En noviembre del 2015 medios españoles reportaron que empresarios mexicanos habían adquirido el estadio Helmántico, un inmueble ubicado en Salamanca. Hacía dos años que por temas financieros había desaparecido la Unión Deportiva Salamanca y la ciudad solo contaba con una franquicia en Tercera División. El inversionista principal de esa operación era Manuel Lovato, quien depositó 1 millón de euros para hacerse del estadio.

Ahí empezó la historia del nuevo Salamanca, que por aquellos años llevara el nombre de Salmantino y actualmente es Salamanca CF UDS, equipo de Segunda B (tercera división española).

Desde la llegada de Lovato como inversionista, primero como dueño del estadio y luego como accionista del club, contrató a jugadores mexicanos como la expromesa del Cruz Azul Martín Galván o algunos jugadores experimentados como Jehu Chiapas o el medallista de oro en Londres 2012, Jorge Chatón Enríquez.

¿Pero quién es Manuel Lovato? El diario Tribuna de Salamanca realizó una investigación del empresario mexicano y asegura que es socio fundador de la empresa Smartpoint SA, registrada en Argentina. Lovato fundó la empresa en el 2009, junto con otros tres empresarios mexicanos, con un capital de 30,000 dólares.

Actualmente el club, considerando el dueño, jugadores, cuerpo técnico y directiva, tiene 15 mexicanos. Apenas el pasado lunes fue presentado el expresidente de Gallos Ulises Zurita como presidente administrativo, y recientemente fue nombrado como director general David Izazola, exjugador de Pumas.

La última incorporación es el exárbitro mundialista Marco Antonio Rodríguez, conocido como Chiquimarco, quien será entrenador del equipo y confirmó en redes sociales que su llegada al Helmántico es un hecho.

De este modo, Chiquimarco comandará al Salamanca en Segunda División B, tras no arreglarse los trámites federativos de José Luis Trejo. El entrenador mexicano tenía expedida la licencia en Alemania y la RFEF no validó los informes enviados por éste que acreditaban sus documentos. El nuevo entrenador ejercía en la actualidad como comentarista en Gol Televisión.

Incluso hace unas semanas el equipo estuvo realizando una gira de pretemporada en México donde se enfrentó a varios clubes de la Liga Premier (Segunda División) del futbol mexicano. Tras tres semanas en México, el club tuvo cuatro encuentros más en España.

El nuevo presidente del Salamanca CF UDS, Ulises Zurita, explicó que José Luis Trejo seguirá en el club como parte de la Inteligencia Deportiva, al igual que Octavio Mora, otro mexicano más y que brilló como jugador en nuestro país en los años 80 y 90, quien ya había sido anunciado semanas antes.

“Yo conocí al señor Lovato en México, cuando estuvieron haciendo pretemporada, y él me invitó después de platicar. Me emocionó y me motivó cuando me ofreció el puesto. Obviamente acepté y supera todas las expectativas que yo tenía por el equipo, la afición y el estadio. Venimos a poner al club en Segunda División y, después, en Primera. El que aspira poco, merece poco”.

El equipo, según medios españoles, no paga salarios más allá de 1,000 euros mensuales y apoya con alojamiento a muchos de sus futbolistas. Debutarán en la liga el domingo en casa ante el Arenas Club.