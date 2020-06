El paro obligado de los deportes por el coronavirus, entre tantos efectos, brinda la oportunidad para analizar las estrategias de los clubes deportivos, sobre todo frente a la crisis económica que se vive y que se extenderá cuando vuelva la actividad.

Una de las áreas de crecimiento en el consumo durante la pandemia de coronavirus son las redes sociales. Facebook es la de mayor incremento con 80%, seguida de WhatsApp (78%) y YouTube (71%), de acuerdo con datos de la consultoría Kantar citados por La Jornada.

En YouTube, los equipos del futbol mexicano se han destacado a nivel internacional durante esta pandemia. En el mes de abril, el América fue el club deportivo del continente con más vistas en la plataforma de videos de Google, con 3.7 millones, según la cuenta Deportes y Finanzas de Twitter e Instagram, superando a los Golden State Warriors (NBA, 3.18 millones). En quinto lugar estuvo Santos Laguna con 2.73 millones de vistas, arriba de los Lakers (2.68) y los Bulls (2.41), ambos de la NBA.

Durante mayo, las Águilas también fueron el mejor club de la Liga MX en Facebook con 2.86 millones de interacciones, solo superado por River Plate (2.93) de Argentina entre equipos de futbol de América. Chivas fue cuarto con 2.03 millones y Cruz Azul octavo con 0.9.

¿Se pueden monetizar estos resultados en digital para paliar la crisis del coronavirus?

“Para los clubes grandes, están listos para meterse a video y a monetización y crecer esa parte para que no sea nada más de engagement con la afición, que sea de ingresos. Monetización, para los clubes grandes, es lo que quieren y más después del coronavirus, que va a ver esta recesión económica, todo lo que puedas meter de dinero, digital te puede ayudar”, explica Andrés Ehrli Solloa, Sports MBA y especialista en marketing, comunicación y digital.

El América en YouTube cuenta con 970 mil seguidores, casi la mitad de los más de 2 millones que en total siguen a los equipos mexicanos, y con más de 209 millones de reproducciones de sus videos aporta el 46% de la suma de todos los equipos, pero Santos tiene el video más visto con 23 millones, esto en el Apertura 2010, de acuerdo con datos de Apuestas Deportivas, una plataforma de información española.

Estas cifras son más de visualización que de comercialización, ya que digital todavía no explota su potencial en México. “Digital, en general, no es un área de ingresos, es más un área de exposición, de publicidad, de prensa, de comunicación, una herramienta más así y que cada vez tendrá más monetización y seguirá sin ser una vía de ingresos masiva. Digital no va a compensar los ingresos de boletos y de derecho de televisión. Digital no va a parar el golpe (económico), como no lo va a parar vender más playeras”.

“Si tienes un área de digital muy fuerte y generas contenido, tienes views y, como no es un gran generador de recursos, los clubes en general no tienen áreas de digital bien ‘amuebladas’. Video no es una gran prioridad y es algo que se le deja a las agencias, pero los contenidos que la gente quiere ver son los videos de detrás de escena de los jugadores, quieren sentir toda esa parte que no ven el día de partido”, agrega Ehrli Solloa.

El impacto económico del Covid-19 puede hacer que los patrocinadores vean el valor del área digital, ya que podrían tener presupuestos reducidos y mantener los formatos tradicionales puede ser complicado por sus costos.

“Creo que ahorita va a haber mucha oportunidad para socios comerciales, que se vean presionados por tener un poco menos de presupuesto, de comprar esas propiedades”, considera Andrés Ehrli.

