Zapopan.- El territorio mexicano se ha vuelto una vitrina para el éxito del tenis femenil español en los últimos años. Garbiñe Muguruza levantó los títulos del Abierto de Monterrey 2019 y de las WTA Finals Guadalajara 2021, mientras que Sara Sorribes Tormo se coronó en el Abierto de Zapopan 2021. El calor de la afición en esta plaza es uno de los impulsos más fuertes que han encontrado, aunque la raíz de esas victorias viene desde su país, donde se han forjado entre una mezcla de ingredientes.

“Creo que el éxito del tenis femenino español tiene un poco de metodología y un poco de carácter, porque al final los españoles somos bastante aguerridos, sufridos y eso entra a la pista en muchos momentos. Se nota, también, el trabajo de tener tantas canchas de tierra batida en España, que ayudan a crecer y para las bases es algo muy bueno, para forjar el carácter. Esas dos cosas unidas hacen que el tenis español tenga una buena base”, describe Sorribes en entrevista con El Economista desde su participación en el Abierto de Zapopan 2022.

Las españolas ganaron seis títulos de singles durante el WTA Tour 2021, empatado con Australia como la nacionalidad con más títulos (las estadounidenses tuvieron cinco). A consecuencia de ello, España fue uno de los dos países que tuvo doble representación durante las Finals de ese año, con Muguruza y Paula Badosa (el otro fue República Checa, con Karolina Pliskova y Barbora Krejcikova).

Dentro del top 10 del ranking actual de la WTA, de igual forma solo España y República Checa cuentan con dos representantes (son las cuatro jugadoras antes mencionadas). Incluyendo el top 50, se agregan un par de jugadoras que están presentes tanto en el Abierto de Zapopan como en el de Monterrey durante 2022: Sara Sorribes (ranking 32) y Nuria Párrizas (47).

“El tenis español está en un muy buen momento, pero creo que siempre ha estado así, porque al final las jugadoras españolas siempre son guerreras, peleonas y siempre dan esa guerra que tanto le gusta al aficionado, así que la verdad estoy feliz de que el tenis español esté ahora mismo en tan buen lugar y ojalá que sea por muchos más años”, recalca Sorribes.

De acuerdo con un estudio revelado por la Federación Internacional de Tenis (IFT, por sus siglas en inglés) en agosto de 2021, España es el quinto país con la mayor cantidad de tenistas registrados en el mundo, acaparando 3.4% de los más de 87 millones de jugadores (Estados Unidos es el líder con el 25%). La cifra de tenistas españoles ronda los tres millones, que son casi el 7% de la población total de dicho país.

Además, España también es reconocido por la IFT como uno de los 17 países en nivel de oro en cuanto al Reconocimiento a los Sistemas de Formación de Entrenadores (13 son países europeos). Se trata de un aval que otorga el organismo mundial de tenis a las federaciones que demuestran altos estándares de preparación integran en el tenis desde categorías infantiles.

“Estamos muy acostumbrados a que estas cosas no sean tan especiales. El próximo que gane Roland Garros, si es Rafa Nadal u otro español, es como si fuera normal. Es tan loco el nivel de éxito que hay en el tenis y otros deportes en España que estamos acostumbrados a que ganar un Grand Slam es increíble, pero está al alcance”, reflexionó Garbiñe Muguruza sobre el presente del tenis español tras ganar las Finals en 2021.

Sorribes, por su parte, está cumpliendo 10 años en el profesionalismo del tenis. Apenas en 2022 alcanzó su máximo ranking al ser la número 32 del mundo durante la primera semana de febrero. Aunque ya ha participado en 25 Grand Slams, solo ha logrado un título de singles, que fue justamente el Abierto de Zapopan en 2021.

“La verdad que el Abierto de Zapopan es muy especial para mí, porque fue un cambio muy importante en mi carrera (en la edición 2021). En esa semana empecé a sentir que podía competir contra las mejores jugadoras, empecé a creerme un poquito más que podía jugar bien y fue una semana que me ayudó muchísimo a crecer”.

Tras las eliminaciones de Emma Raducanu y Madison Keys durante la primera ronda del Abierto de Zapopan 2022, Sorribes Tormo ha quedado como la mejor sembrada del torneo a partir de los octavos de final. Ser la vigente campeona no es una presión para ella, sino una motivación, más cuando escucha la cantidad de aplausos y gritos de la afición mexicana. Es una de las consentidas.

“Creo que tengo más experiencia en competir en buenos torneos, tengo un poco más de ritmo para jugar con las jugadoras que juegan más rápido, me adapto un poco mejor y también probablemente haya mejorado el saque (…) Mis objetivos en 2022 son seguir mejorando porque, al final, creo que en un torneo vamos todas a intentar durante todas las semanas y ese no puede ser un objetivo, al menos yo no lo veo así, creo que se trata de ir partido a partido, día a día y que los resultados vengan. Intentaré dar lo mejor de mí, seguro, y ojalá que eso me dé para ganar muchos partidos”.