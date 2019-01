Andy Murray tiene todo el respeto de las tenistas. No sólo por su brillante carrera, sino por incluir siempre a una mujer en su carrera como jugadora y en sus discursos.

Cuando Murray anunció su próximo adiós del tenis, a causa de una lesión en la cadera, las voces que más sobresalieron fueron las de tenistas de la WTA

Y tiene el mérito de recibir el apoyo por muchas razones: en entrevistas o conferencias de prensa, el británico fijó su postura como defensor de la equidad de género, se le recuerda por ser el primer tenista de alto perfil en haber incluido a Amélie Mauresmo como entrenadora, y entre otras cosas, usó su imagen para la portada de la revista ELLE durante el Abierto de Estados Unidos en el 2017.

“Estoy realmente triste por él, personalmente, y por el tenis femenino, porque acabamos de perder a un gran portavoz”, expresó Nicole Gibbs, tenista estadounidense de 25 años.

“No es que a causa de su retiro se quede callado ante las injusticias, pero es agradable ver caras amistosas de tenistas masculinos durante todo el año, por lo que será muy extraño para nosotras”, agregó.

El británico aprendió a jugar gracias a su madre, Judy, se convirtió en el primer jugador masculino en contratar a una entrenadora para su equipo en el 2014.

En Wimbledon 2017 interrumpió a un reportero cuando éste le dijo a Sam Querrey que era el primer jugador estadounidense en llegar a una semifinal del torneo desde el 2009. Murray destacó: “Jugador masculino”.

También ha expresado su molestia cuando se elogia en demasía a los hombres por hablar bien sobre una mujer.

“Si alguien me ha hecho una pregunta, le he dado mi respuesta. Cuando un atleta masculino habla positivamente sobre atletas femeninas aparece un titular, lo cual es extraño, y realmente no debería ser el caso, pero es lo que sucede”.

Pero más que sus pronunciamientos públicos, Murray se ha ganado a las jugadoras al reconocerlas y validarlas de una manera que pocos hombres en el deporte lo hacen. La jugadora suiza Timea Bacsinszky dijo que Murray era un profesional excepcional que la saludaba y a su equipo en los torneos, además de mostrar aprecio por sus esfuerzos profesionales.

“No recuerdo dónde estaba, pero él vino a mí y me dijo: ‘Que gran trabajo hiciste durante estas tres semanas, estabas jugado excepcional en los cuartos de final’”, comentó Bacsinszky sobre Murray. “Yo estaba sorprendida, ¡Andy también está mirando los resultados de las mujeres! Él sólo aprecia el buen tenis sin importar su género”.

En el 2016, Novak Djokovic fue criticado por Murray y otros tenistas por decir que después de años de ganancias por parte de las mujeres que buscan la igualdad de remuneración en los principales torneos, los hombres deberían seguir luchando por una mayor parte de los premios en eventos combinados. Más tarde, Djokovic se retractó diciendo que sus comentarios “no eran la mejor articulación de mi opinión”.

Wozniacki confiesa sufrir de artritis

El verano pasado, Caroline Wozniacki descubrió que tenía artritis reumatoide, una afección relacionada con la disfunción del sistema inmunológico, la tenista explicó que su sistema inmunológico ataca tejido sano en y alrededor de las articulaciones de sus manos, rodillas y pies, causando erupciones, inflamación y fatiga.

El diagnóstico obligó a Wozniacki a cambiar su rutina diaria y tener que incluir más masajes, menos tenis, más descanso, menos azúcar, más estiramiento y menos trote.

“Escuchas al cuerpo, intentas cosas diferentes. Hay días en que me despierto y no me siento bien, pero aunque eso suceda, tengo que salir y hacer mi trabajo; aunque sé que no tengo que aprovechar el día de entrenamiento al máximo si eso me va a hacer sentir peor mañana. He madurado mucho”, comentó la danesa, quién también habló sobre la situación de Murray.

Es notable escuchar a tantos jugadores con tanta jerarquía revelar sus vulnerabilidades como reconoció Andy: “Cuando vas a competir, quieres ser positivo y optimista sobre las cosas porque no quieres decirle a tus oponentes, a los tipos contra los que estás compitiendo, qué mal te sientes”.