Los Tomateros de Culiacán están en la búsqueda del tricampeonato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LMP), son el equipo deportivo profesional más exitoso del estado de Sinaloa con 13 campeonatos (cuatro en las últimas siete temporadas), sin embargo, la relevancia del club va más allá de los trofeos, pues son una institución se preocupa por el desarrollo de los jóvenes deportistas, lo que comienza con la tradición familiar dentro del estadio.

A pesar de ser parte de una liga que se concentra en el espectáculo y la búsqueda de campeonatos, parte de la filosofía de Tomateros es el desarrollo de peloteros, y aunque no cuenta con una academia propia, cada temporada da apertura a alrededor de 10 jugadores de las diferentes academias del país para que éstos se intercalen con los jugadores de planta y adquieran fogueo. De esta manera, el presidente ejecutivo de la franquicia, Héctor Ley, explicó a El Economista que por lo menos 100 jugadores reciben una oportunidad en cada temporada de la LMP al contar a los 10 equipos que la conforman.

“Estimamos que el conjunto de todas las academias (de México) tiene una producción más grande que la capacidad que existe para darles juego (...) y aunque el papel de nosotros no es estrictamente el desarrollo, sino competir y ganar campeonatos, si no nos preocupamos por tener un grupo de prospectos que estemos desarrollando, no estamos contribuyendo. (...) Les proporcionamos los medios para desarrollar sus habilidades y una vez que empieza a cuajar eso, les facilita colocarse en organizaciones de Liga Mayor”.

El presidente ejecutivo también compartió que cada temporada Tomateros sostiene un promedio de entre seis y ocho peloteros que juegan en el verano en equipos de Grandes Ligas o que jugaron en estas, y a entre seis y ocho importantes prospectos de Ligas Menores. En el roster con el que el equipo enfrenta las semifinales también tienen cabida 17 peloteros nacidos en Sinaloa.

¿Cómo explota Tomateros a los jugadores ligamayoristas para que le genere beneficios en el posicionamiento de marca?

El presidente ejecutivo de la franquicia señaló que muchos de sus jugadores ligamayoristas suelen ser beisbolistas que empezaron jugando con ellos y, más que por un tema económico, regresan por la afición.

“Hay mucha actividad que organizamos en la temporada, sobre todo a nivel infantil. Organizamos con las escuelas que al menos puedan venir a un juego de cada serie, y antes de los jugos organizamos encuentros en donde un grupo de jugadores, que van cambiando entre juego y juego, atienda a esos niños para tomarse fotos o firmar autógrafos, que tengan ese momento de contacto que para el niño se convierte en un momento inolvidable y de inspiración. Muchos de los que ahora son ligamayoristas en algún momento les tocó estar en esa posición”.

La oferta de deportes profesionales en el estado de Sinaloa es amplia, alberga a cuatro franquicias de la LMP: Tomateros de Culiacán, Cañeros de Los Mochis, Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán; además de un equipo de futbol de la Liga de Expansión, Dorados, sin embargo, la novena guinda puede presumir de que su base de aficionados se compone por casi un tercio de la población total de Sinaloa, es decir, poco más de un millón de personas.

Aún así, el presidente ejecutivo del equipo, Héctor Ley, señaló que la cantidad de afición a un equipo de la LMP es relativa, pues cada año, el campeón va a la Serie del Caribe con refuerzos de los equipos que quedaron en el camino, lo que genera que la afición se comparta.

La franquicia también es importante para la ciudad por la cantidad de empleos que genera, 108 puestos fijos alrededor del año y entre 400 y 600 durante los tres meses de temporada o cuatro si el equipo alcanza los playoffs.

“Más importante que la derrama es el impacto que tiene en el bienestar y en cómo se siente la gente emocionalmente. Para todas las ciudades del noroeste de la república donde hay una franquicia de la LMP es la principal atracción de entretenimiento y deportiva de esa ciudad. Es una actividad que integra a las familias”, señaló Héctor Ley.

Cruces de semifinales

Tomateros de Culiacán v.s. Algodoneros de Guasave

Sultanes de Monterrey v.s. Charros de Jalisco

Juego 3: viernes 7 de enero

Juego 4: sábado 8 de enero

Juego 5: domingo 8 de enero

Jugo 6*: martes 11 de enero

Juego 7*: miércoles 12 de enero

*De ser necesario

fernanda.vazquez@eleconomista.mx

kg