El futbol americano es reconocido por ser el deporte cultural por excelencia de Estados Unidos, pero desde los albores de su liga más importante, la NFL, ha contado con un toque de multiculturalidad procedente de otras naciones. En la temporada actual, hay un total de 56 jugadores nacidos en diferentes países de los cinco continentes presentes en los rosters de primer equipo, aunque la puerta todavía no está abierta totalmente para Latinoamérica.

El mexicano Isaac Alarcón de los Dallas Cowboys, el chileno Sammy Reyes de Washington y el brasileño Cairo Santos de Chicago Bears son los únicos representantes de la región en los rosters principales, pero gracias a proyectos como el International Pathway y NFL Combine, la detección de talentos en Latinoamérica y otras partes del mundo se ha empezado a depurar y a empujar los sueños de quienes aspiran a llegar al máximo nivel.

Uno de ellos es el liniero ofensivo mexicano Rodrigo Jurado, quien fue parte de las pruebas del NFL Combine en octubre pasado en Monterrey, Nuevo León. Este programa consistió en la detección de alrededor de 250 candidatos en todo el mundo que, a través de diversos filtros, se redujeron hasta 10, de los cuales al menos un mexicano dará el salto al International Pathway, que es la antesala de los rosters principales de NFL. De ahí salieron Alarcón y Reyes para Dallas y Washington, respectivamente.

“A partir de que me dicen que soy uno de los 10 seleccionados finales ya no fue tanto un shock para mí, sino que el nerviosismo cambió a orgullo porque esta es una recompensa de años de trabajo”, cuenta Rodrigo Jurado a El Economista, después de haber sido seleccionado al NFL Combine de una lista de entre 30 y 50 mexicanos, pero de la cual solo quedaron nueve y un brasileño.

Jurado es liniero ofensivo y juega para Linces de la Universidad del Valle de México (UVM); anteriormente, fue jugador en la Universidad Anáhuac y Borregos del Tec de Monterrey. Tiene 25 años y estudia Ingeniería en Sistemas Digitales y Tecnologías de la Información; mide 1.92 metros y pesa 135 kilos, una condición bastante favorable tomando en cuenta que la estatura promedio de su posición en la NFL es de 1.95 metros.

“La fisionomía mexicana tiene un estereotipo marcado en la altura salvo algunas posiciones. Particularmente en la línea ofensiva el mexicano no tiende a ser muy alto, pero el mexicano tiene mucho corazón, puedo decir que fui el liniero más fuerte en el Combine”, menciona Rodrigo, quien gracias a la mejora de sus rutinas en los últimos años ahora es capaz de cargar 280 kilos con sentadillas y arriba de 35 repeticiones de pecho con 215 kilos de levantamiento.

Su idea original era concluir sus estudios y jugar futbol americano en la liga canadiense, pues aunque es seguidor de los Seattle Seahawks y “sin ser fatalista”, sentía que llegar a la NFL era un camino más que complicado. Pero tras nueve años desde que empezó en este deporte, intensificó su rutina para llegar a su nivel físico-táctico más alto y la oportunidad se abrió gracias al Combine.

“Todo el proceso es un trabajo de años, aunque empecé tarde a jugar (16 años, en preparatoria). Una vez un veterano me llegó a decir que el futbol americano es un deporte de sacrificio, que todo lo que sacrifiques por él va a rendir frutos y afortunadamente se está comprobando. Lo mismo que sacrifiqué no dudo que los demás que estuvieron en el Combine: fiestas, salidas, reuniones familiares, compromisos, esas cosas cambiarlas por entrenamientos, gimnasios, dietas, todas esas cuestiones específicas marcan mucho, la excelencia viene de excederse y de la tiranía de las pequeñas diferencias”.

Luego del Combine, vendrá un campamento que iniciará entre enero y febrero y concluirá entre marzo y mayo, además de otro Combine con un Pro Day con visores de equipos de la NFL, donde los elegidos pueden ser seleccionados para el Draft 2022, con la presencia de coaches observando a los prospectos, tal como le ocurrió a los mexicanos Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, este último todavía no está en el primer equipo de los 49ers pero ya entrena con el cuadro de prácticas.

“Antes del Combine, uno de mis roomies me recomendó que le mandara un mensaje a Isaac (Alarcón) para pedirle un consejo y yo pensé que no me va a contestar, le escribí por Instagram y no pasaron ni dos horas cuando me contestó y lo primero que hizo fue felicitarme, me dijo que estaban muy interesados en ver a linieros rápidos y que puliera un poco mi inglés, así fue como le hice. Isaac es una persona muy religiosa y humilde y no tuve ningún problema con comunicarme con él”, recuerda Jurado, en una pequeña conversión que le nutrió mucho en su espíritu de competencia.

—¿Qué tanto crecimiento han tenido los jugadores mexicanos para acercarse a la NFL?

—“México cada vez ha ido desarrollándose más no solo en futbol americano, sino en el deporte en general, cada vez están volteando más a ver aquí, antes era el soccer el deporte donde era común ver que algún mexicano se iba al extranjero, pero que sean cada vez más deportes significa que se está creciendo. Me tocó conocer al director de marketing de NFL México y mencionaba que la NFL tiene los mejores atletas de EU, pero ahora se quiere enfocar en tener a los mejores del mundo y por eso se fijan tanto en México, pues a comparación de otros países, eso te dice que México ya es referente, los ojos ya están acá y qué orgullo que nosotros abramos camino para futuras generaciones”.

—¿Qué tanta diferencia sigues notando entre el futbol americano de México y el de EU?

—“La verdad considero que estamos nada lejos, al final de cuentas todo es cuestión de ritmo, quizá el futbol de allá es más rápido, pero la única diferencia es la preparación física, no digo que allá sea mejor ni peor, pero sí diferente porque aquí desgraciada o afortunadamente hay equipos que sí cuentan con infraestructura, en Borregos (Tec de Monterrey) tienen un equipo increíble mientras hay otros con gimnasios muy básicos, esa parte aún está muy limitada en México”.

La decisión de los elegidos al International Pathway será hasta finales de la temporada actual de la NFL. En 2021 fueron seleccionados un total de 11 elementos procedentes de Alemania, Japón, Francia, Austria, Nueva Zelanda, Reino Unido, Italia y por supuesto los latinoamericanos Gutiérrez (México) y Reyes (Chile), siendo este último el más destacado al dar el salto directamente al roster principal de Washington Football Team.

