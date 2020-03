La Federación Francesa de Tenis (FFT) tiene nueva fecha para el Roland Garros: del 20 de septiembre al 4 de octubre. Una decisión arbitraria y criticada por organizadores de torneos de la ATP-WTA y los tenistas. La decisión se tomó sin consultar a las demás organizaciones encargadas de realizar los distintos torneos, ni a los tenistas que formarán parte del evento.

“La Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA) mantiene sus planes para el US Open 2020 y en este momento no se plantea cambiar su fecha en el calendario. Son tiempos sin precedentes y estamos evaluando todas las opciones, incluyendo la posibilidad de aplazar el torneo a una fecha posterior”, publicaron las redes sociales del US Open Tennis.

Los organizadores del Abierto de Estados Unidos apuntaron que la decisión no es de manera unilateral, sino se considera consultarlo con los otros torneos de Grand Slam, la WTA, la ATP, la ITF y nuestros patrocinadores, además de la Laver Cup. Algo que no tuvo en consideración el torneo francés.

Las fechas agendadas para el US Open son del 24 de agosto al 13 de septiembre, que brindan margen de una semana entre ambos torneos, sin embargo, el principal afectado por la decisión es la Laver Cup, que tiene como principal organizador a Roger Federer.

“El mundo del tenis ha conocido que la FFT pretende mover Roland Garros a causa del impacto del coronavirus. Esas fechas coinciden con las de la Laver Cup 2020, que cuenta con todas las entradas vendidas y está programada del 25 al 27 de septiembre en el TD Garden de Boston. Este anuncio ha sido una sorpresa para nosotros y nuestros compañeros de Tennis Australia, la USTA y la ATP. Tenemos la intención de que la Laver Cup se celebre en la fecha ya programada”, menciona un comunicado del torneo.

