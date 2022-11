Rafael Márquez: el secreto de destacar durante dos décadas

¿Cómo mantenerse vigente durante dos décadas? La respuesta queda clara en los comentarios del propio Rafael Márquez: supo reinventarse ante la evolución del futbol. Pasó por diferentes ciclos en la Selección Mexicana y en todos fue uno de los jugadores principales para más de 10 técnicos que lo tuvieron bajo su mando, incluso lideró como capitán en casi 100 partidos con la camiseta de México.

Hablar del ex defensor es describir a uno de los jugadores más exitosos en la historia del futbol mexicano. Su palmarés cuenta con más de 20 títulos, la mayoría en Europa y como pieza fundamental en equipos como Mónaco y Barcelona, defendió los colores del Tricolor en más de 140 partidos para convertirse en el jugador nacional con más encuentros disputados en Copa del Mundo: 19.

Con un camino tan largo en el futbol profesional, Rafa Márquez fue líder dentro del campo, con el gafete de capitán, una voz autorizada para narrar cómo pasó el tiempo en el seno Tricolor.

“Pasé por diferentes procesos, entrenadores y generaciones de futbolistas, todas fueron distintas. Las primeras veces (que fue capitán) me sentía con la responsabilidad repartida en varios jugadores, sin embargo después se hacía más grande esa responsabilidad dentro y fuera de la cancha con el grupo. Traté siempre de dar lo mejor y siempre ser el primer ejemplo para todos de ser ese líder”.

El futbol se mantiene en constante cambio y Rafael Márquez vivió una evolución como defensor central. Las cualidades que se buscaban en dicha posición antes en un equipo son ahora muy distintas.

“Todo (en el futbol) va evolucionando bastante, desde que inicié (mi carrera) hasta que me retiré cambió en cierta forma. Quizá cambió más en lo físico y no tanto en lo técnico, me refiero a que (tienes que ser) más rápido, pensar y tomar decisiones más velozmente, eso lo hace más complejo (jugar como defensa central). Ha cambiado el perfil de un central, ahora ya se busca que tengan las cualidades para sacar bien el balón desde atrás, que tenga buen pie para salir jugando, esa es una de las cosas más importantes que ví en el cambio de la defensa al pasar de los años”.

El prototipo de defensa ideal ahora es diferente y gran parte de la metamorfosis en el futbol es gracias al uso de tecnología en pro de mejorar el rendimiento de los equipos. Esto no pasó desapercibido por el canterano de Atlas, pues señaló que ya fue en el ocaso de su carrera cuando el análisis de datos cobró más relevancia. Incluso mencionó que el análisis de datos es importante para él ahora en su faceta como director técnico del Barcelona Athletic.

“Antes no se tenía el registro de los esfuerzos que hacíamos los jugadores y a partir de que empezó a usarse la tecnología, esto (la forma de ver el juego) cambió. El GPS que es principalmente usado por los preparadores físicos, les ayuda a medir mejor el rendimiento de los jugadores en cada partido, eso ayuda a los entrenadores a ver hasta dónde pueden exigir físicamente a los jugadores. En el tema de análisis del partido, tanto de tu equipo como del rival, ahora hay diversas plataformas en las que puedes ver mucha información y datos variados. Esto tanto de jugador como de técnico ayuda a identificar tu estilo de juego y rendimiento, saber qué elementos son más determinantes. La finalidad de conocer esto es hacerte un futbolista más completo”.

Ya con una visión distinta sobre el futbol, primero teniendo el rol de directivo y ahora desde la dirección técnica de un club, Rafa Márquez habló sobre el trabajo que ha hecho Gerardo Martino al mando de la Selección Mexicana. Por otro lado, también se pone en la posición de aficionado del Tricolor y desde ahí, considera que al equipo le tiene confianza y esperanza de que no solo llegará al quinto partido, sino que puede trascender más.

"Yo creo que sí (hizo un buen trabajo) porque ya clasificó al Mundial y ese es el primer objetivo (de México). En algún momento (los jugadores) mostraron un gran funcionamiento y por eso, el Tata Martino sigue estando en el puesto como director técnico. Ahora que me toca estar de este lado como aficionado estaré apoyándolos al 100 por ciento, soy muy positivo en pensar que la Selección va a hacer historia porque tienen un buen cuerpo técnico, un gran entrenador y un buen grupo de jugadores. Podemos confiar en que puedan hacer un gran papel y hacer historia, no nada más en llegar a un quinto partido, ¿por qué no pensar en una final?".

Actualmente el mexicano logró lo que muy pocos y es el iniciar su carrera como técnico en uno de los mejores equipos de la última década y de todo el futbol español. Rafael Márquez dirige una de las filiales del Barcelona y aseguró que siempre fue su objetivo antes de probar suerte dentro del futbol mexicano.

"Apenas estoy iniciando en este proceso (de ser director técnico) y quiero tener más experiencia, tener garantías para después aceptar un proyecto un poco más grande. Todo se empieza desde abajo y no por haber jugado tanto tiempo como profesional vas a ser un experto en ser entrenador, las cosas no son así. Hay que prepararse bien, ir con tranquilidad y paso a paso, después si llegan las oportunidades de poder ir a México a entrenar, ya las analizaré pero mi idea es poder hacer mi carrera en Europa".

Al final, el ahora técnico confesó que sus objetivos apuntan a dirigir tanto a la Selección Mexicana como al primer equipo del Barcelona, algo que logró en su faceta como futbolista profesional.

“Así como jugador algún día soñé estar con México o en un gran equipo, como entrenador es prácticamente lo mismo. Tendré que pasar ciertos procesos, ir subiendo escalón por escalón para poder llegar a esos puestos tan importantes, ya el tiempo después lo dirá”.

Su pasado como seleccionado nacional también le valió el poder trabajar con empresas fuera de la cancha. En este caso, la agencia Shine Entertainment Media, encabezada por Darío Brignole, es la encargada de sus relaciones comerciales.

“Al final el futbol mueve mucho a nivel comercial. Ser figura te abre la oportunidad de que grandes empresas o marcas se fijen en uno para poder ser partícipe de sus promociones, yo he cuidado siempre esa parte de poder asociarme con empresas para poder apoyarlas”.

