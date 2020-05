Luego de levantar su último título mundial en 2013 con Red Bull, Sebastian Vettel llegó al histórico Ferrari en 2015 en busca de un quinto cetro en el serial. No lo ha conseguido hasta ahora, cuando se anuncia que dejará la escudería.

La diferencia, según informes de los medios especializados, es que el alemán quería un contrato por más de un año, mientras que el equipo de Monza le ofreció sólo uno y por debajo del valor que Vettel considera apropiado. Con esto, Charles Leclerc se queda como el conductor pricipal de los monoplazas rojos.

De 2015 a 2019, el alemán se convirtió en el quinto piloto con más carreras disputadas con Ferrari (102), es tercero en triunfos con 14 y quinto en pole position con 12. Estas cifras pudieran mejorar si se puede correr el campeonato 2020 de la Fórmula 1, ya que el contrato expira después de la temporada.

“Es una decisión que fue tomada de común acuerdo con Sebastian y las dos partes han considerado que era en interés de ambos. No ha sido una decisión fácil a tomar debido al valor de Sebastian como piloto y como persona”, indicó Mattia Binotto, el patrón de la Scuderia, citado en el comunicado.

Charles Leclerc, su coequipero, expresó: “Ser tu compañero ha sido un gran honor para mí. Hemos vivido momentos de tensión en pista. Ha habido muy buenos y otros que no han terminado como queríamos, pero siempre en el respeto, incluso si no fue percibido de este modo en el exterior. Nunca he aprendido tanto como contigo con un compañero. Gracias por todo, Seb”.

Sebastian Vettel, que cumplirá 33 años en julio, además de sus cuatro títulos mundiales -sólo superado por Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton (6) y Juan Manuel Fangio (5), suma 241 carreras -detrás de Schumacher y Hamilton- y 53 triunfos, también superado por Schumacher (91) y Hamilton (84). Un récord que mantiene Vettel es el de triunfos consecutivos, con 9 carreras al hilo.

Lo cierto es que Ferrari no ha ganado un título mundial con algún piloto desde 2007, con Kimi Raikkonen, pese a contar en sus filas con Fernando Alonso y Vettel, en lapsos distintos.

Entre las opciones que suenan para llegar a la escudería de Monza están el australiano Daniel Ricciardo, de Renault, y el español Carlos Sainz Jr., de McLaren.