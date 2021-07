Todos los favoritos a ganar medallas en el torneo de tenis en Tokio 2020 superaron la primera ronda, salvo la número 1 mundial, Ashleigh Barty, eliminada por la española Sara Sorribes.

La jugadora valenciana, número 48 de la clasificación mundial, protagonizó la gran sorpresa de la primera ronda en el tenis olímpico al vencer a la australiana, reciente ganadora de Wimbledon, por 6-4 y 6-3.

“Estoy muy decepcionada por el partido que hice hoy. Estuve muy errática y mi rival ha sido claramente superior. No puedo lamentarme en exceso con esta derrota, ya que sigo viva en el torneo de dobles. Aún tengo la oportunidad de que todos se sientan orgullosos de mí”, dijo Barty al término de su encuentro.

Con la eliminación de la número uno del mundo, la principal favorita al oro es la japonesa Naomi Osaka (no.2), quien reapareció con triunfo por marcador de 6-1 y 6-4 ante la china Zheng Saisai (no.52), después de retirarse de Roland Garros en mayo por problemas de salud mental.

“Jugar los Olímpicos ha sido mi sueño desde que era una niña, así que siento que el descanso que me tomé era muy necesario. Pero definitivamente me siento renovada y feliz de nuevo”, dijo la japonesa en su primera comparecencia ante los medios en más de dos meses.

También avanzó la bielorrusa Aryna Sabalenka (no.3), quien venció a la polaca Magda Linette por un contundente 6-2 y 6-1.

En categoría masculina, el griego Stefanos Tsitsipas (4 del mundo) y el alemán Alexander Zverev (5) se unieron al serbio Novak Djokovic y al ruso Daniil Medvedev, los dos primeros jugadores del ranking, que habían sellado el pase el sábado.

A su vez, el británico Andy Murray, defensor de la presea dorada, se retiró el domingo del torneo individual antes de su partido de primera ronda con la intención de evitar riesgos, pues su carrera ha sido frenada por lesiones. Sin embargo, el escocés continuará compitiendo en el torneo de dobles masculino con Joe Salisbury, según informó el equipo del Reino Unido; la dupla ganó su primer partido el sábado.

“Estoy muy decepcionado por tener que retirarme, pero el personal médico me ha aconsejado que no juegue en ambos eventos”, dijo un comunicado de Murray, campeón del oro en la modalidad de singles en Londres 2012 y Río 2016.

Por otra parte, de entre los representantes latinos destacados, avanzaron a la siguiente ronda la argentina Nadia Podoroska y su compatriota Diego Schwarztman.

Las mexicanas Renata Zarazúa y Giuliana Olmos fueron eliminadas en la primera ronda tanto en la modalidad de singles como en dobles. El sábado, en su debut en unos Juegos Olímpicos, Zarazúa (no. 133) perdió contra la japonesa Misaki Doi (no.81) por 6-3 y 6-2.

“Me siento un poco triste, no jugué como me hubiera gustado. Esto fue de último minuto y con el viaje no me dio tiempo suficiente para adaptarme a las canchas y a la situación. Fuera de eso, la experiencia de estar aquí no me quita lo contenta que estoy”, comentó la tapatía a Excélsior.

Al día siguiente concluyó la participación mexicana en este deporte con la caída de Zarazúa y Olmos en dobles contra la dupla española conformada por Paula Badosa y Sara Sorribes por marcador de 6-2, 6-7 (4) y 10-7 en una hora y 42 minutos de juego.

