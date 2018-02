Jugadores de la NBA sugieren y consideran que LeBron James debe renovar su contrato con los Cleveland Cavaliers. ESPN encuestó a 48 jugadores profesionales a quienes realizó una serie de preguntas sobre el futuro deportivo del jugador de mayor referencia en los últimos años.

LeBron finaliza contrato este año con los Cavs y se ha especulado sobre su futuro: Cleveland, Warriors, Lakers, Sixers, Spurs... pero en términos generales los jugadores han expresado su sentir en la consulta realizada por la cadena estadounidense.

A la pregunta: ¿Dónde firmará LeBron al finalizar la temporada?, 59% considera que será con Cleveland, 22% con Lakers, Heat 7% y otros 12%; ante el cuestionamiento: ¿Dónde debería firmar?, los Cavs también son la primera opción con 66%, Heat 8%, Lakers 8% y otros, 18 por ciento.

También hay un cuestionamiento sobre dónde no debería jugar LeBron y las primeras respuestas fueron los Sixers 31%, Warriors 28%, Lakers y Rockets 16 por ciento.

“LeBron es un competidor. Es el tipo de hombre que entra y pone su sombrero en la línea todas las noches. Si fuera a Golden State, eso reduciría su ventaja competitiva. Le quitaría algo al tipo de jugador que realmente es”, comentó un atacante jugador de la Conferencia del Oeste.

¿Cambio de formato en playoffs?

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ofreció una conferencia de prensa para tratar los asuntos de más actualidad en la Liga estadounidense.

En esta ocasión, el tema más candente fueron los playoffs y un posible cambio de formato que permita disputar la postemporada a los 16 mejores equipos de la temporada independientemente de si pertenecen a una Conferencia u otra.

“Es algo que hemos estudiado detenidamente, no sólo recientemente, sino durante los últimos años”, manifestó Silver. “Como he dicho en el pasado, creo que el principal obstáculo para eso son los viajes. Este año hemos ampliado el calendario reduciendo el número de partidos consecutivos para los equipos y nos preocupa que un equipo tenga que cruzarse el país en la primera ronda”, analizó.

A pesar de este impedimento de los trayectos que supondría que equipos de la Conferencia Este y Oeste se pudieran enfrentar en la primera ronda, Silver anunció que la NBA seguirá trabajando para encontrar la forma de mejorar el actual formato. “También me gustaría tener un formato en el que los dos mejores equipos se puedan encontrar en las finales y no antes. No digo que sea el caso de este año”, indicó el comisionado.