La primera vez que Roger besó a Mirka fue en Sydney, hace 18 años. “Lo hizo hasta el último día de los Juegos”, recuerda ella cada vez que le preguntan sobre cuándo empezó todo.

También en Australia, la cámara la enfocó una, dos, tres veces, como si quisieran extraerle los pensamientos, sus sentimientos. Ella sólo sonreía y poco más.

“Ninguna otra mujer podría soportar tanto tenis como yo”. Mirka Vavrinec no es la mujer del mejor tenista de todos los tiempos, es la mujer que hizo de Federer el mejor tenista de todos los tiempos.

PD. Muchas gracias.

Hace muchos años, cuando Roger no era “Su Majestad” y era un jugador promedio en el circuito juvenil, explotaba en la cancha, perdía la cabeza constantemente y hasta un entrenador le dijo que su carrera de tenis no iría para ningún lado, que se perdería y que no conseguiría nada. Eso, dice Federer, le motivó y lo recuerda cada vez que gana un torneo, como en su título 20 de Grand Slam y sexto de Australia. Por eso llora, dice.

En el 2000, cuando Roger disputaba sus primeros Juegos Olímpicos, coincidió en Sydney con Mirka, quien era tenista profesional y llegó casi por casualidad a la justa después de retiros de algunas compatriotas como Martina Hingis. “Hablamos, pero nunca me dio un beso, lo hizo hasta el último día de los Juegos Olímpicos”.

Para ese entonces Roger tenía 19 años y ella 22. Se hicieron novios y hasta ahora siguen juntos. Mirka suele estar (casi) siempre donde va Roger, las personas que son cercanas dicen que ella lo asesora en todo: le aconseja antes de entrar en las conferencias de prensa, hasta le dice qué corte de cabello le va mejor.

Ayer, tras levantar otro Australian Open, le preguntaron:

-¿Qué te hace ser tan ubicado?

-No jugando demasiado, teniendo un gran equipo a mi alrededor.

Mi mujer en particular, sin su apoyo, no jugaría hace mucho tiempo. Ella me apoya mucho y hace un gran trabajo con los niños. Esta vida no podría ser sin ella.

Casados desde el 2009, Roger y Mirka son padres de cuatro hijos gemelos. Las dos primeras se llaman Myla y Charlene y los dos siguientes Leo y Lenny.

Federer es un hombre educado, disciplinado y sobre todo agradecido. “Ella estaba ahí cuando yo no tenía ningún título y aún está ahí 89 títulos después”, comentó hace un año Roger.

Mirka ha aprobado y desaprobado en su momento a todos los entrenadores de Federer: Severin Lüthi, Ivan Ljubičić, Stefan Edberg, Paul Annacone, José Higueras, Tony Roche y Peter Lundgren. Su influencia es determinante.

El jugador se mantiene sin ningún escándalo, siempre cordial, educado, atento, amigable, nada que ver con el Roger de juvenil que era un volcán en erupción cada vez que jugaba.

La televisión ya sabe qué importancia tiene Mirka en la vida de Roger. Por eso la enfocaron constantemente durante la transmisión, como queriendo saber todos sus secretos. Ella no se muestra entusiasta, ni angustiada, trata de guardarse sus pensamientos y sentimientos.

Por eso tampoco le sorprende que de vez en vez, Roger rompa a llorar cada que gana un torneo.

El tenista suizo, que nos ha acostumbrado a muchas cosas, pero poco de sus sentimientos, buscó que las lágrimas no le rodaran, pero fue imposible, agradeció, besó el trofeo y no pudo más. Justo en ese momento las cámaras de televisión nos transmitieron como sus lágrimas iban en caída libre por sus mejillas y luego enfocaban a ella esperando como una reacción. Ella sólo aplaudía.

“Si mi mujer dice que pare, lo hago”. Mirka tiene la última palabra, ¿hasta cuándo nos lo prestará?

Algunos secretos de Federer

El tenista suizo Roger Federer revalidó el título del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada 2018, tras dar cátedra en la Rod Laver Arena, al vencer 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6 y 6-1 al croata Marin Cilic.

Con su triunfo Federer, que cumplirá 37 años el 8 de agosto, continúa desafiando al tiempo. Es el segundo vencedor de Grand Slam de más edad, tras el australiano Ken Rosewall (37 años en 1974).

La distancia que separa su primer título del último, 14 años y medio desde que lograra su primer Wimbledon en el 2003, es la segunda más amplia de la historia, de nuevo por detrás de Rosewall (19 años).

En su larga lista de récords, Federer también manda en número de Grand Slam (72) o en haber ganado cuatro grandes tras haber cumplido 30 años (junto a Rosewall y Rod Laver).

¿Cuál es la receta para tocar la excelencia camino de los 40 años? El primer ingrediente es la pasión que siente por el juego. Mientras otras leyendas lo dejaron antes, como el sueco björn Borg, que se retiró con 26 años a principios de los 80 mermado por las exigencias del circuito, Federer parece disfrutar como un juvenil.

Además el suizo ha demostrado tener un físico resistente. Sin lesiones, prácticamente, durante su carrera, sufrió su primera operación en el 2016, en la rodilla, a los 34 años. Además de eso, algunos problemas de espalda.

Una gran diferencia con su histórico rival Rafael Nadal, cuya también excepcional carrera ha estado marcada por una cascada de problemas físicos de diferente gravedad. Hasta Roland Garros 2016, Federer había disputado 65 torneos del Grand Slam de forma consecutiva, sin perderse ninguno (récord).

Normalmente, se dice que su estilo ofensivo le permite economizar esfuerzos, pero su manera de atacar la bola a toda velocidad y sus precisos golpes demandan también mucha energía a sus músculos y articulaciones. Es cierto que siempre rehúye las batallas desde el fondo de la pista. El año pasado fue más allá y directamente renunció a toda la gira de tierra batida.

“He ganado tres trofeos del Grand Slam en 12 meses, no lo hubiera creído. Hace falta que siga teniendo hambre y que cuide mi planificación. La edad no es un problema en sí misma. Tengo momentos excitantes por vivir”, aclaró este domingo una leyenda del tenis.

Primer grande para Caroline

A Caroline Wozniacki le tomó 43 majors y dos intentos fallidos en las finales antes de conquistar finalmente su primer título de Grand Slam.

Una de las primeras cosas que hizo como campeona fue disculparse con Simona Halep, tras su victoria por 7-6 (2), 3-6, 6-4 en la final del Abierto de Australia el sábado.

“Sé que hoy es un día difícil”, le dijo Wozniacki a Halep. “Lamento haber tenido que ganar hoy pero estoy segura de que tendremos muchos partidos en el futuro. Fue un partido increíble y, de nuevo, lo siento”.

Siete años y medio después de su primera final en uno de los cuatro grandes torneos del circuito, Wozniacki logró por fin conquistar un título que se le resistía y podrá eliminar por fin la frase “pero nunca ha ganado un major” de su currículum.

“Disculpen, sólo voy a tomar un segundo para abrazar a Daphne”, dijo Wozniacki, haciendo una pausa para abrazar el trofeo de campeona durante la ceremonia de premiación en la cancha.

“Soñé con este momento durante muchos años, así que estar aquí es un sueño hecho realidad”.

Wozniacki también desplazó a Halep del primer puesto en el ranking mundial de la WTA, una posición que ya ocupó hace seis años.