Entrenar futbol en las mañanas y en las tardes estudiar para ser piloto aviador, así son los días del futbolista mexicano del SV Zulte Waregem de Bélgica, Omar Nicolás Govea.

“Llegando a Bélgica conocí a un piloto, que ahora es capitán. Me explicó cómo funcionaba todo. Después me regalaron una prueba en simulador y me enamoré, entonces ahora por las tardes me dedico a estudiar aviación. Mi intención es tener la licencia de piloto privado, ya después podría conseguir la comercial”, menciona el mediocampista de 24 años de edad a El Economista.

Su curiosidad por el tema empezó en la niñez al ver cómo dos personas podían controlar un vehículo de las dimensiones de un avión. Sin embargo, el interés inició por observar en televisión la serie sobre accidentes aéreos llamada Mayday, que le provocó atracción por conocer a fondo las causas que los generaban.

Omar comenzó a leer artículos relacionados a la aviación que le permitieron profundizar en el tema hasta llegar a la prueba en simulador que actualmente lo tiene compartiendo su tiempo como futbolista profesional y futuro piloto aviador.

El plan de estudios para obtener la licencia privada involucra 10 materias teóricas distintas que estudia dos horas diarias por medio de libros, y él decide en que momento realizar cada uno de los exámenes de evaluación. Además de tener que completar 45 horas de vuelo entre simulador, volar acompañado de instructor y solo. Actualmente lleva 12 horas acumuladas.

Los costos por ser piloto aviador dependen de la escuela y el tipo de prácticas que realizan. En la página web de la escuela Cranfield Flying School, el promedio de costo por una hora de vuelo es de 267 dólares. Que asciende a un aproximado de 12,015 dólares tomando en cuenta la cantidad de horas necesarias para obtener la licencia de piloto privado.

“Si no hubiera sido futbolista, no podría haber sido piloto. Con el dinero que obtengo por ser jugador, me hago cargo de los pagos de los libros y las prácticas”, dijo Omar.

Respecto al tema futbolístico, Govea fue elegido como el mejor jugador del mes de la Liga de Bélgica. En siete partidos como titular anotó cinco goles con el Zulte Waregem.

Su buen desempeño en el equipo lo atribuye en parte a la relevancia que Francky Dury, director técnico del equipo, le dio desde su llegada en julio de 2019.

“Antes de llegar al Waregem, el entrenador habló conmigo, me dijo que quería que formara parte de su equipo, me dio un rol importante. Me comprometió y eso me gusta, echarme el equipo al hombro y desde lo emocional hasta lo futbolístico aportó para mi desarrollo”, comentó.

El futbolista nacido en San Luis Potosí, desde los 18 años emigró al futbol europeo y esto le significó un mejor crecimiento, a pesar de tener menos reflectores.

“Desarrollarte en México te abre muchas puertas y te pone en el radar con la selección y los aficionados. Aunque si sales joven, como en mi caso, se aprenden cosas que no iba a tener en México. Maduras más rápido para crecer como futbolista y persona. Además acá me hice más fuerte en cuestión física y mejor técnicamente”, dijo el futbolista.

Su debut con la Selección Mexicana fue en 2017, en un partido amistoso contra Polonia, cuando el Tricolor tenía como entrenador a Juan Carlos Osorio, quien a pesar de no llevarlo al Mundial de Rusia 2018, constantemente lo incluyó en sus convocatorias. Con Gerardo Martino, Omar no ha tenido oportunidades ni contacto con el entrenador, aunque a pesar de ello sigue con la ilusión de que lo tomen en cuenta.

[email protected]