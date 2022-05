Cuando el mediocampista John David Lundstram marcó el tercer gol del Rangers Football Club sobre el Red Bull Leipzig en las semifinales de vuelta de la Europa League 2021-22, una explosión de emociones acumuladas durante 10 años sacudió a las casi 50,000 almas que se dieron cita en el Ibrox Stadium de Glasgow, Escocia. Era el 3-2 global y el regreso del conjunto escocés a una final continental.

La mística del aficionado escocés al futbol, reconocido a nivel mundial por su vibrante pasión, tenía varias razones para celebrar: es la primera vez desde 2008 que un club de su país clasifica a una final europea (el último había sido también el Rangers contra el Zenit en la entonces llamada Copa UEFA), Rangers se garantizó una bolsa de al menos 4.9 millones de euros (mínimo para el subcampeón, el campeón se lleva 9.24 millones) y marcó el regreso del equipo a la estabilidad internacional tras haber sido declarado en bancarrota una década antes.

“Rangers comenzó, efectivamente, de la nada en 2012, cuando fueron liquidados; todo lo que quedó fue la historia y la infraestructura del club. Se han centrado únicamente en que el Celtic (su más grande rival deportivo) no gane 10 títulos escoceses consecutivos, pero su deuda al final de la temporada 2019-20 superaba los 19 millones de libras esterlinas (cerca de 22.5 millones de euros). Esto es más que todos los demás equipos de la liga combinados”, explica a El Economista, Robin Bairner, periodista deportivo escocés, colaborador de Football Transfers y Goal.

Rangers Football Club, como fue nombrado oficialmente en 2012 a partir de la entrada de un nuevo consejo propietario, es el equipo más ganador del futbol de Escocia con un total de 55 campeonatos de liga, tres más con respecto al Celtic Glasgow, su eterno rival. Rangers y Celtic dividen el corazón de Escocia desde un tinte religioso, pues los primeros son considerados los representantes de los protestantes y los segundos de los católicos.

A nivel europeo, Escocia ha tenido tres campeones en la historia del futbol: Celtic, que ganó la Champions League en 1967 (cuando se llamaba Copa Europea); Aberdeen, ganando la Recopa de Europa en 1983; y Rangers, también ganando la Recopa en 1972. Ante el Frankfurt, Rangers busca el primer trofeo de Europa League, antes llamada Copa UEFA, para un club de su nación.

“Esto es enorme para el futbol escocés. Con la brecha financiera cada vez mayor entre los equipos de la Premier League e incluso las otras grandes ligas europeas, nadie esperaba que un equipo de Escocia llegara a esta etapa de una competencia, no solo esta temporada, sino en los años venideros.

“Mientras tanto, existe el temor de que los aficionados del Rangers muestren lo peor de la sociedad escocesa en Sevilla. La última vez que llegó a una final europea, sus aficionados abandonaron Manchester, donde se celebró el partido, en un estado deplorable. Había una borrachera desenfrenada y una gran cantidad de mala conducta. Existe el temor de que vuelva a suceder”, agrega Robin Bairner.

Entre 80,000 y 100,000 aficionados escoceses son esperados en la ciudad de Sevilla, donde se celebra la final de la Europa League 2022 entre el Rangers y el Eintracht Frankfurt. Es un momento de lucidez sobre todo para el equipo de Glasgow, cuya realidad ha pasado de todo en la última década; en el verano de 2012, iniciaron la temporada en la Cuarta División.

A pesar de su historial ganador, Rangers vivió su época más oscura en 2012, cuando su entonces propietario, Craig Whyte, fue acusado por retener alrededor de 10 millones de euros en impuestos, mientras que las deudas totales del club ascendían a más de 150 millones. Sin embargo, de acuerdo con el diario The Guardian, la caída financiera del equipo se gestó desde su anterior dueño, David Murray, quien entre 2001 y 2010 diseñó un plan para que los jugadores fueran remunerados a través de ‘Employee Benefit Trusts’, un sistema en el que los empleados son catalogados como dinero “prestado” en lugar de “pagado”, evitando así impuestos.

“Cuando Murray se sintió inducido a vender a los Rangers, hubo un problema principal: pocos, si es que había alguno, querían comprar el club. La controversia de las EBT no ayudó: los compradores potenciales sin duda se desanimaron ante la posibilidad de una factura de impuestos impaga de decenas de millones”, dice Graham Spiers, reportero de The Guardian.

Fue por ello que Whyte no pudo soportar las persecuciones de evasiones de impuestos del club y terminó por ser prohibido de toda actividad futbolística a partir del verano de 2012, momento en el que Rangers fue enviado a un proceso de liquidación y descendido hasta la Cuarta División de Escocia porque los propietarios de la Premier League, así como de la Segunda y Tercera, no los aceptaron en competencia con esas dolencias financieras.

Entonces apareció el empresario británico Charles Green para comprar al equipo por siete millones de euros y refundarlo bajo el nombre de Rangers Football Club en lugar de Glasgow Rangers, pagó la deuda de cerca de 26 millones de euros a Hacienda del Reino Unido y formando un grupo con al menos 11 accionistas, además de la entrada de patrocinios con marcas como Audi, Unibet y 32Red.

La estabilidad económica parcial retornó a los buenos resultados sobre la cancha, ya que en 2016 el equipo regresó a la Premier League de Escocia (Primera División) y en la temporada 2020-21, bajo la dirección técnica del ex capitán del Liverpool, Steven Gerrard, lograron su primer título en la máxima categoría desde 2011, lo que los regresó a la élite europea.

No obstante, los vaivenes económicos continúan: “En noviembre (de 2021), anunciaron pérdidas adicionales de alrededor de 27.8 millones de euros. Sin embargo, esto no les ha impedido fichar a Aaron Ramsey, con grandes salarios en la Juventus, y a Amad Diallo, del Manchester United, en calidad de préstamo. Por supuesto, la trayectoria en la Europa League es una gran noticia para el club, pero aún no está claro cuán sostenible es este proyecto”, menciona el periodista escocés.

Aunque no pudieron clasificarse a la fase de grupos de la Champions League 2021-22 con la etiqueta de campeones de Escocia, los Rangers participaron en la Europa League, donde eliminaron a equipos con mayor éxito continental en épocas recientes como el Borussia Dortmund y el Red Bull Leipzig, hasta llegar a su primera final europea de los últimos 14 años.

Los detalles financieros los siguen acechando. De acuerdo con su último reporte económico, además de las pérdidas cercanas a los 28 millones de euros, sus ingresos han caído un 19% en los últimos dos años debido a la pandemia. Pero al menos sus miles de aficionados pueden tener la certeza de que el equipo no entrará en bancarrota ni descenderá de golpe otra vez. Al menos no durante el corto plazo.

Rangers disputará ante Eintracht Frankfurt una bolsa total de 9.24 millones de euros para el monarca de la Europa League 2021-22, un torneo que por primera vez en los últimos 11 años tendrá a un nuevo campeón que no sea ni del futbol español ni del inglés. El más reciente en romper con esa tradición fue el Porto, ganador de la edición 2010-2011.

Rangfuers FC

Valor de plantilla: 132.3 millones de euros

Jugador más valioso: Amad Diallo (18 millones de euros)

Títulos internacionales: Recopa Europa 1972

Eintracht Frankfurt

Valor de plantilla: 199 millones de euros

Jugador más valioso: Evan Ndicka (28 millones de euros)

Títulos internacionales: Copa Intertoto 1967 y Copa UEFA 1980

fredi.figueroa@eleconomista.mx