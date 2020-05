El emotivo discurso de Pep Guardiola a los futbolistas del Manchester City en el que expresa que para ser como el Barcelona y Real Madrid se necesita corazón y cabeza, no solo táctica. El llanto de Jordi Alba tras la derrota del Barcelona 4-0 contra el Liverpool en las semifinales de la Champions League. Los clubes de futbol han abierto las puertas de su intimidad con la razón de explotar un nuevo esquema de negocio: las series documentales para plataformas digitales.

Cada acuerdo es distinto, Amazon Prime pagó 12.2 millones de dólares al Manchester City por realizar la primera temporada de All Or Nothing, donde muestran lo que se vive al interior del club inglés. Netflix brindó 4.9 millones al Sunderland AFC por realizar la segunda y tercera temporada de Sunderland Til I die.

La plantilla del Sunderland está valuada en 15.3 millones de dólares, el monto que apercibió el equipo por realizar dos temporadas de la serie involucra el 32% del dinero que valen los 26 futbolistas del equipo según Transfermarkt.

El esquema de negocio para realizar el contenido involucra una cantidad directa de dinero que las plataformas digitales dan a los clubes. Al llegar a un acuerdo, las plataforma brinda una productora encargada de realizar el contenido que cuentan con libertad creativa para la grabación.

“Hay un ingreso directo para el club, nosotros no realizamos ningún pago por la serie. La magia del documental es que tuvieron la libertad para hacer y cubrir el día a día de Diego y el equipo. Esto hace un producto honesto, porque cuando empiezan a grabar, nadie sabía el alcance deportivo que podía tener, íbamos en último lugar de la tabla”, menciona a El Economista, Javier Llausás, director de marketing de Dorados de Sinaloa, equipo que realizó la serie de Netflix: Maradona en Sinaloa.

Común denominador de la series del género, las productoras comienzan a grabar sin conocer la trama de la historia, por ello, el reto es contar con el mayor contenido posible para después construir un hilo narrativo. Como con el documental Matchday: Dentro del FC Barcelona, que tuvo que lidiar con la eliminación de Champions League en una derrota por 4-0 contra el Liverpool.

"Volviendo de Anfield temíamos por la serie porque la eliminación fue algo muy doloroso. Yo sólo veía dos opciones: hacíamos la serie y lo contábamos todo, incluido Anfield que es uno de los momentos definitivos de la temporada, o no la hacíamos. La serie incluye algo que es irrenunciable, que es el momento más doloroso pero más potente a nivel narrativo", comentó el director de la serie, Oriol Querol.

Estructura de guion que ha generado interés por este tipo de contenido, un ejemplo es Sunderland Till I die, en donde plasman los desastres administrativos y futbolísticos del equipo que significaron pasar de la primera a la tercera división de Inglaterra. La serie del conjunto inglés generó un interés del 99.5% en el género documental en Reino Unido y del 96% en México, según Parrot Analytics.

Otro esquema de negocio que involucran los documentales es dar mayor proyección a las marcas que patrocinan a los equipos. En el primer capítulo de la serie Maradona en Sinaloa, en 28 minutos se visualizan o hacen mención de 45 marcas diferentes.

“Además del dinero apercibido, todos los patrocinadores tuvieron un beneficio económico por la exposición de marca. Son marcas que han estado todo el tiempo con nosotros que en un momento dado te pueden decir: te apoyo con esto para determinado proyecto o una colaboración especial. También los clubes del Ascenso nos apoyaron muchísimo porque sabían que es algo de donde todos nos beneficiamos”, expresa Javier Llausás.