México ya conoce a sus rivales para la segunda edición de la Nations League de la Concacaf, que se disputará entre junio de 2022 y junio de 2023. Después de la ceremonia del sorteo para definir el orden de las Ligas A, B y C, celebrada el 4 de abril, al conjunto tricolor le corresponde enfrentar a Jamaica y Surinam durante la fase de grupos de la Liga A, que es considerada la división con mejor ranking.

La fase de grupos se llevará a cabo entre junio de 2022 y marzo de 2023. México deberá disputar cuatro partidos, dos de local más sus respectivas visitas a Jamaica y Surinam. En la Liga A hay un total de cuatro grupos con tres selecciones cada uno; los líderes clasificarán a las Finals que se disputarán en junio de 2023 por la búsqueda del título.

La Nations League es un torneo que surgió en confederaciones como Concacaf y UEFA (Europa) desde 2018 para que sus selecciones miembro tengan actividad con partidos oficiales dentro de los meses en que no hay eliminatorias mundialistas ni de clasificación para los torneos continentales (Copa Oro y Eurocopa). De esta forma, el objetivo de la FIFA es incentivar a dejar atrás partidos amistosos con poco nivel deportivo y de audiencia para generar un espectáculo más competitivo.

El formato de competencia en Concacaf consiste en dividir a las 41 selecciones en tres ligas: la A, B y C, siendo la A la de mayor jerarquía y la C la de menor. Los 12 equipos con mejor ranking de la FIFA acceden directamente a la Liga A, las 16 subsecuentes van a la Liga B y las 13 últimas participan en la Liga C. Al final de cada edición, las mejores selecciones de las Ligas B y C tienen derecho a ascender a las Ligas A y B, respectivamente; por el contrario, las peores descienden de categoría.

México fue subcampeón de la primera edición de la Nations League, que se realizó entre septiembre de 2018 y junio de 2021. En aquella ocasión le tocó disputar la fase de grupos contra Panamá y Bermuda, ganando sus cuatro partidos para acceder a las Finals, donde venció a Costa Rica en semifinales pero cayó ante Estados Unidos por un apretado marcador de 3-2.

No solo por su etiqueta de subcampeón, sino por ocupar el puesto 9 del ranking mundial de la FIFA en la actualidad, México clasificó automáticamente a la Concacaf Nations League 2022-23 como el mejor sembrado, es decir, ubicado en la Liga A junto a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, Jamaica, El Salvador, Honduras, Martinica, Curazao, Surinam y Granada. Cabe resaltar que El Salvador, Jamaica, Granada y Surinam obtuvieron su ascenso desde la Liga B.

Al estar posicionado en el bombo 1 de la Liga A junto a Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, México evitó jugar contra estos partidos en la fase de grupos. Ya en el sorteo, en el que el encargado de sacar las esferas fue el recientemente retirado delantero de la selección mexicana, Oribe Peralta, el Tri definió su destino contra Jamaica como representante del bombo 2 y Surinam como representante del bombo 3.

Dentro de la Liga A, el líder de grupo accederá a las Finals por la pelea por el título y también obtendrá su boleto directo a la Copa Oro 2023. El segundo lugar de cada grupo solo obtendrá el pase a la Copa Oro, mientras que el tercer y último lugar descenderá a la Liga B para la próxima edición de la Nations League.

Los otros grupos de la Liga A quedaron integrados de la siguiente forma: Costa Rica, Panamá y Martinica en el grupo B; Canadá, Honduras y Curazao en el grupo C; mientras que Estados Unidos, El Salvador y Granada son los miembros del grupo D.

México acaba de enfrentar a Jamaica durante el Octagonal Final de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, ganando 2-1 en el estadio Azteca en septiembre y por el mismo marcador, pero como visitante en Kingston en enero.

Por su parte, solo ha enfrentado una vez a Surinam durante el premundial de Concacaf rumbo a Argentina 1978. Fue el 15 de octubre de 1977 cuando México derrotó 8-1 a dicha selección en el estadio Universitario de Monterrey.