Seattle Sounders es el primer campeón de Concacaf procedente de Estados Unidos con acceso directo al Mundial de Clubes. Tuvieron que pasar 22 años para que un equipo de la MLS volviera a reinar en la región del Norte, Centroamérica y Caribe, pero esta vez la sensación fue diferente a lo que consiguieron el DC United en 1998 y el Galaxy en el 2000, ya que ahora sí hay un pase directo a la máxima competencia internacional de clubes del planeta.

El conjunto que radica en Washington validó su condición de local para conseguir el ansiado título de Concachampions. Ante un aforo de 68,741 aficionados, que impuso un récord de asistencia para una final de este torneo, se consagraron con un contundente marcador de 3-0 sobre Pumas, que hasta el minuto 80 conservaba las esperanzas de enviar el partido a tiempo extra porque apenas perdía 1-0, pero los 10 últimos minutos fueron un vendaval del conjunto estadounidense.

Dos de los tres goles fueron obra de un viejo conocido del futbol mexicano, el delantero peruano Raúl Ruidíaz, quien hace cinco años salvó a Monarcas Morelia del descenso con un gol de último minuto en Monterrey. Sin embargo, la final de vuelta de la Concachampions 2022 contra Pumas representaba para él una oportunidad única en su carrera que no estaba dispuesto a desaprovechar. Y así fue. Con dos goles y uno más de Nicolás Lodeiro, ambos dieron forma al primer título internacional en la historia de los Sounders.

“He pasado de todo: he campeonado, he salvado del descenso, he perdido finales y han sido golpes muy duros, no creo que mi corazón pueda superar una derrota más (…) Sé que este es el partido más importante de mi carrera, estoy consciente de eso, solo espero celebrar después de este partido, ya tengo planeado todo, pero hay que jugarlo”, había dicho Ruidíaz previo al cotejo contra Pumas, en el que salió aplaudido como héroe.

El juego colectivo de Sounders se basa en sus figuras internacionales, como el propio Ruidíaz, que incluso fue mundialista con Perú en Rusia 2018; Nicolás Lodeiro, capitán, ex jugador del Ajax de Ámsterdam y seleccionado uruguayo; así como Xavier Arreaga, un duro defensa central que fue fichado desde el Barcelona de Guayaquil y actualmente es titular con la selección de Ecuador en vísperas del Mundial de Qatar.

A ellos se suma el talento local de Jordan Morris, Kelyn Rowe y Christian Roldán, pero también el de figuras internacionales como el arquero suizo Stefan Frei, quien salvó dos remates de Juan Ignacio Dinenno y Diogo De Oliveira cuando el marcador todavía estaba 1-0 y cualquier cosa podía pasar.

Para Sounders fue vital haber rescatado el empate en su visita a Ciudad Universitaria en la final de ida, donde a pesar de que iba perdiendo 2-0 antes del minuto 50, logró reponerse por medio de dos penales bien capitalizados por Nico Lodeiro. Gracias a eso, todo llegó parejo en cuanto al marcado a la gran cita en Washington, aunque con la ventaja de tener casi 70,000 almas apoyándolos.

De esta forma, Estados Unidos consiguió su tercera estrella dentro de los torneos de campeones de la Concacaf, que datan de 1962. El primero lo logró DC United en 1998 y el segundo Los Ángeles Galaxy en el 2000, pero con un formato completamente distinto en el que desde la ronda de cuartos de final todos los partidos se disputaban en Estados Unidos; además, en aquel entonces no había derecho para el campeón para asistir al Mundial de Clubes.

Hoy las cosas son diferentes. Seattle puede jactarse de ser el primer equipo de la MLS que irá al Mundialito y lo logró rompiendo una racha invicta de 16 años de la Liga MX erigiéndose como campeón de la Concachampions. En el camino lo habían intentado Real Salt Lake (perdió con Monterrey en 2011), Impact de Montreal (perdió con América en 2015), Toronto FC (perdió con Chivas en 2018) y Los Ángeles FC (perdió con Tigres en 2020).

Por su parte, Pumas seguirá extendiendo su racha de 11 años sin ser campeón de ningún torneo, pues fue en 2011 cuando ganaron su última Liga MX y desde ahí acumulan dos subcampeonatos (también en la Liga MX).

En cuanto a Concacaf, los universitarios lograron regresar a una final después de 17 años, cuando fueron subcampeones contra el Saprissa de Costa Rica en 2005. Curiosamente, esa había sido la última vez que un club mexicano perdía el trofeo de la Concachampions y, otra vez con Pumas, lo han perdido en 2022 a manos del primer campeón de la MLS.