El reconocimiento a Luka Modric llegó cuando su valor financiero viene en declive. Así es el futbol: considerado el mejor jugador del año de la FIFA y ahora ganador del Balón de Oro. El croata vive el año en que todo mundo le dice que no hay nadie mejor que él.

Modric, según Transfermarkt, vale 25 millones de euros, ¿es mucho, es poco? Su mejor cotización fue hace cuatro años cuando su carta se tasaba en 55. Hace 30 millones no era el mejor jugador del mundo, hace 30 millones ni siquiera era candidato a que todo el mundo reconociera su carrera.

El hombre que vio morir a su abuelo en la Guerra de los Balcanes ahora mira a todos desde el pedestal más alto del futbol.

Luka es un soldado del campo: corre, quita balones, y, contrario a esos futbolistas cuya mayor cualidad es el esfuerzo, tiene imaginación: crea, produce y genera. Johan Cruyff diría que es un futbolista total. Es un jugador completo.

Su costo de 25 millones de euros es el menor precio de su carta desde el 2010 (22 mde). Ésta es una lección del mercado: tu valor económico no es directamente proporcional a tu valor en la cancha.

¿Quién iba a decir que un niño que ayudaba a su papá a pasear a las ovejas sería el mejor del mundo?

Su vida no ha sido fácil. “Luka vio con sus propios ojos cómo mataban a su abuelo. No tuvieron otra opción que huir a Zadar para no ser asesinados a través de los bosques y las montañas”, contó el director deportivo del NK Zadar, Josip Bajlo, club en el que poco tiempo después iba a jugar.

Modric es uno de los grandes fichajes que ha hecho el Real Madrid en la última década pero hace tiempo que dejó de ser un jugador muy cotizado en el mercado, aunque futbolísticamente sea ahora la etapa de mayor reconocimiento que ha tenido:

-Es el lugar 243 entre los jugadores más valiosos del mundo.

-Es el puesto 60 de los más cotizados en la Liga española.

-Es el sitio 15 en el precio de su carta en el Real Madrid.

¿Por qué? De acuerdo con consultorías como Prime Time Sport, Transfermarkt, el jugador tiene 33 años, está (en teoría) en el ocaso de su carrera y eso pesa más que ser subcampeón mundial y ahora el mejor futbolista del mundo.

“De niños, todos tenemos sueños. El mío era jugar para un gran club y ganar trofeos importantes”, dijo Modric.

“El Balón de Oro era más que sólo un sueño para mí, y es de verdad un honor y un privilegio sostener este trofeo”.

El croata rompió el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, al conquistar el Balón de Oro por primera vez en su carrera. Por su parte, la delantera noruega Ada Hegerberg se proclamó como la primera ganadora del trofeo en la categoría femenil.

El argentino Messi y el portugués Cristiano habían acaparado todos los Balón de Oro entregados desde el 2008, y habitualmente figuraban como los únicos candidatos con posibilidades reales.

Nunca es tarde para tener tu momento en el futbol, aunque tengas 33 años.