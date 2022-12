TelevisaUnivision domina con su cobertura mundialista

A pesar de que la Selección Mexicana de fútbol ya quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022, el fervor que despierta en millones de aficionados provocó que éstos buscaran la manera de observar en vivo cada uno de los tres encuentros que el ‘Tri’ disputó en territorio catarí ante sus similares de Polonia, Argentina y Arabia Saudita, respectivamente.

Estos tres duelos de la fase de grupos acumularon en conjunto una audiencia total de 95.5 millones de televidentes en la televisión abierta en la República Mexicana, de los cuales el 55% eligió la señal de TelevisaUnivision para disfrutar los juegos y apoyar al combinado tricolor.

En cuestión de alcance de audiencia, TelevisaUnivision lideró cada uno de los cotejos que la selección mexicana disputó. Ante los polacos, la audiencia total fue de 25 millones, de los cuales 14.2 millones lo disfrutaron a través de la señal del gigante de contenidos de habla hispana, sumando un 31% más de audiencia que su competencia.

El segundo partido, en el cual los tricolores se enfrentaron a la siempre poderosa Argentina, comandada por su gran figura, Lionel Messi, se convirtió en el más visto en la historia de la televisión mexicana, siendo la transmisión de TelevisaUnivision la más favorecida por la audiencia al acumular 21.1 millones de telespectadores, 9% más que la competencia.

El cotejo que marcó el final de la participación de la selección mexicana de futbol frente a Arabia Saudita fue seguido en vivo por 30 millones de personas, de las cuales 17.6 millones prefirieron la transmisión de la televisora de San Ángel y sus plataformas.

Adicionalmente, el nuevo servicio de streaming de TelevisaUnivision, ViX, tuvo un comportamiento destacado al sumar 12.1 millones de dispositivos conectados tan solo en estos tres encuentros: 3 millones en el México vs. Polonia, 4 millones en el México vs. Argentina y 5.1 millones en el México vs. Arabia Saudita.

Estos resultados demuestran que TelevisaUnivision hizo la apuesta correcta en el momento perfecto para satisfacer la necesidad de los mexicanos de que pudieran sintonizar la actividad mundialista desde cualquier dispositivo y lugar en este país.

Sin duda, la oferta de TelevisaUnivision ha favorecido a la afición mexicana, al transmitir entre sus señales de TV Abierta y su plataforma de streaming (en su modalidad AVOD, sin costo) 40 de los 62 partidos programados y programas de opinión, además de la inauguración y clausura, lo que le ha permitido poder gozar de mucha de la actividad mundialista totalmente gratis.

El Mundial sigue y los números hasta ahora revelados avalan a TelevisaUnivision como la mejor opción para seguir viviendo la emoción de este evento deportivo al máximo, al posicionarse en todos los partidos y programas de opinión como líder de audiencia, quedándose con una ventaja acumulada de más de 60% entre todos los contenidos del Mundial Qatar 2022, una cifra impresionante y que seguramente se traducirá en excelentes resultados financieros para la empresa.