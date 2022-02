Zapopan.- Gracias a la plataforma del tenis, el municipio de Zapopan ha recibido más de 180 millones de impactos (menciones en medios de comunicación y redes sociales) alrededor del mundo, así como una derrama económica estimada en 450 millones de pesos entre 2019 y 2022, según cifras mencionadas a este diario por la directiva de los torneos WTA (125, 250 y Finals). Este deporte ha tomado el protagonismo en la ruta de convertir a la ciudad en el principal destino turístico deportivo de México, un objetivo que persigue su actual gobierno municipal.

“Zapopan se está volviendo un municipio con eventos de primer nivel no solo en la talla de México, sino a nivel internacional. El WTA 250 es un evento que no es masivo porque el estadio va a trabajar al 60% por las normas del covid, pero eso terminará tarde o temprano. Lo que sí es que genera casi 180 millones de impactos en todo el mundo, es un torneo que se ve a nivel mundial, entonces nos ha funcionado para posicionar a Zapopan como un ente deportivo con esta calidad de eventos”, menciona a El Economista el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

El tenis ha tenido los eventos internacionales más constantes en la ciudad al celebrar su tercera edición desde 2019 (recordando que la de 2020 fue suspendida por la pandemia). El convenio con la WTA hasta 2024 ha hecho que figuras de la talla de Emma Raducanu y Garbiñe Muguruza hayan pisado el suelo zapopano en menos de tres meses, generando atracción nacional e internacional.

“He estado en el US Open y Cincinnati Open y creo que, comparando, México tiene una buena sede aquí (en Zapopan), también el torneo de Acapulco es muy emocionante de ver, así que me gustaría ver más torneos en México, el clima es genial y la gente es increíble”, mencionó a este diario, Justin, un aficionado de 36 años procedente de Orlando, Florida, que asistió a la primera ronda del Abierto de Zapopan.

“Guadalajara ha hecho un gran trabajo en general para este torneo, la seguridad ha estado perfecta, nunca me siento inseguro cuando estoy aquí, todo está muy bonito y limpio, la gente es muy atenta y servicial. He estado en Guadalajara entre ocho y 10 veces y siempre me he sentido cómodo, creo que esta ciudad debería tener más torneos WTA (…) Ciudad de México es la mejor ciudad deportiva en México porque es muy grande y tiene todos los estadios, es más internacional, pero yo diría que Guadalajara ya es el segundo lugar”, describe Ordell, un aficionado de Los Ángeles, California, también presente en la primera ronda del Abierto de Zapopan.

De 2010 en adelante, Zapopan ha recibido una inversión aproximada de más de 52,000 millones de pesos en infraestructura deportiva para disciplinas como futbol, tenis, natación y gimnasia, de fuentes privadas y gubernamentales. A 12 años de distancia, eso les ha dado constancia para recibir eventos internacionales de jerarquía y también ha confirmado un objetivo para la ciudad: quiere convertirse en el destino número 1 de México en cuanto a turismo deportivo.

“Nos gustaría colocarnos en el primer lugar del turismo deportivo del país y tenemos las instalaciones para serlo. Recordemos que tuvimos unos Juegos Panamericanos (en 2011), hoy ya tenemos dos equipos profesionales de beisbol, el estadio de Chivas, toda la infraestructura que se quedó para los Panamericanos, entonces esta ciudad siempre estará lista para traer grandes eventos”, expresa el alcalde Frangie.

Durante la ceremonia de apertura del Abierto Akron 2022, el mandatario enfatizó que Zapopan “ha triplicado su presupuesto para el deporte y no escatimaremos en este eje”. Al respecto y de acuerdo con cifras del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan (COMUDE), en los últimos seis años el gobierno municipal ha invertido más de 250 millones de pesos en instalaciones deportivas amateurs y profesionales.

Representantes del COMUDE y de la Dirección de Turismo de Zapopan señalan a este diario que la organización de los Juegos Panamericanos 2011 sí fue un parteaguas en el impulso del municipio a un protagonismo dentro de la industria internacional.

En aquel entonces, las sedes fueron dos de las infraestructuras que han recibido mayor inversión: el estadio de futbol Akron, donde militan las Chivas, cuyo costo se estimó en 2,000 millones de pesos (dato recopilado por este diario en 2010); además de otras 17 instalaciones entre las que se encuentran el Estadio Panamericano de beisbol (donde ahora juegan los Charros y Mariachis), el complejo de gimnasia, un velódromo, un foro de halterofilia, el Centro Panamericano de Tenis y el de natación, que recibieron el recurso más fuerte con un estimado de 50,000 millones de pesos (2,500 millones de dólares), de los cuales 8,000 millones provenían de fuentes públicas, de acuerdo con la revista Real Estate Market, especializada en información inmobiliaria a nivel nacional.

Dichas instalaciones han servido para traer eventos de renombre en la década más reciente, como una fecha de la Serie Mundial de Clavados en 2013, la Serie del Caribe en 2018, el Preolímpico de futbol de Concacaf en 2021 y en 2026 la sede conjunta del Mundial de la FIFA con la Ciudad de México y Monterrey. Pero una de las principales plataformas ha sido el tenis, con las WTA Finals en 2021 y las tres ediciones del Abierto 250 de Zapopan (2019, 2021 y 2022).

“A partir de los Panamericanos es cómo el mundo nos voltea a ver para poder ser una sede, porque lo que conlleva ser una sede es inversión, atracción de turismo nacional e internacional y todo eso abre un camino para que esta ciudad se convierta en una casa muy viable para que todos los comités, nacionales e internacionales, quieran traer sus torneos”, describe Yessenia Flores, vocera del área de promoción turística de Zapopan, que tiene uno de sus stands en el área de merchandising del Abierto Akron de tenis 2022.

Se estima que solamente los eventos de tenis dejen una derrama de 450 millones de pesos a la ciudad entre 2019 y 2022, incluyendo la edición de las Finals y los WTA 250 de 2019, 2021 y 2022 (2020 se suspendió por la pandemia). A eso se suma que el beisbol dejó una derrama de 1,000 millones más con la Serie del Caribe en 2018, de acuerdo con cifras de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.

Zapopan forma parte del área metropolitana de Guadalajara y eso conlleva que en muchos de los eventos internacionales el crédito de la sede se le atribuya justamente a Guadalajara, aunque eso no es una molestia para los directivos de Zapopan, explica la vocera del área de promoción turística, pues el municipio tiene muy claros los espacios que ha ganado en cuanto a imagen estatal, nacional e internacional.

“Estamos repuntando en el turismo deportivo, pero también tenemos muy buenos números en turismo religioso, de shopping, de aventura y otros tipos de turismo que hemos desarrollado y nos estamos dando que están levantando, como el turismo médico, porque Zapopan cuenta con los hospitales más renombrados de la iniciativa privada y la gente busca paquetes de hospedaje de su operación y cuidados postoperatorios aquí. Además, últimamente, como el territorio de Zapopan es muy grande y en Guadalajara ya hay saturación de espacios, también el turismo de negocios ha repuntado en torno al crecimiento de parques industriales, sobre todo en la zona de la carretera de la salida a Puerto Vallarta y Saltillo”, apunta Yessenia Flores.

El panorama luce alentador para los próximos cuatro años. De acuerdo con un estudio de The Boston Consulting Group (BCG), una consultora especializada en impactos económicos, cada una de las ciudades sedes de la Copa del Mundo 2026 recibiría una derrama de hasta 480 millones de dólares después de costos y ahí se encuentra Zapopan con el estadio Akron.

Respecto a otros eventos, el Abierto de tenis tiene un contrato firmado con la WTA al menos hasta 2024 y con planes de renovación, según ha explicado el director del torneo, Gustavo Santoscoy, mientras que para este 2022 se tiene planeada la creación de un museo y un Salón de la Fama de boxeo.

“Uno de los ejes principales de nosotros como municipio es el fomento al deporte, creemos que es una de las cosas que nos va a sacar adelante sobre todo en el tejido social de niños y jóvenes (…) Para mí, una de las cosas importantes es que cuando detonas una parte deportiva en un municipio o estado empiezas a ver que todos quieren meterse a entrenar y jugar. Así, nuestras unidades deportivas tienen ya casi 140,000 participantes de diferentes disciplinas y eso es clave”, menciona el alcalde de Zapopan.