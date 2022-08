Monday Night Football en México con demanda por satisfacer

En cifras del 2022, en México hay unos 48 millones seguidores al futbol americano, que pudieron haber sentido frustración al intentar comprar boletos para el juego de Monday Night Football entre los 49ers de San Francisco vs Arizona Cardinals en el Estadio Azteca el próximo 21 de noviembre.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar dio a conocer esa cifra de fans en julio pasado, mientras que la NFL ha indicado que México es el segundo país en el mundo con más afición, contando con más de 40 millones de seguidores.

La preventa inició el 16 de agosto en números rojos para muchos fans que se quejaron de códigos erróneos, insatisfacción por venta “exclusiva” para tarjeta habientes Banorte y del sold out de boletos en minutos. Sin embargo, el próximo 18 de agosto se abre la ventana de venta general con precios oficiales que van de los 900 a 5,520 pesos en admisión general, y hasta 9,000 pesos en hospitality.

El partido del 2022 será el segundo en México del nuevo convenio de tres años. El primero se realizó en el 2019 con la victoria de los Chiefs sobre los Chargers (24-17). Sin embargo, los partidos del 2020 y 2021 no se realizaron por la pandemia.

El encuentro en México es el quinto internacional de la NFL confirmado para este año, que se suma a los tres anunciados en Londres, Inglaterra: Minnesota Vikings vs New Orleans Saints, New York Giants vs Green Bay Packers, y Denver Broncos vs Jacksonville Jaguars.

Además, los Seattle Seahawks se enfrentarán a Tampa Bay Buccaneers en el primer partido oficial de temporada regular en Munich, Alemania. Incluso, para este partido a realizarse en Allianz Arena, con capacidad para unas 75.000 personas, los boletos también se agotaron rápidamente. Por ende, los precios de reventa se dispararon, según confirmó el sitio Pro Football Talk.

Después de 17 años, los San Francisco 49ers regresarán a México. El equipo disputó su primer partido internacional en 2005, también en el Azteca, donde cayeron por 31-14 frente a los Cardinals.

”Después de una pausa obligada de dos años (2020 y 2021) estamos muy emocionados de regresar a México a la cancha del Estadio Azteca con un partido de temporada regular de la NFL, donde estamos seguros que la afición nos acompañará para disfrutar nuevamente de la experiencia que representa un juego de la Liga en nuestro país”, dijo Arturo Olivé, Director General de NFL México.

De acuerdo a datos recopilados por este medio, la derrama económica del juego en la Ciudad de México ha ido al alza desde 2016, cuando el impacto fue de 923 millones de pesos, en 2017 subió a 1,121 millones y la estimación para 2019 fue de 1,233 millones. En 2016 entró en vigor un primer acuerdo por tres años con la liga, sin embargo, las malas condiciones del césped en 2018 provocó que se cancelara dicha edición sin opción a reprogramación.

marisol.rojas@eleconomista.mx

kg