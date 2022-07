El sexto año de vida de la Liga MX Femenil está en marcha con el inicio del torneo Apertura 2022, en el que Chivas intentará refrendar su corona ante una serie de equipos bien reforzados que buscan mantenerse en el protagonismo, como son Tigres, Rayadas, América, Pachuca, entre otros.

Las 17 fechas de fase regular del Apertura 2022 se disputarán del 8 de julio al 24 de octubre, mientras que la liguilla se jugará del 28 de octubre al 14 de noviembre. Dentro de ese periodo, habrán tres Fechas FIFA intermedias: del 29 de agosto al 6 de septiembre, del 3 al 11 de octubre y del 7 al 15 de noviembre, aunque el calendario es más extenso en comparación del torneo varonil, que cierra el 30 de octubre para dar paso al Mundial de Qatar.

Las Chivas llegan al Apertura 2022 con la enmienda de refrendar el título del semestre pasado (torneo Clausura), que significó apenas la segunda estrella en la historia de la franquicia, empatando a las Rayadas de Monterrey. Por su parte, con cuatro campeonatos, Tigres arranca como el principal favorito, mientras que América completa el cuadro de las que ya saben lo que es ser campeonas (las Águilas tienen un título).

Guadalajara arranca la temporada como uno de los principales rivales a vencer no solo por su título del Clausura 2022, sino porque también acentuaron su nivel con la obtención del trofeo Campeón de Campeones 2021-2022 ante Rayadas; el proyecto dirigido por Juan Pablo Alfaro en cancha y por la directiva Nelly Simón desde las oficinas ha consolidado su protagonismo y espera extenderlo durante este semestre.

A nivel de plantilla, Chivas tuvo cuatro bajas durante el verano, que fueron Lía Romero, Miriam Castillo, Atzimba Casas y Yashira Barrientos, aunque mantuvieron a sus grandes figuras como Alicia Cervantes, Blanca Félix, Joseline Montoya y Carolina Jaramillo.

Además, se reforzaron con la delantera Adriana Iturbide, procedente del Atlas, quien ha cosechado 42 goles en fase regular desde su debut en el torneo Apertura 2018. Conocida como 'Boyi’, espera crear una mancuerna explosiva en el ataque junto a ‘Licha’ Cervantes: “Chivas Femenil es un equipo a base de trabajo, no es como que trajeron jugadoras de quién sabe dónde o jugadoras extranjeras y que se llenaron así de nombres. Al final de cuentas creo que es puro trabajo y por eso mismo me gustó venir a este equipo”.

Otra de las plantillas favoritas es la de Tigres, institución que ha estado presente en siete de las nueve finales desde el nacimiento de la Liga MX Femenil. Las amazonas, como son conocidas, cuentan con un ingrediente de mayor potencial: la contratación de la directora técnica canadiense Carmelina Moscato, quien cuenta en su currículum con la experiencia de haber dirigido al FC Nordsjaelland de Dinamarca en 2021 y a las selecciones canadienses femeniles sub 15 y sub 20.

“Todo gira en torno a ganar el campeonato, esa es la meta. Se trata de construir una organización aún más fuerte sin perder el enfoque de ganar el título y la naturaleza competitiva. Cuando ves el estilo de juego y la calidad de las jugadoras, se nota que el juego está creciendo cada día”, dijo la canadiense a su llegada a territorio mexicano.

Moscato es una de las seis entrenadoras que iniciará la temporada 2022-23 en la Liga MX Femenil, donde también se encuentran Fabiola Vargas en Atlas, Milagros Martínez en Bravas de Juárez, Eva Espejo en Rayadas, Carla Rossi en Querétaro y Karina Báez en Pumas. Espejo es la más experimentada tras haber estado en cada uno de los torneos del circuito, además de ser la única campeona cuando ganó el título con Monterrey en el Apertura 2021.

Justamente las Rayadas de Eva Espejo parten como otra de las plantillas favoritas. Además de su poderoso plantel, en el que ya cuentan con seleccionadas nacionales como Rebeca Bernal, Diana Pérez y Aylin Aviléz, se sumará Silvana Flores, mediocampista que militó la temporada anterior en el Tottenham Hotspur de Inglaterra y que recalcó que llegó a Monterrey por ver el gran crecimiento que está teniendo la Liga MX.

“Veo que aquí en México sí le dan mucha oportunidad a las mujeres y cada año está creciendo. Espero que siga creciendo y que la gente vea que sí estamos mejorando. Hay nivel y emoción. No me sorprendió, pero me quedé muy feliz. Espero que podamos llenar el estadio o que la gente venga a vernos jugar”, dijo Flores en entrevista con Fox Sports.

El Clásico Regio entre Tigres y Rayadas es uno de los partidos estelares de esta liga y se llevará a cabo hasta la jornada 15, el viernes 30 de septiembre, mientras que otras fechas importantes son el Clásico Nacional entre Chivas y América, que será el domingo 2 de octubre (también en la jornada 15), y el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, a celebrarse el sábado 13 de agosto en la jornada 7.

Otros refuerzos interesantes para el Apertura 2022 son la delantera española Jennifer Hermoso, quien llegó del FC Barcelona al Pachuca, así como la seleccionada argentina Mariana Larroquette, quien jugará en las Esmeraldas de León; por su parte, Atlas se reforzó con Norma Palafox, Tania Morales y Arlett Tovar, un tridente que ya sabe lo que es ser campeonas tras levantar el título con Chivas en 2017.

La expectativa de las autoridades del futbol mexicano es alta con respecto al Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, ya que el torneo anterior registró récords en cuanto a audiencia televisiva (más de 5 millones de espectadores) y creció 29% en asistencia a estadios con respecto al Apertura 2021. Además, el nuevo campeonato contará ya con la tecnología del VAR, aunque esto será a partir de la liguilla, no en fase regular.