El veterano mariscal de campo de Santos de Nueva Orleans, Drew Brees, se convertirá en agente libre hoy y surgió interés de los Vikingos de Minnesota, reportó la NFL Network.

Brees, de 39 años de edad, completó 72% de sus pases en el 2017, para 4,334 yardas, 23 anotaciones y sólo ocho intercepciones, para manejar la ofensiva más equilibrada de Nueva Orleans desde su temporada 2009 en la que ganaron el Súper Tazón.

Los Vikingos buscarían contar con Brees en busca de fortalecer su ofensiva para el 2018, después de que la temporada pasada se quedaron a una victoria de avanzar al Super Bowl disputado en su estadio entre Águilas de Filadelfia y Patriotas de Nueva Inglaterra.

La mayoría de los equipos tienen en la mira a los quarterbacks Case Keenum, Teddy Bridgewater y Kirk Cousins, pero los Vikingos mostraron interés en el experimentado Drew Brees para la próxima campaña de la NFL.

Brees tiene ya 39 años, en el 2016 firmó una extensión de un año por 24.25 millones más que ampliaba la relación entre el jugador y los Saints hasta marzo del 2018 y nadie esperaba que a estas alturas Brees pudiera seguir jugando.

Pero, como sucede con Tom Brady, no es que Brees esté alargando su carrera hasta una edad casi de ciencia ficción, sino que su rendimiento no ha mermado un ápice y, hoy por hoy, es un top 5, y hasta un top 3, en el ranking de quarterbacks. Otro de los equipos que está con la posibilidad de fichar a Brees son precisamente los Jaguares de Jacksonville.

—¿Miami dejará ir a su valuarte defensivo?

Los Dolphins de Miami parecen listos para seguir adelante sin su pilar a la defensiva.

Miami está analizando si rompe relaciones con el tackle Ndamukong Suh, cinco veces elegido al Tazón de los Profesionales, una vez que inicie el nuevo año de la NFL el miércoles, afirmó una persona al tanto de la situación el lunes. La persona agregó que no hay nada decidido y habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato porque los Dolphins no han mencionado el asunto.

También se espera que Miami deje en libertad al veterano linebacker Lawrence Timmons, añadió la persona.