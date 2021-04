La Federación Mexicana de Fútbol sancionó el martes al director técnico del club Monterrey, Javier Aguirre, debido a que rompió los protocolos para prevenir contagios de Covid-19.

Las redes sociales publicaron un video de una reunión donde está Aguirre bailando en la boda de uno de sus hijos junto a otras personas y sin cubrebocas.

El club Monterrey informó que Aguirre se encuentra aislado como medida preventiva y que se le aplicará una sanción administrativa.

Esta comisión determinó aplicar una sanción económica a Javier Aguirre y solicitó al club Monterrey el aislamiento correspondiente para su director técnico", informó la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.

México registra 210,294 muertes relacionadas con la epidemia de coronavirus y más de dos millones de contagios.

"Circuló una imagen de un evento privado al que asistí, la boda civil de mi segundo hijo en la Ciudad de México, no seguí el protocolo correspondiente, estoy vacunado pero aun así no hice una cosa correcta y debo asumir las consecuencias. Me equivoqué y pagaré las consecuencias de ello", dijo Aguirre en un video publicado por el club.

"Invito a toda la sociedad a no bajar la guardia, a seguir peleando contra esta pandemia que nos azota, y a ser responsables", agregó.