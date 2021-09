Hilda Martell tenía 21 años, se encontraba compitiendo por México en tiro con arco compuesto en Las Vegas. Ese fue el momento en el que su vida tomó otro sentido, ya que vio por primera vez a una persona discapacitada, un italiano, disparando con el arco en dicho evento. “Nunca había visto eso”, señala la ahora entrenadora, que logró clasificar a uno de sus pupilos, Omar Echeverría Espinoza, a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Para esta edición de los Juegos, México tuvo la representación de dos arqueros: Omar, entrenado por Hilda Martell, y Samuel Molina, entrenado por Sandra Loza. Omar Echeverría además hizo historia este año al convertirse en el primer mexicano clasificado en arco compuesto varonil.

Este momento histórico para el tiro con arco adaptado mexicano se debe al sacrificio personal de años que han encabezado tanto Hilda Martell como Sandra Loza, entrenadoras que han tejido una amplia red de trabajo en sus respectivos estados, Quintana Roo y Michoacán.

Tras su exitoso proceso para Tokio 2020, han sido nombradas por la Federación Mexicana de Tiro con Arco (FMTA) como las responsables de las selecciones paralímpicas de arco compuesto (Martell) y recurvo (Loza) de cara a los siguientes Juegos Paralímpicos. El camino aún es complicado, ya que en México, contando a ellas, solo hay 10 entrenadores que trabajan con un universo de cerca de 45 arqueros adaptados.

“Ha sido un trabajo muy personal y fuerte de nosotras, el apoyo que se nos ha brindado es ya cuando los atletas tienen un resultado”.

“Nos hemos arrastrado solas, este sacrificio dio frutos y ahora nos están volteando a ver y están saliendo apoyos, recursos y becas para los atletas, porque ser un deportista es sumamente caro y en tiro con arco es el doble. Su vida requiere de medicamentos, sondas y si no trabajan o no tienen un recurso no se pueden dedicar al deporte. Contar ahora con esos apoyos es maravilloso, pero desgraciadamente en México primero ganas y luego te voltean a ver”, reflexiona Hilda Martell en entrevista con El Economista.

“Antes de nuestro trabajo no había nadie (en Michoacán), ahora les prestamos material a los atletas para entrenar. Hay mucha discriminación para las personas con discapacidad, no hay programas sociales, menos que los entrenen en alto rendimiento ni infraestructura deportiva, todo está muy olvidado, se ha hecho un trabajo abismal (…) Pasa con otros deportes: primero tiene que haber un campeón para que después se pueda masificar el deporte, está al revés la pirámide, pero podemos cambiar estas estructuras con voluntad y valores, que los dirigentes políticos realmente hagan valer los derechos y nosotros como ciudadanos saber exigir”, agrega la entrenadora Sandra Loza a este diario.

Los costos del tiro con arco adaptado en México van desde los 100,000 pesos por un viaje y 150,000 por un arco y esas cifras son solo para un atleta, señala Hilda Martell. Para participar en Tokio 2020, Conade los apoyó con un arco, pero el otro lo tuvieron que conseguir tocando puertas a diversos patrocinadores, lo cual es una tarea extra y difícil para los arqueros.

“Ahorita los apoyos que han llegado de manera particular es porque los atletas han ido a tocar de puerta en puerta, pero es un tema muy desgastante porque son ellos los que tienen que ir a tocar y eso es inversión de tiempo y recursos”. En cuanto a los gastos para los torneos, señala que esa cantidad es necesaria porque solo hay competencias de tiro con arco adaptado en Europa y no en Latinoamérica.

Antes de Tokio 2020, con el proceso que han encabezado Loza y Martell, no existía una organización o estructura para el tiro con arco adaptado en México. Su nombramiento como entrenadoras nacionales de recurvo y compuesto es inédito y con la mira puesta en los Juegos Parapanamericanos de Chile 2022 y los Paralímpicos de París 2024. El objetivo es unificar a los atletas "porque algunos vienen muy mimados o demasiado descuidados".

“Mi propósito de vida es influir en los atletas, más que ganar una medalla, estamos formando personas y esas personas van a ser generadoras y ejemplo para otras más y es una cadena que tenemos que ser muy responsables: saber ser campeones, influir, como entrenadoras llegamos a ser mamás, psicólogas, niñeras, es muy completa esta carrera y nos tenemos que seguir preparando profesionalmente porque no todos van a ganar, pero sí van a ganar una manera de vivir”, describe Sandra Loza.

La FMTA permitió desde hace cuatro años que los atletas adaptados tuvieran sus propias competencias nacionales en el país y recientemente también ha permitido torneos mezclados con los convencionales, lo que ha crecido el rendimiento de los primeros, como el propio Omar Echeverría.

En cuanto a los beneficios a las personas discapacitadas por la práctica del tiro con arco, están los físicos, psicológicos y sociales: “Habilita la zona del brazo, fortalece músculos, pecho, tronco superior, aunado a esto los beneficios de coordinación, la capacidad de concentración, liberación del estrés y sobre todo la inclusión social ya que este deporte nos permite convivir con niños, adultos, ancianos y discapacitados en un mismo entorno, lo que genera la verdadera inclusión, hay discapacitados que pueden ganar a los convencionales”, señala Loza.

El tiro con arco adaptado comenzó a enseñarse y con competencias en México en la década de los 70s en la UNAM. La madre de Sandra Loza, Ana María Tenorio, fue una de las competidoras pioneras y ella enseñó a su hija para ser entrenadora. Actualmente Sandra tiene a 150 atletas (incluyendo convencionales) entrenando tiro con arco en Michoacán, mientras que Hilda Martell tiene a cinco (solo adaptados) en Quintana Roo. Ahora ambas serán las encargadas de sumar a más arqueros en todo el país.

