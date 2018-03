Nadie pudo mover de la cima a Dustin Johnson. El golfista estadounidense continúa en lo más alto del ranking mundial tras coronarse en el World Golf Championships-Mexico. Ser el mejor no le genera a Johnson ninguna presión, por ahora. Su prioridad fue ganar el torneo.

Dustin, ¿Cómo defines el éxito? Se toma su tiempo y contesta: Ni siquiera lo sé. Ganar tiene que ver con el éxito. Trabajar y prepararse. Ya en el campo de golf uno usa todo eso que preparó .

Él ocupa la primera posición del ranking desde el pasado 19 de febrero. Johnson comenzó la primera ronda en el Club de Golf Chapultepec con una tarjeta de 70 golpes, uno bajo par. Para la cuarta ronda firmó un una tarjeta de 68 golpes, tres bajo par. El total de golpes fue de 270, menos 14.

Jugar bajo las condiciones de la Ciudad de México significó realizar un par de ajustes en su juego y describió que logró manejarlo, ya que en ocasiones en sus tiros medios eran 10% más rápidos. Se acostumbró y dominó.

En los últimos hoyos hubo momentos en los que estuvo empatado con el español Jon Rahm, quien concluyó en la tercera posición, misma posición que también ocupó Ross Fisher. Mientras que el segundo lugar fue para Tommy Fleetwood.

En el Club de Golf Chapultepec, Dustin disputó su sexto torneo del año y acumuló su segunda victoria, con lo cual acumula una bolsa de 3.6 millones en ganancias, rubro en el que ocupa la tercera posición -al quedar campeón en el Mexico Championship, sumó 1.6 millones de dólares-.

¿Te frustras en el campo por no obtener la puntuación que deseas?, le cuestionaron al jugador estadounidense. Johnson, de 32 años, contestó: Sí, es frustrante. No soy el único que está lidiando con estas cosas. Los greens son complicados y hay que tener paciencia, y eso propiamente llegará al final. El hecho de que uno no tire todos los tiros bien no te debe desanimar, hay que sentir paciencia y no frustrarse .

Por el momento Dustin tomará un descanso con su familia y, en dos semanas, volverá a competir en el World Golf Championships-Dell Technologies Match Play, en Austin, Texas. Él describió que, tras la victoria, regresaría casi de forma inmediata a Florida, su lugar de residencia.

Su nivel de juego indica que se encuentra en un buen nivel, pero añade que seguirá mejorando. Siempre me pongo en una posición en la que quiero ganar cada torneo, siempre me preparo para ganar, como los últimos nueve hoyos de este domingo , finalizó Dustin Johnson.

En tanto, el golfista mexicano Roberto Díaz concluyó en el sitio 67, en la última jornada firmó una tarjeta de 76 golpes, cinco arriba de par. En total, Díaz registró 294 golpes, más 10.