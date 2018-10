La regularidad que tuvo en Lobos BUAP y la experiencia mundialista de Luis Advíncula propiciaron que el valor del futbolista peruano se duplicara nada más al acabar el Mundial de Rusia 2018. El lateral derecho llegaba como uno de los elementos con mayor crecimiento del pasado verano, pero los planes de la directiva de Tigres eran otros.

Tigres tiene el plantel más amplio de la Liga MX, 33 jugadores integran el primer equipo, lo hacen el más valioso del futbol mexicano con 74.2 millones de dólares. Los jugadores de Primera División tienen experiencia en el torneo, donde 60% de los jugadores lleva entre tres y ocho años en la institución. El plantel está integrado por jugadores que ya aportaron títulos; llegaron refuerzos de gran categoría, y, últimamente, han adicionado jóvenes de fuerzas básicas que han sumado un par de minutos en el último torneo, para cumplir con la regla de participación de jugadores jóvenes.

Luis no tenía cabida en el equipo, por eso Tigres decidió darlo en préstamo por 400,000 dólares a Rayo Vallecano de La Liga de España. El lateral derecho ha duplicado su valor en el equipo español, se convertirá en uno de los 15 jugadores que son potenciales activos financieros para el club, a los que habrá que sumarle elementos como Ismael Sosa, Enner Valencia, Francisco Meza, entre otros.

Tigres tiene como inversiones en reposo a jugadores que valen 16.9 millones de dólares, prestados en clubes de España, Francia, Liga MX y Ascenso MX. También, subutiliza a jugadores que en conjunto suman una devaluación de 10.7 millones de dólares. Es decir, el equipo que dirige Ricardo Ferretti tiene pasivos financieros que suman 27.6 millones de dólares, que resultan de la pérdida de valor de jugadores a los que paga salarios, prestaciones, premios, viajes, y que no tienen la participación que solían tener en sus anteriores equipos. También es el resultado de préstamos que no siempre resultan en un beneficio económico, como Luis Advíncula, ya que en algunos casos el club no paga el salario del jugador.

“Más que inversiones, hay que ver en dónde estamos fallando, en qué punto fallamos en esta temporada y ver qué es lo que necesita el equipo. Nuestro trabajo a partir de hoy es ver cómo vamos a reestructurar al equipo”, expresó Miguel Ángel Garza al finalizar el Torneo Clausura 2018 y cuando todavía era delegado deportivo.

El ahora presidente de la institución apostó por la retención de jugadores que han tenido pocos minutos en los últimos torneos y a quienes la inactividad, escasa participación, edad y llegar a una Liga de menor categoría influyen, en su cotización como jugadores.

Son los casos de Ismael Sosa, Enner Valencia, Francisco Meza, Israel Jiménez, Beto da Silva y Timothee Kolodziejczak, este último también cedido a préstamo cuando ya había iniciado el Apertura 2018.

La pérdida del valor no sólo es un impacto al equipo, sino a futuras operaciones de venta, para negociar un precio de compraventa con otros equipos; mientras a nivel deportivo jugadores de gran categoría tienen escasa actividad, se mantienen en la banca con la oportunidad de jugar pocos minutos, como Sosa, quien acumula 124 minutos, o Enner Valencia, con tan sólo 206 minutos.

Luis Advíncula, quien es considerado uno de los mejores refuerzos del futbol español, durante el torneo apenas jugó 470 minutos con Tigres, después se fue a préstamo con Lobos y posteriormente llegó al Rayo Vallecano, en el que estará un año, con opción a compra. La prensa dice que el Atlético está interesado en ficharlo.

Tigres tiene un problema de mucho talento y pocas oportunidades para jugar. Es una disyuntiva de la prosperidad y abundancia de recursos, jugadores y talento.