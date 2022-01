Cada semana se habla de Tom Brady en el sentido de las nuevas estadísticas que va rompiendo con sus espectaculares lances, desde hace dos años, al servicio de los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, el último partido de este jugador leyenda marcó su primer récord negativo en 22 años de trayectoria en la NFL, al recibir su primera penalización por conducta antideportiva.

Brady se encontraba disputando el juego 365 de su carrera (incluyendo temporada regular y playoffs) contra Los Ángeles Rams por el pase a la Final de Conferencia Nacional cuando en el segundo cuarto, a falta de más de nueve minutos por jugar, recibió un golpe del defensivo rival, Von Miller, que le provocó una cortada en el labio inferior.

El experimentado quarterback (44 años) inmediatamente reaccionó al golpe levantando los brazos para pedir una infracción y segundos después arremetió contra uno de los árbitros, Shawn Hochuli, con un alto tono de voz, para exigir una falta de Miller. Al quitarse el casco, las cámaras captaron la sangre saliendo del labio de Brady.

Sin embargo, Hochuli y el resto del cuerpo arbitral dejaron libre a Miller y en cambio decidieron penalizar a Brady por conducta antideportiva, algo que nunca había ocurrido en su carrera, pues lo más cerca que estuvo fue una penalización de 15 yardas por rudeza innecesaria en un juego de temporada regular contra los Chicago Bears en 2002, defendiendo en ese entonces a New England Patriots.

“Me miró a la cara de una manera agresiva y usó un lenguaje abusivo. En cuanto al golpe, no pensamos que llegara al nivel de rudeza al pasador”, mencionó el árbitro Hochuli en su cédula del partido tras este incidente.

En el momento, la sanción solo tuvo como consecuencia retroceder 15 yardas durante el juego ante los Rams, convirtiendo un segundo down y 2 por avanzar en un segundo y 17 desde la yarda 43 de Los Ángeles, que a la postre terminó afectando la construcción de una jugada, pues concluyó con un intento de gol de 49 yardas errado por parte del pateador de los Buccaneers, Ryan Succop.

Sin embargo, de acuerdo con el portal de ‘Responsabilidad: Multas y Apelaciones’ de la NFL y la Asociación de Jugadores (NFLPA), una conducta antideportiva que sea marcada por primera vez recibe una sanción económica de 12,875 dólares, mientras que para un reincidente es de 18,025.

El mismo documento explica el mecanismo de dicha sanción económica: “Los jugadores sujetos a medidas de rendición de cuentas reciben una carta informándoles de lo que hicieron, un video de la jugada en cuestión, por qué están siendo multados y cuánto les costará. También reciben información sobre cómo apelar la multa. Si eligen no apelar, la multa se retiene de su próximo cheque de juego”.

Después de 24 horas del juego entre Buccaneers y Rams, la NFL no lanzó ningún comunicado oficial sobre el acto de Brady y sus posibles repercusiones, aunque en días recientes el quarterback había señalado en un podcast que su comportamiento ya se había librado de recibir sanciones dentro del emparrillado.

“Sé que los árbitros probablemente me permitieron salirme con la mía con muchas conductas antideportivas, hablando mal con el otro equipo y hablando mal con los árbitros cuando creo que no recibí la decisión correcta”, dijo Brady en un podcast con Jim Gray. “Soy una especie de dolor en el trasero si aún no lo sabes”.

En el cierre de la última temporada regular, por ejemplo, Brady fue señalado por haber lanzado un improperio contra la banca de los New Orleans Saints, al gritarle al coordinador defensivo (y entrenador en jefe interino), Dennis Allen. En un videoclip de la transmisión de NBC compartido en redes sociales, Brady le dijo: “Ve (improperio) tú mismo”, mientras Allen aplaudía cuando se acercaba. Ese juego, del 31 de octubre, terminó 36-27 en favor de los Saints.

Al término de la eliminatoria contra Rams, donde los Buccaneers se despidieron de la oportunidad de repetir el título del Super Bowl, Brady solo habló sobre las posibilidades de su futuro, que dejan en incertidumbre a la afición de Tampa Bay.

“Honestamente no he pensado si seguiré jugando, lo tomaré día a día y ya veremos qué pasa. Lo único en lo que pensaba era en ganar este partido, eso ocupaba mi mente. Honestamente, no he pensado en nada más”, dijo el quarterback que cumplirá 44 años en este 2022.