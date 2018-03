Terminó la orfandad que por unos días pasaron los Tigres. Luego de varios rumores sobre su desaparición se hizo oficial la venta de la franquicia a un grupo de inversionistas encabezados por Fernando el Toro Valenzuela por 50 millones de pesos. El equipo permanecerá en Quintana Roo y conservará el nombre.

El ingeniero Carlos Peralta Quintero, quien hasta hoy era dueño y presidente del equipo, dio a conocer la noticia en conferencia de prensa junto al gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González.

Me fue imposible rectificar mi decisión de abandonar la Liga por las causas expuestas anteriormente. Estoy convencido de que la postura tomada por la Liga traerá consecuencias negativas tanto para los jóvenes peloteros nacidos y formados en México como para la Liga. Me duele y lo lamento profundamente , expresó. Además, confirmó la llegada de Valenzuela y la nueva directiva, a la que deseó suerte, y destacó que no pudo quedar en mejores manos .

El equipo permanecerá al lado de su afición y junto al grupo de inversionistas encabezado por el legendario pelotero mexicano Fernando Valenzuela, con el que hemos llegado a un acuerdo para que Quintana Roo conserve la franquicia, con todo el arraigo, historia y tradición que ello implica .

El dueño visita el estadio

El exligamayorista Fernando Valenzuela hizo un recorrido por el parque de pelota Beto Ávila, casa del equipo felino en los últimos 10 años.

El exlanzador de Grandes Ligas visitó el lugar junto con un grupo de empresarios locales, que compró la franquicia a la familia Peralta, fundadora y propietaria del equipo desde hace más de seis décadas.

Al llegar al parque, Valenzuela comentó sentirse halagado de asumir esta responsabilidad y se comprometió a mantener a los Tigres en los primeros lugares de la Liga Mexicana de Beisbol y con la afición de Quintana Roo.

Como directivo, reconoció, es nuevo en este rubro, pero asume su cargo con la misma pasión con la que lo hizo como jugador y comentarista deportivo de los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas.

Enfatizó que encabeza un grupo que le apuesta a un equipo ganador y de tradición, por ello, el reto principal será mantenerlo en esos primero planos, para beneplácito de los muchos seguidores que tienen no sólo en este estado, sino en todo el país.

Aunque no quiso proporcionar más datos, señaló que la novena mantiene su base de peloteros con la que concluyó la temporada pasada y el campo de prácticas iniciará la semana próxima.

Fernando Valenzuela estuvo en el parque de pelota Beto Ávila para lanzar la primera bola de la Liga estatal de beisbol. En el recorrido lo acompañó Francisco Villanueva, hasta la temporada pasada, vicepresidente adjunto de los Tigres.