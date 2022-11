México en Qatar con su selección más valiosa

Con una Copa del Mundo por disputarse, el análisis de los equipos participantes parte de muchas vertientes, entre ellas el valor de sus plantillas. En dicho rubro, la Selección Mexicana es la número 19 de las 32 selecciones de Qatar 2022 con un acumulado de 194 millones de euros. La cifra es la más alta respecto al equipo de Brasil 2014 (96.5 mde) y Rusia 2018 (145 mde), sin embargo no fue un aumento a gran escala: solo 6% más en valor promedio de los convocados con relación a la pasada justa mundialista.

México no tuvo un progreso destacado en el valor mercantil de los futbolistas al cierre del último ciclo mundialista. Una de las razones es el impacto económico que dejó la pandemia por Covid-19.

"En la evolución de los valores de mercado también se tiene que considerar el bache causado por el Covid, donde hubo una baja general del 20 por ciento de los valores para reflejar la baja en los mercados. En los últimos años no se pudieron notar deficiencias específicas en la Liga MX en cuanto a fomentar valores de mercado", sentenció Béla Csányi para El Economista, analista de valores para el sitio Transfermarkt.

Si bien no hubo una deficiencia tan marcada, está el otro lado de la moneda, pues tampoco se logró que el valor promedio de los jugadores aumentara. Fijándose en la Liga MX, el especialista destacó que se sigue viendo como una liga trampolín, por lo que los jugadores que pueden destacar terminan por salir del país.

"Es difícil prever qué factores podrían provocar un aumento en los valores de mercado en México. También hay que resaltar que muchos jugadores que juegan en la Liga MX tienen la gran meta de irse a Europa. Si consideramos la liga como un trampolín para futbolistas, siempre ocurrirá la pérdida de los más valiosos como parte natural del ciclo. Algo que por otra parte no ayuda en aumentar el promedio", agregó.

Al final el valor mercantil termina por ser útil para la exposición de un futbolista, especialmente si su objetivo, como en México, es ir más allá de la liga local.

“El valor de mercado en primer lugar ayuda a jugadores en el continente americano a llamar la atención y ser considerado también en notas de prensa o rumores de fichajes. Los visores de clubes europeos hoy en día ya tienen en la mira a talentos mucho antes de ser figuras en sus respectivas ligas. Sin embargo, siempre puede haber excepciones donde un jugador "hecho" sea considerado por sus méritos deportivos, los cuales finalmente también son un reflejo del valor mercantil y viceversa”, concluyó Csányi.

México necesita mejoras para destacar en valor mercantil

El ranking de la FIFA indica que el Tricolor es la décimo tercera selección del mundo y esto es por los resultados que ha logrado en partidos oficiales, entre los cuales ha enfrentado a selecciones de menor valor en el ranking de la Concacaf. De los números a lo que ocurre en la cancha hay mucha diferencia y en diversos aspectos. México no exporta jugadores como otros países en el continente como Brasil, Argentina y, más recientemente, Estados Unidos. Según datos del CIES Football Observatory, México no está dentro de los 42 países que más jugadores ha exportado en los últimos cinco años, caso contrario a Brasil o Argentina que son primer y tercer lugar en el rubro.

Esto se ve reflejado en la convocatoria de la Selección Mexicana para Qatar 2022 donde hay solo nueve jugadores que militan en Europa de los 26 que hicieron el viaje a Qatar, el 34.6% de la convocatoria. Por su parte Miguel Herrera llevó a 12 futbolistas que jugaban en Europa de los 23 seleccionados a Rusia 2018, el 52.7% del total que llamó.

"(Es clave) La preparación de las personas que se encargan de generar estos prospectos (en México), esto conlleva a una estructura muy frágil en comparación de la argentina o brasileña donde muchos scouters, analistas, personas que se preparan para ser directores técnicos etc. viajan a Europa y se preparan con la filosofía de otros países, en México esto es más difícil y eso termina influyendo en el desarrollo de los futbolistas", comentó Jorge Dunne, fundador y editor del sitio Statiskicks, especializado en el análisis de datos del futbol mexicano.

Los cimientos de una carrera exitosa no son el único problema que existe en el desarrollo de los futbolistas. Luego de pasar por el respectivo proceso de formación, en México se encuentran con un gran obstáculo dentro de primera división.

"Lo que está haciendo la liga no es tanto por elevar el nivel en sí, si no por elevar el nivel del espectáculo. Es un tema que va más allá de Mikel Arriola, hay que elevar el ritmo de juego. Si comparas cuántos pases da un equipo en promedio en la liga mexicana y cuántos en ligas europeas, te das cuenta que por eso no se adaptan tan fácilmente los mexicanos que van a Europa, les cuesta el ritmo de juego. (En México) Están acostumbrados a jugar más lento, a tener más tiempo para pensar y una presión menos intensa", aseguró Luis Fernández, fundador de Under Data, empresa dedicada a la asesoría del futbol con datascouting.

Las claves para México rumbo a Qatar según los especialistas

Gerardo Martino cumplió el objetivo de calificar a la Copa del Mundo y los especialistas consultados hicieron mención a las fortalezas del equipo así como los elementos que podrían ser figuras de la Selección Mexicana en el torneo internacional. Las opiniones coinciden con dos de los jugadores de mayor valor en el Tricolor en la Liga MX y el extranjero, respectivamente. Primero Alexis Vega (8 mde) fue el nombre que resaltó, debido a su gran presente en la liga y su posibilidad de llenarle el ojo a un equipo europeo, por otro lado también se hizo mención a Hirving Lozano (28 mde), el segundo jugador más valioso del Tricolor que sigue sumando minutos en el primer lugar de la liga italiana.

Hay dos jugadores que pueden tener un buen Mundial (Lozano y Vega). Son los dos jugadores diferenciales que México tiene en ofensiva y que si Henry Martín los complementa bien, pueden ser las mejores armas de la Selección”, explicó Luis Fernández.

Jorge Dunne agregó que el Tricolor tiene más destellos individuales que cualidades como equipo, sin embargo asegura que en todos se ve el compromiso de buscar los mejores resultados en la Copa del Mundo.

“Alexis Vega tiene toda la estafeta de ser la sorpresa (en México), lastimosamente el Tecatito queda fuera y eso le abre la posibilidad de ser titular, es su momento de demostrar por qué sobresale en Liga MX y levantar la mano para ir a Europa”, subrayó el analista.

