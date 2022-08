Montreal, el mejor titulo de mi carrera: Pablo Carreño

¿Probablemente "uno de los peores años" de su carrera? Probablemente ya no.

Pablo Carreño Busta dio esa evaluación de su campaña 2022 antes de la final de Montreal. El español no sembrado sobrealimentó su temporada al ganar su primer título ATP Masters 1000 con una victoria por 3-6, 6-3, 6-3 contra Hubert Hurkacz, reclamando su séptimo título a nivel de gira.

"Es una sensación increíble ser un ganador de Masters 1000. Es el mejor título de mi carrera seguro y no sé cómo me siento en este momento. Sé que durante toda la semana trabajamos muy duro, también las semanas anteriores. Es muy importante ser muy positivo todo el tiempo. No es mi mejor temporada este año. Perdí algunos partidos que probablemente otras temporadas no perdí, pero traté de seguir creyendo en mi equipo, en mí mismo y en mi juego", dijo.

El jugador de 31 años se abrió camino hasta la final aumentando su agresividad y bloqueando el resto para controlar los dos últimos sets. Después de recibir un quiebre que cambió el impulso al comienzo del segundo set, Carreño logró su gran avance en el tercer juego del tercer set cuando se acercó a la victoria histórica. Selló la victoria con estilo, convirtiendo en su tercer punto de quiebre del partido.

"Perdí el primer set, solo un quiebre, pero sabes que cuando juegas contra este tipo de jugadores que tienen un servicio realmente bueno, es muy difícil estar allí. Pero seguí creyendo porque sé que estaba jugando cada vez mejor. Traté de ser agresivo con mis servicios y pude hacer dos quiebres, suficientes para ser un ganador".

El título es una recompensa por una semana estelar para el ex número 10 del mundo que incluyó sorpresas en dos sets contra Matteo Berrettini y Jannik Sinner antes de su victoria final contra el octavo sembrado. Con seis victorias esta semana, Carreño mejoró a 28-17 en la temporada al reclamar su primer título de la temporada. Es el sexto español en ganar un título ATP Tour este año.

Carreño Busta subió nueve lugares al número 14 en el ATP Ranking esta semana. Hurkacz, perdió su primera final en su sexto partido por el título a nivel de gira. El polaco ganó cuatro juegos de tres sets para llegar a la final de Montreal, pero no pudo repetir la hazaña el domingo. Carreño no perdió un set en la semana hasta llegar a la distancia en las últimas dos rondas.

El evento de Montreal anunció una asistencia récord de 237,158 en el transcurso del torneo, 12,000 más que el récord anterior establecido en 2019.