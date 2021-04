Buscar maximizar ingresos y tener dinero garantizado cada torneo a través de una SuperLiga no fue políticamente correcto en un inicio para los clubes financieramente poderosos de la Bundesliga ni de la Ligue 1. Y un día después de destaparse la creación de la nueva liga, se bajaron del proyecto élite seis clubes. El Manchester City desencadenó el efecto dominó de la retirada inglesa: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur y Chelsea.

Una SuperLiga con un modelo económico al estilo estadounidense, en el que del núcleo élite nadie desciende, sin importar los resultados deportivos y tener dinero garantizado por patrocinios y transmisiones, no pesó en la balanza de lo políticamente correcto: supeditarse a la estructura de la UEFA, y por ende, de la FIFA. Cabe destacar que en acuerdos de transmisiones, Sky Sports, Dazn y Amazon negaron alguna negociación con la SuperLiga.

El poder económico de las Big Five acumuló ingresos totales de 18,100 millones de euros en la temporada 2020-21, la cifra más alta en 15 años, de acuerdo a Statista.

Esto, más la tradición del sueño de los clubes de bajo perfil de esas ligas por llegar a la competencia de prestigio Champions y las buenas relaciones con autoridades rectoras del futbol europeo, son los aliados que la SuperLiga necesita a su favor para operar en paz.

“El éxito depende de acuerdos favorables con federaciones, ligas, etcétera. En caso de no llegar a soluciones satisfactorias se arriesga una gran inseguridad en el futbol europeo. La negativa ante la posible participación de los clubes alemanes se explica bastante fácil: ellos se declaran en favor del sistema actual porque no quieren arriesgar que una pequeña élite futbolística lo domine todo. Están conscientes de que una SuperLiga les puede dar un plus en sus ingresos, pero que sería el fin de la Bundesliga como la conocemos desde su fundación en 1963. Son equipos a los que sí les importa lo que quiere su afición, que en gran mayoría está en contra del nuevo proyecto”, explica a este diario Béla Csányi, administrador de valores de futbol en Transfermarkt.

La Bundesliga es la tercera de mayor valor en el mercado europeo (4,560 millones de euros) y su tradición es un gran valor dentro del futbol alemán y no tiene tantos inversores externos como la Premier League, clubes que arrancaron con la promoción del formato cerrado de la Super Liga. Las marcas alemanas Adidas, Puma, Uhlsport, Jako y Saller han sido inyección económica para los clubes.

“En cuanto a la Ligue 1 y la Bundesliga deben verse por separado. La Bundesliga tiene mecanismos que dificultan que los clubes tomen decisiones sin consultar primero a los fans, que están muy en contra de la creación de una SuperLiga. El PSG es una historia diferente, el club es propiedad de Qatar, que tiene importantes intereses económicos en la Champions League. Parece que la presión del mercado al final fue demasiada. Los propietarios probablemente sobrestimaron el apetito por tal competencia. Pero también sin el Bayern y el BVB a bordo, esta competición nunca iba a despegar. Los equipos de la Bundesliga son muy reacios al riesgo y no emprenderían un proyecto de este tipo sin la aprobación de los organismos gubernamentales internacionales primero”, expone a El Economista, Manuel Veth, Area Manager de Estados Unidos de Transfermarkt y colaborador de la Bundesliga para Forbes.

Como se acotó, el caso del PSG es distinto. El club tiene una relación cercana con la UEFA, su presidente Nasser Al-Khelaifi tiene un cargo ejecutivo dentro de la UEFA. Además, la cadena BeIn Sports, cuyo CEO es él, tiene los derechos televisivos de la Champions League.

“Sería una inversión a fondo perdido, por eso en estos momentos el PSG no considera participar”, subraya Béla Csányi.

El planteamiento de un nuevo modelo de competencia de futbol europeo se ha forjado de acuerdo a sus líderes, en la alternativa de generar recursos y estabilidad en la pirámide del futbol. Esto incluye superar el impacto económico de la pandemia. Después del retiro de los clubes ingleses, la SuperLiga revisará nuevos pasos para salir avante en su sueño.

“Ahora la pregunta es ¿por qué salirse cuando tenían algo formal? Fue un golpe en la mesa de estos clubes para querer reformular, porque vienen los cambios en la Champions League y se tendrá que volver a plantear el tema económico. Son los equipos que siempre están clasificados, en cuartos o semifinales y quieren más dinero en el bolsillo porque dan el espectáculo”, describe a El Economista, Rob García, agente FIFA con experiencia en scouteo para clubes como el Ajax y el Manchester City.

