La Selección Mexicana Femenil inicia su camino hacia el Mundial conjunto de Australia y Nueva Zelanda 2023 enfrentando en su primer compromiso a Surinam, selección número 129 del mundo y cuyo último partido internacional fue en 2019. Encontrar información de los rivales es una tarea compleja en el futbol femenil cuando las confederaciones no desarrollan estadísticas, videos o no tienen continuidad.

“Se tiene muy poco conocimiento (de Surinam), son islas que han tenido muchísimos problemas con esta pandemia que estamos viviendo. Los últimos partidos que se encuentran en plataformas son de 2018. Son equipos que se han dado a la tarea de tener concentraciones en casa y no han tenido partidos internacionales. Estamos enfocadas a mejorar nosotros como equipo en cada fase y momento del partido, es como vamos a enfrentar estos dos primeros encuentros”, dijo Mónica Vergara, directora técnica de México.

A excepción de las cinco grandes ligas en Europa, la de Estados Unidos y la de Canadá, el resto del futbol femenil carece de cobertura y desarrollo de estadística o, como en México, la información que se recolecta es privada, para uso interno de los clubes. Mayela Reyna, Customer Success Data Analyst en StatsBomb, empresa dedicada al análisis de datos en el futbol internacional, señaló que Centroamérica, África y algunos países de Asia son de las regiones cuyo futbol femenil se encuentra más sombrío en términos de data estadística.

─ Cuando no hay acceso a información de un rival, ¿cómo puede nutrirse de información una selección?

“Imagino que ver video es de lo más probable, encontrar de cierta manera videos de las selecciones contra las que se van a enfrentar. Viajar podría ser también viable, pero tendría un precio. Últimamente las redes sociales juegan un punto interesante, por ejemplo, en la Liga MX tenemos muchos videos de los goles o estadísticas de las jugadoras”, dijo Reyna.

Por su parte, las seleccionadas mexicanas confían en que este desconocimiento trae la oportunidad de poner en práctica su propio estilo y modelo de juego, “independientemente del rival, creo que nosotras tenemos que ir encontrando ese crecimiento como selección para llegar al tope a cada partido que enfrentamos”, dijo a este diario la guardameta Itzel González.

Surinam y Antigua y Barbuda, los dos primeros rivales de la selección mexicana, no tienen data reciente disponible en ningún software más que información básica como las ligas en las que participan, “normalmente porque no juegan en torneos de mayor categoría como en los Olímpicos, Mundiales o Eurocopas, si no juegas en torneos de esa magnitud, no van a existir muchos datos al respecto”, comentó la analista de StatsBomb.

La selección de Surinam sólo enfrentó dos partidos preolímpicos en 2019 y después de eso se preparó para enfrentar las eliminatorias mundialistas con dos partidos el mes pasado. Las dirigidas por el seleccionador Ray Frankel empataron 1-1 y cayeron 0-1 ante Barbados.

Este conjunto está compuesto de varias jugadoras de categorías inferiores como Dyene Krimbo, Saveira Gallant e incluso la capitana Hadassa Brandon, quien apenas tiene 23 años. Sin embargo, Surinam ahora permite que las personas con doble nacionalidad obtengan su pasaporte y representen a la selección, por lo que para estos primeros encuentros se reforzó con cinco jugadoras de Países Bajos de origen surinamés.

Dos de estos refuerzos juegan en la Eredivisie y las tres restantes juegan en la Top class, que es la división semiprofesional más importante de los Países Bajos: Amy Banarsie es volante del PEC Zwolle y Ravalcheny van Ommerenm juega como delantera con el Excelsior Rotterdam en la liga profesional. Mayra Tjin-A-Koeng es portera del Be Quick 28, Griffith Vaissaire es mediocampista del SSS Klaaswaal y Rowena Ondaan juega de defensa del SSS Klaaswaal. Con excepción de van Ommeren, todas son titulares en sus equipos.

Por otra parte, el domingo 20 de febrero México enfrentará a Antigua y Barbuda, de acuerdo a livefutbol.com, las islas, al igual que Surinam, desde la clasificación olímpica de 2019 sólo han sostenido un par de encuentros amistosos en 2022.

─ ¿Cuál es la diferencia entre que un entrenador analice un video y que analice las estadísticas?

“En un video ves una jugada que estuvo bien y te enfocas únicamente en eso o en un jugador, en cambio los datos son muy crudos, te dicen exactamente lo que está pasando, no te pueden mentir. Creo que lo ideal es hacer una combinación, ver el video y los datos. Hay jugadores que a lo mejor no tienen muchos datos pero se ven mucho en la cancha y hay algunos que casi no mencionan sus nombres, que casi no se ven, pero sus datos de recuperaciones, pases precisos, los hacen notar un poco más. Un ejemplo es N’Golo Kanté, del Chelsea, que casi no lo mencionan pero los datos reiteran que es un gran jugador”.

Además de poseer información de la vasta cantidad de ligas varoniles alrededor del mundo, StatsBomb recolecta datos de las ligas femeniles de España, Inglaterra, Alemania Italia, Francia, Estados Unidos y próximamente de Suecia. Los eventos que recopila son los mismos que en el futbol femenil, que va desde datos básicos como tarjetas, goles y asistencias, hasta los modelos matemáticos que se crean como los expected goals, valor de cada jugada, asistencias esperadas, etcétera.