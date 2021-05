A más de un año de la declaratoria de pandemia, el coronavirus sigue causando estragos a la industria deportiva. Turquía es uno de los territorios más golpeados en la actualidad tras perder la sede de la final de la Champions League 2021 y tener en riesgo el Gran Premio de la Fórmula 1 de junio.

Este jueves la UEFA confirmó que Estambul no recibirá la final entre Manchester City y Chelsea del próximo 29 de mayo, por lo que el estadio Do Dragao, casa del Porto, en Portugal, será el sustituto.

La razón de esta decisión es que Turquía es parte de la lista roja de países covid por parte del gobierno de Gran Bretaña. El color de dicha lista, en la que se encuentran 39 naciones de cuatro continentes, se deriva del alto riesgo de contagio, por lo que las autoridades británicas exigen al menos 10 de cuarentena para quienes provengan de esos destinos.

Esa regla limita la posibilidad de viajar de los aficionados ingleses así como la propia actividad de los futbolistas, pues menos de 10 después de la final tienen previstos partidos de selecciones nacionales en torno a la Eurocopa.

De acuerdo con Reuters, en Turquía ha habido más de cinco millones de contagios y más de 44,000 muertes provocadas por el coronavirus desde que comenzó la pandemia, con una media de 15,144 positivos diarios.

Perder la final de la Champions significará para Estambul una pérdida de derrama económica que ronda entre los 25 y 56 millones de euros, que es el rango de ganancias que han tenido las ciudades sede de 2009 a 2019, según informes de Mastercard, Telemadrid y los propios gobiernos locales.

Los datos, recopilados por el portal Deportes Inc, explican que Madrid tuvo un ingreso de 56 millones de euros por recibir la final de 2019, mientras que en 2011 Londres se embolsó 51 millones, la segunda cifra más alta.

En el caso de Lisboa, la última sede portuguesa antes de 2021, ingresó 46.3 millones de euros por la final de 2014. Esta cifra se dividió en 54% por concepto de hospedaje, 22% por restaurantes y 7% en otras actividades turísticas, reportó el Instituto Portugués de Administración de Marketing (IPAM).

No obstante, ante el contexto de pandemia, la UEFA autorizó la venta de solo 6,000 boletos para aficionados del Manchester City y 6,000 más para los del Chelsea, quienes podrán viajar a Portugal sin la obligación de cumplir la cuarentena, ya que este país se encuentra en la lista verde (de apenas 12 países) del gobierno británico.

Siendo una final entre equipos ingleses, también sonó la idea de que Londres fuera la sede en sustitución de Estambul, sin embargo, esto no procedió debido a que las autoridades británicas se negaron a renunciar a los requisitos de cuarentena de 10 días para los visitantes internacionales, incluido el personal de la UEFA, revela The New York Times.

Este mismo medio señala que la UEFA compensará a Turquía dándole la final de la Champions League 2023, cuando sea el centenario de la constitución de dicha república.

“No era una opción privar a los fanáticos de la oportunidad de ver competir a sus equipos después del año que han soportado", dijo Aleksander Ceferin, presidente del organismo europeo, sobre el cambio a Portugal.

La Fórmula 1, también en riesgo

El Gran Premio de Estambul está en alto riesgo de también ser cancelado debido a la lista roja de Gran Bretaña. El evento se tiene previsto para el fin de semana entre el 11 y 13 de junio, pero 14 días después está fijado el Gran Premio de Francia.

"Estamos evaluando la situación y se proporcionarán más detalles en los próximos días”, mencionó la Fórmula 1 al respecto. Ya en la temporada 2020, Turquía se mantuvo dentro del calendario y celebró su circuito el 15 de noviembre, aunque a puerta cerrada.

Cabe señalar que Turquía entró en el calendario 2021 tras la baja del circuito de Canadá, que renunció por segundo año consecutivo ante las estrictas políticas gubernamentales contra el covid-19.

Si el circuito de Estambul se baja de la Fórmula 1 en este año no habría una sede que la sustituiría debido a la premura, ya que falta menos de un mes para su celebración; ante esto, el campeonato se quedaría en 22 fechas y no cumpliría su meta de ser la primera temporada con 23 en la historia.

Turquía también sufrió la baja del Campeonato Mundial Juvenil de Artes Marciales Mixtas (MMA), luego de que la Federación Internacional de esta disciplina anunció el cambio de sede a Sofía, Bulgaria, el 11 de mayo.

