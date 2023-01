Pumas, un nuevo trabajo ante 11 años de sequía

Los Pumas tuvieron su primer entrenamiento del Clausura 2023 en el estadio de CU en un contexto de temas que atraviesan al club. A primera hora, el presidente del equipo Leopoldo Silva y el Vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón charlaron con medios de comunicación cuestiones como el caso de la denuncia que enfrenta el brasileño Dani Alves, la evaluación sobre el desempeño de la Selección Mexicana tras el Mundial de Qatar, la incorporación de Jesús Molina como único refuerzo, la importancia de colocar jugadores en Europa, entre otros temas.

De lo más comentado en la mesa fue el tratamiento de la directiva hacia la denuncia que enfrenta Dani Alves por una acusación de agresión sexual en España. Al respecto, mencionaron que dan apertura primero, a la presunción de inocencia conforme se vaya dando la investigación del caso. Se aclaró que el jugador se muestra tranquilo y comprometido con el contrato que aún tiene con el equipo que expira al terminar el Clausura.

Alves estuvo en el entrenamiento dirigido por el nuevo entrenador Rafael Puente, que tiene un contrato de inicio por seis meses, y que de acuerdo a los resultados podría renovar. Pumas tiene que revertir el agónico torneo Apertura 2022, en el cual quedó sin repechaje al ubicarse en el lugar 16 de la tabla, con 14 unidades y 21 goles en 17 jornadas. La presión del club aumenta un año más, en el que ya suman 11 sin ser campeones de Liga MX.

En conferencia de prensa, el argentino Gustavo del Prete mencionó: “Es algo de muchos años y no creo que tengo que pensar en eso. Esto es partido a partido, paso a paso, hay que ir de a poquito. Ojalá que al final del torneo podamos ser campeones confío en el plantel y cuerpo técnico que tenemos. No nos pesa eso (sequía), porque queremos trabajar para ser campeones. El equipo se ha propuesto ser protagonista y poder clasificar a la Liguilla. El torneo pasado nos dolió mucho no calificar y creo qué hay que empezar a trabajar callados, partido a partido".

