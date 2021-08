Al término de la temporada 2021-22, el PSG habrá pagado un total de 1,682,989,000 de euros en salarios. Esta cifra es el acumulado de una década en la que el equipo francés ha crecido su masa salarial hasta en un 400%, ya que en la campaña 2012-13 pagaron alrededor de 75 millones en su nómina y para la actual, que comienza en este agosto, son más de 365.

Fue en 2011 cuando el equipo empezó a recibir la inyección financiera total de Qatar Sports Investments (QSI), una empresa subsidiaria del gobierno qatarí que pertenece al emir, Tamim bin Hamad Al-Thani. Desde entonces cayeron los fichajes ‘bomba’ como David Beckham y Zlatan Ibrahimovic, los primeros en romper récords de salarios en Francia. En el verano 2012, el PSG adquirió a Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi y Thiago Silva por más de 90 millones de euros en transferencias, sin embargo, en cuestión de salarios, el delantero sueco era el líder del plantel con 14 millones anuales, lo que en ese momento impuso una marca para el futbol francés.

Nueve años después, el club anuncia a Messi que, aunque llega sin costo de transferencia porque su contrato con el Barcelona expiró el 30 de junio, sí llegará con un salario estimado en 65 millones de euros (35 en salario neto y una prima de 30 solo por firmar).

Los 1,682 millones que ha pagado el PSG a lo largo de una década superan a los 1,568 del Manchester City, otro club que recibe inyección financiera árabe, procedente de Abu Dabi. Sin embargo, está detrás de la masa salarial que han acumulado el Real Madrid (2,223 millones) y el Barcelona (2,357 millones) en ese mismo periodo de tiempo.

Pero en el PSG, no solo se trata de Messi. Este verano ha sumado a su plantel a Sergio Ramos, ex capitán del Real Madrid; Gianluigi Donnarumma, campeón de la Eurocopa con Italia; Achraf Hakimi, campeón de la Serie A con el Inter; y Giorginio Wijnaldum, ex campeón de la Premier League con el Liverpool.

A ellos se agrega un plantel vasto que ya incluía a Neymar, Kylian Mbappé, Ángel Di María, Marco Verratti, Marquinhos y Keylor Navas, entre otros, por los que el PSG tendrá una masa salarial de 365.92 millones de euros para el año futbolístico 2021-22.

Esta nómina será la más alta dentro de los clubes élite de Europa en el presente año, que será la tercera temporada con los efectos de la pandemia. El PSG supera así al Real Madrid, que pagará 342.2 millones de euros en salarios tras el regreso de Gareth Bale, y también al Barcelona, que aún con la partida de Messi deberá pagar 273.11 millones a su plantel.

Lionel Messi, quien aterrizó en París la tarde del martes, será el mejor pagado del año 2021-22 en el PSG con una cifra entre los 35 y 40 millones de euros en salario bruto y su bono de 30 más por el solo hecho de firmar. Le sigue Neymar con 54.55 millones, Sergio Ramos con 27.27 y Kylian Mbappé con 25.18. Los refuerzos Donnarumma, Akimi y Wijnaldum percibirán un salario anual de entre 14 y 18 millones.

Los sueldos en el PSG se han disparado. Antes de la llegada de Neymar en 2017, el futbolista mejor pagado en la historia del club había sido Zlatan Ibrahimovic con un máximo de 14.8 millones en la temporada 2014-15, pero cuando llegó el atacante brasileño procedente del Barcelona, su salario se infló a los 36 millones y alcanzó un máximo de 54 en la campaña 2020-21.

¿Y los candados salariales en Francia?

En un intento por impedir la llegada de Messi al PSG, el abogado Juan Branco, representante de socios del Barcelona, presentó una queja y una demanda de suspensión provisional ante la Comisión Europea, argumentando que el salario del argentino en Francia rompe con el ‘Fair Play Financiero (FFP, por sus siglas en inglés)’ por el que no pudo quedarse en España.

“Los ratios del PSG en términos de ‘Fair Play Financiero’ son peores que los del Barcelona. En la temporada 2019-2020 (la primera en pandemia), el ratio entre salarios e ingresos del PSG fue del 99%, mientras que el del Barcelona fue del 54%. Es inconcebible que el FFP sirva para agravar las derivas del futbol-business, de la instrumentalización del futbol por potencias soberanas y la desvirtuación de las competiciones”, argumentó el bufete de Branco.

En una entrevista con el medio español Onda Cero, el abogado también señaló que “el PSG había proyectado para la campaña 2021-22 unas pérdidas de 200 a 300 millones de euros, que podrían aumentar a 500 si el club no cumple el objetivo que anunció de vender jugadores por 180 millones esta temporada”. Hasta el momento, solo ha juntado siete millones en la venta y préstamo de dos futbolistas.

Sin embargo, el FFP ha sido retrasado en Francia hasta la temporada 2023-24, por lo que aunque el salario de Messi y compañía vuelva a alcanzar el 99% del ratio de ingresos del PSG, o incluso superarlo, eso no le ameritaría ninguna sanción por parte de su liga local ni de la UEFA.

La Dirección Nacional del Control de la Gestión (DNCG) de Francia estipuló que será después de los próximos dos años futbolísticos cuando entre en vigor el tope salarial en el que los clubes no pueden pagar más del 70% de sus ingresos en su nómina, tal como ya ocurre en España desde este verano. Eso daría un margen de tiempo de cuatro mercados de transferencias para que el PSG pueda reducir su masa salarial.

En España eso fue imposible para sostener a Messi. Joan Laporta, presidente del Barcelona, señaló que si el argentino se mantenía verían comprometidos el 110% de sus ingresos en la temporada 2021-22. También reveló que, incluso sin su capitán, el Barca verá afectado el 95% de sus cifras para pagar a su nómina actual, ya que no ha podido vender a otras figuras como Griezmann y Pjanic, que tienen un salario alto.

Deporte, fuerte impulsor

Messi, a poner a París en top 5 de turismo mundial

En los últimos dos años, París ha ocupado el sexto lugar en la lista de las ciudades más visitadas del mundo, con un promedio de 19 millones turistas por año, de acuerdo con cifras del Euromonitor Internacional. Solamente Londres le supera en cuanto a destinos europeos, mientras que el primer lugar es para Hong Kong.

El resto de ciudades con mayor ingreso turístico son: Bangkok (Tailandia) ocupa el segundo puesto con 25 millones de visitantes, Macao (China) es cuarto con 20.6, Singapur (Singapur) es quinto con 19.7, Dubái (Emiratos Árabes Unidos) es séptimo con 16.3, Nueva York (EU) es octavo con 14, mismos que Kuala Lumpur (Malasia), mientras que Estambul (Turquía) es décimo con 13.4 millones.

El fichaje de Messi es un atractivo para mejorar el sexto lugar de París, que además de sus museos y edificios icónicos, es poseedora de grandes eventos deportivos internacionales: Roland Garros, uno de los cuatro Grand Slams, y el Tour de France, el circuito de ciclismo más popular del mundo.

Tan solo en su llegada al aeropuerto de Le Bourget, el martes, el argentino provocó el arribo de miles de aficionados, que se estima que se hagan presentes también en la venta de camisetas y en las taquillas a los partidos. El valor del jersey con su nombre se cotiza en 160 euros (3,778 pesos, aproximadamente), por lo que en la venta de 1,000 ejemplares generaría un quinto de millón de dólares en ingresos.

En cuanto al ingreso en taquilla, un partido al 100% dentro del Parc des Princes, la nueva casa de Messi, alcanzaría un ingreso de 1.92 millones de euros; tomando en cuenta que son al menos 19 juegos de liga durante todo el año, la suma llegaría a 36.48 millones, más los que se agreguen de Champions League y copas nacionales.

En 2018, el Ministerio de Turismo de Francia se planteó el objetivo de llegar a los 100 millones de visitantes extranjeros y 50 millones de euros en ingresos, aunque la pandemia frenó esas cifras. En general, esta industria genera alrededor del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Francia y representa dos millones de empleos directos e indirectos.

Hasta su edición de 2019, sin pandemia, Roland Garros generó una derrama de 145 millones de euros para el país, mientras que el Tour de France ha generado en la última década entre 60 y 150 millones. A eso se sumará el futbol, que busca tener un panorama turístico más amplio para París.

De acuerdo con datos del Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI), el deporte representa alrededor del 10% del gasto mundial en turismo y Europa fue el mercado más grande del turismo deportivo en 2018.

En ese año, el mercado mundial del turismo deportivo se valoró en 1,500 millones de euros y se esperaba que creciera hasta cerca de los 7,000 millones en 2023, aunque por la pandemia se contrajo en un 39%, aunque el CBI estima que para 2021 se recuperen las cifras antes del covid-19.

fredi.figueroa@eleconomista.mx