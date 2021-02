Como bandera nacional, una llama olímpica con bandas en blanco, azul y rojo sobre los cinco anillos olímpicos. Y como identidad, el símbolo de ROC del Comité Olímpico Ruso. Los atletas rusos en los Olímpicos de verano e invierno en Tokio y Beijing, respectivamente, podrán presentarse como neutrales a competir bajo estos términos.

Las directrices aprobadas por el Comité de Revisión de Cumplimiento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) establecen los principios en relación con la implementación de las sanciones impuestas a la Agencia Antidopaje de Rusia (RUSADA) por la AMA, y respaldadas por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la manipulación de los datos del Laboratorio de Moscú. Y estrictamente Rusia tampoco podrá albergar ningún evento importante durante el periodo de dos años en el que se aplican las sanciones.

La AMA dictaminó que las sanciones deberían estar vigentes durante cuatro años, pero esto se redujo a la mitad luego de una apelación al TAS. Las pautas de implementación establecen una guía sobre el nombre de participación, las banderas, emblema y los uniformes de las organizaciones que se utilizarán durante los Olímpicos y Paralímpicos y los Campeonatos Mundiales que caen durante el periodo en el que las sanciones estarán en vigor: del 17 de diciembre del año pasado al 16 de diciembre en 2022. Aún falta por definirse cuál será el himno nacional, el ROC debe presentar una propuesta musical para que se toque en todas las ceremonias y debe ser aprobada por la Junta Ejecutiva del COI. En relación con los uniformes, la ropa y el equipo, todas las banderas rusas deben ser reemplazadas por el emblema del ROC, mientras que cualquier uniforme que incluya la frase "Comité Olímpico Ruso" debe eliminar las palabras o reemplazarlas por el acrónimo.

Hay casos en los que se usará la frase "Atleta Neutral" con igual importancia y tamaño de exposición. Los competidores rusos fueron conocidos como "Atletas Olímpicos de Rusia" en los Juegos de Invierno de 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur.

Las medidas también prohibirán al presidente ruso Vladimir Putin y a otros funcionarios del gobierno, como al ministro de Deportes Oleg Matytsin, asistir a los Juegos Olímpicos en Tokio y Beijing y los Campeonatos Mundiales, a menos que sean invitados por el Primer Ministro o el director del estado del país anfitrión.

En su fallo de diciembre de 2019, la AMA dictaminó que los atletas rusos solo pueden competir en eventos importantes "donde puedan demostrar que no están implicados de ninguna manera por el incumplimiento de las condiciones, incluido (sin limitación) que no se mencionen en los informes de McLaren, no haya hallazgos positivos reportados para ellos en la base de datos y no se haya manipulado ningún dato relacionado con sus muestras".

