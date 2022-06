No más poder absoluto en la presidencia del club América. Antes de iniciar el torneo Apertura 2022, Santiago Baños se quedará con las funciones deportivas y se delega la parte operativa a Héctor González Iñárritu. Después de 18 años fuera del club, el directivo tomará las áreas de operaciones, administración, finanzas, legal y mercadotecnia del equipo. Sin embargo, ambos presidentes supervisarán el área de inteligencia deportiva.

En su turno como vicepresidente de Las Águilas entre 1999 y 2004, el club terminó una racha de 13 años sin títulos de liga, cuando se coronaron en el Verano 2002. Más adelante, del periodo entre 2010 y 2015, fue director de Selecciones Nacionales, es decir, en la preparación rumbo al Mundial de Brasil.

Absorber todas las decisiones, tendrá ahora una división del trabajo y hay un tema o promesa pendiente antes de que inicie el 1 de julio el Apertura 2022.

Durante la temporada regular del Clausura 2022, Baños anunció en una conferencia de prensa, en la que se encontraba aún vigente Santiago Solari como entrenador, que conformarían al equipo antes de iniciar el torneo y que no les volvería a pasar lo mismo, pues ya avanzado el A2022, América fichó por último al delantero Juan Otero, ex jugador de Santos.

El balance de transferencias del C2022 quedó en números rojos con un déficit de 19 millones de dólares, de acuerdo a cifras de Transfermarkt. Las altas del torneo fueron Jorge Meré, Alejandro Zendejas, Diego Valdés, Mauro Lainez, Jonathan Dos Santos y Otero.

“Esta estructura, encabezada por dos reconocidos directivos del futbol mexicano (Iñárritu y Baños), espero nos lleve a contar con equipos que logren traer más títulos y triunfos para nuestra administración. Estamos en deuda con ella. Pero sí quiero reconocer el esfuerzo de los equipos Sub 20 varonil, Sub 17 femenil y Sub 15 varonil, todos ellos ganadores en su categoría en el pasado torneo Clausura 2022”, expresó ayer, en el comunicado, Emilio Azcárraga Jean, propietario del club y presidente del Comité de Futbol.

El club recupera la estructura que tenía también en la etapa de Mauricio Culebro Galván, actual presidente de Tigres desde junio de 2021, con tres meses previos como vicepresidente. Antes de llegar a Monterrey, Culebro fungió tres años y medio como vicepresidente de operaciones y presidente del club América.

En enero del 2019, el club azulcrema anunció la baja de Culebro como presidente operativo debido a su llamado como Director de asuntos estratégicos en la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“De forma interina Santiago Baños asumirá las funciones de la Presidencia Operativa y continuará fungiendo como presidente Deportivo del Club América”, apuntó el club en ese momento.

Desde entonces, Baños ha confirmado que su política de gestión se basa en la inversión de fichajes. Pagar lo que sea por conseguir el título 14.

“Vender jugadores no es una constante del club, priorizamos los resultados deportivos en lugar de los económicos, por así decirlo, obviamente siempre tiene que haber un balance entre lo económico y deportivo para que sea sustentable el club. Ahora nos enfocamos en hacer la inversión en la gente que tiene que estar aquí y nos ayude a competir para ir por la 14 y así será”, dijo Baños a este diario durante la temporada regular del Clausura 2022.

