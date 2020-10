México se enfrentará a Argelia en un partido que en números se encuentra equilibrado, aunque entre las selecciones hay 24 peldaños de diferencia de acuerdo al ranking de FIFA, el valor de mercado de los seleccionados, las ligas en las que participan sus jugadores y la trayectoria de los entrenadores es similar.

El valor de la selección de Argelia es de 205 millones de dólares, mientras que el de la selección mexicana es de 204 millones. El jugador mejor valuado de México es Raúl Jiménez con 47 millones de dólares, en Argelia el más caro es el capitán Riyad Mahrez con 57 millones. Ambos delanteros pertenecen a la Premier League inglesa, Raúl para la plantilla del Wolverhampton y Mahrez para el Manchester City.

“Individualmente tiene jugadores muy buenos, más allá de funcionar colectivamente, Mandi, Bolhi, Mahrez, son jugadores bastante destacados, un grupo de jugadores que también juegan en el futbol francés, y obviamente han tenido resultados muy satisfactorios. Salir campeón de África no es nada sencillo, ganarle 3-0 a Colombia, no hace mucho tiempo, no es nada sencillo”, dijo en conferencia de prensa, Gerardo Martino, estratega tricolor.

Desde febrero del 2018 al frente de la selección argelina está Djamel Belmadi, que ha competido en 22 partidos y el balance es positivo con 17 partidos ganados, 4 empates y una derrota. Por su parte, el argentino Gerardo Martido llegó a la selección en julio de 2019, ha disputado 19 partidos donde ha tenido una efectividad de casi 90 por ciento, con 17 partidos ganados, uno empatado y uno perdido.

Ambos entrenadores buscan con este encuentro elevar el nivel de sus respectivos equipos, tras su encuentro contra Nigeria, el Belmadi consideró que la Selección Mexicana se encuentra en ritmo y tiene jugadores “como para formar dos o tres listas”.

“Podríamos haber optado contra equipos más pequeños, pero tenía la exigencia de obtener estos dos partidos de prestigio contra Nigeria y México”.

En la página de la selección argelina se pronostica un encuentro equilibrado, debido en parte a la filosofía de ambos estrategas y destacan el desempeño principalmente de los mexicanos que juegan en Europa.

“Por lo tanto, un juego largo, intentos regulares de revertir el juego, mucha presión en todo momento, una búsqueda constante de profundidad y un deseo de dominio a través de largas fases de retención de balón”, explica el sitio web.

Los argelinos son el cuarto mejor equipo de su confederación africana, cuentan con jugadores que militan en la liga inglesa, española y la francesa. Además están disfrutando de una de las mejores etapas de la historia de la existencia de la selección. Levantaron la última edición de la Copa Africana de Naciones bajo la capitanía de Riyad Mahrez, la prensa especializada apunta que los hombres de Djamel Belmadi son posiblemente el equipo más fuerte del continente en este momento.

