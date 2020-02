A finales del mes pasado, el debut en primera división de Eugenio Pizzuto, uno de los destacados integrantes de la selección mexicana Sub 17, finalista en la Copa del Mundo en Brasil, se vio opacado por una lesión de gravedad. El futbolista de 17 años sufrió una fractura de peroné. en medios se estimó que el tiempo que permanecería fuera de las canchas sería de cuatro meses, sin embargo, ¿el rendimiento de un deportista joven vuelve a ser el mismo?

En entrevista para el economista el doctor Arturo Becerril, médico de actividad física de las fuerzas básicas de Pumas expresó respecto a los avances de la medicina deportiva que “hace 30 o 40 años cuando iniciaban los procedimientos quirúrgicos microinvasivos, para lesiones en rodillas de los futbolistas jóvenes las recuperaciones eran más lentas y muchas carreras se perdían; ahora, con los avances de la medicina moderna, hay jugadores que literal se rompieron ligamentos o tendones, que era considerado grave, y pueden continuar su carrera con un alto rendimiento”.

“Ha cambiado para bien a mi parecer y hay otras cosas en las que se ha visto mermado en el sentido de que las carreras se prolongan más que antes porque ya hay mejores procedimientos para la recuperación de un jugador y a la larga ya vemos más lesiones crónicas (...) La mayoría de las lesiones las podemos encontrar en rodillas, tobillos, caderas”.

El profesional destacó el avance no solamente en el área de la medicina, sino también en la nutrición, pues ahora cada club cuenta con su departamento especializado en nutrición donde se cuidan aspectos como las calorías y se recetan dietas rigurosas. En el mismo sentido, los preparadores físicos están conscientes de las cargas y ciclos de trabajo para prolongar la carrera de los deportistas y obtener su máximo rendimiento.

“Los preparadores físicos hacen su ciclo de trabajo y ellos analizan la carga que van a poner y los días de descanso, todo se considera, no creo que ningún equipo del futbol profesional no lo tenga en cuenta, dependiendo de la capacitación del preparador físico y del cuerpo médico que tengan, lo van a hacer diferente”.

La comunidad de las fuerzas básicas en México es vasta, con las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, segunda y tercera división por club con entre 25 y 30 jugadores por cada una. Las franquicias tienen en sus manos la responsabilidad no sólo de desarrollar deportistas habilidosos, también de cuidar su salud al encontrarse en el inicio de toda una trayectoria deportiva.

Becerril indicó que “de acuerdo con la elasticidad de músculos, tendones y ligamentos, junto a la fragilidad relativa que poseen sus estructuras cartilaginosas se determinan ciertos patrones particulares de lesión y éstos cambian de acuerdo con la edad del niño. Por ejemplo, las lesiones ligamentosas y musculares son muy raras en los niños pequeños, no así las lesiones cartilaginosas”.

“En los futbolistas mayores de 18 hay más problemas musculares traumáticos generales como contusiones, golpes. Juegan a una gran intensidad y no es la misma la masa muscular de un jugador de primera división, cuyo peso está entre 80-90 kilos a la de un niño de 14 años que su masa es de 40-50 kilos, un impacto entre un peso de 60 kilos no es lo mismo al de uno de 80, por lo mismo son más contusiones y musculares y en un niño pueden ser más problemas de desarrollo de crecimiento, aunque también pueden ser musculares o articulares”.

Uso de la tecnología

La MLS contó para su temporada 2019 con tecnología de Zone7, una compañía que utiliza datos y análisis para identificar y evitar posibles lesiones que amenazan la carrera profesional de los deportistas. Entre los servicios para la MLS se utilizó análisis de la carga de jugadores, evaluación biomecánica y cuestionarios de bienestar. Según lo publicado por la compañía el resultado fue 45% de reducción en los días lesionados; 53% menos lesiones por semana; 500,000 dólares de ahorro de costos promedio en salarios pagados a jugadores lesionados.

—¿Qué tecnología hay disponible en los clubes mexicanos para evitar lesiones?

“Pumas es una institución excepcional; para mí, la mejor del país, porque tiene al alcance todas las herramientas que necesitamos. Faltarían otras que sí nos interesaría tener, pero que realmente no son tan necesarias”.

“En el club contamos incluso con un sistema alemán donde tenemos el historial clínico de los jugadores, el cual lo manejan los mejores equipos del mundo: la selección alemana, el Bayern Munich o equipos en la MLS. con eso tienes la información del jugador al alcance del celular o de una tablet y así puedes checar sus últimas mediciones y antecedentes de lesiones”.

Recomendaciones de la Asociación Española de Fisioterapeutas:

• Identificar una lesión para ser tratada a la brevedad en sus fases iniciales.

• Una vez que se ha producido una lesión, seguir las indicaciones médicas para una correcta recuperación. Ponerse en manos de un fisioterapeuta.

• Evitar la especialización deportiva a temprana edad, debido a los movimientos repetitivos. Se aconseja que un niño realice varias disciplinas de forma simultánea.

• Utilizar equipo protector adecuado a la talla y al deporte.

• Mantener una correcta alimentación e hidratación.

[email protected]