Este domingo, durante la jornada 28 de LaLiga, Lionel Messi se convirtió en el jugador con más participaciones en la historia del FC Barcelona, llegando a 768 (en todas las competencias), por encima de las 767 que consiguió su ex compañero Xavi Hernández.

Un récord más es algo rutinario en la vida de Messi y su relación con el club culé. Desde su debut en 2004, también ostenta las siguientes marcas: máximo goleador (698), máximo asistidor (287), máximo ganador de títulos con un mismo club (34) y el máximo ganador del Balón de Oro (6), entre otras.

Pero ese combo se vio fracturado el verano pasado, cuando Lionel expresó su deseo de partir a otro club. El entonces presidente, Josep Maria Bartomeu, impidió la partida acusando un límite de tiempo en el contrato, lo que causó la molestia pública del argentino.

A siete meses de esa fricción, Messi vuelve a asumir el protagonismo del Barcelona, siendo el líder de goleo de LaLiga con 22 tantos en 28 jornadas, además de redirigir su relación en el vestidor ante la nueva camada, como Frenkie De Jong, Pedri y Sergiño Dest.

En esta reconversión, también está la influencia de Joan Laporta, quien regresa a la presidencia del club después de serlo en la era Guardiola.

“Después de haber vivido una situación muy difícil, de sentirse traicionado por la palabra del (ex) presidente, ahora lo veo muy maduro, tranquilo y feliz. Lo veo sonreír en la cancha, ilusionado, en los últimos dos años no habíamos visto a este Messi”, describe Marc Crosas, ex jugador del Barcelona, a El Economista.

El actual capitán del club no es un goleador en solitario. Con sus 698 goles y 287 asistencias, Messi ha participado en 985 goles del Barcelona desde su debut en octubre de 2004. Además, en julio del 2020, impuso un nuevo récord de asistencias (21) en España en los últimos 25 años.

Ese talento ha tenido diversos socios a lo largo de los años, algunos con los que logró formar una amistad más allá del campo, como Luis Suárez y Neymar. Ante sus partidas, Messi también criticó al club y ha encontrado dificultades para formar nuevas alianzas.

“A Leo le costó la salida de Suárez, de Vidal y de varios compañeros de muchos años. Él no tiene tantos amigos en el vestuario, te hablo de esto porque para él es muy importante estar bien rodeado, y salvo Piqué y Jordi Alba, que son muy amigos de él, ya no hay muchos amigos en el vestuario. Ahora son muchos jóvenes, por eso está tomando un nuevo papel y ya es mucho más líder que los años anteriores”, señala a este diario el periodista Florent Torchut, corresponsal de L’Equipe y France Football.

Desde la perspectiva de Crosas, eso es un factor importante en su rendimiento: “Messi es un tipo bastante introvertido, reservado con la gente que no conoce. Con sus amigos, dentro del vestidor, con los que tiene más confianza, es incluso muy bromista, muy platicador, y por eso creo que tiene mucho que ver que en las épocas que mejor ha jugado ha sido porque ha tenido mejor click en la cancha, como con Suárez, Neymar, Xavi, Iniesta o Dani Alves”.

En la temporada 2020-21, el argentino lleva 14 partidos anotando o asistiendo de manera consecutiva (17 goles y ocho asistencias), además de que también se convirtió en el séptimo futbolista con más juegos en la historia de la primera división española con 511, empatado con Raúl García.

A falta de 10 jornadas para que termine la temporada, si Messi se mantiene como líder de goleo, obtendría su octavo pichichi y se mantendría como el máximo ganador de dicho trofeo en la historia del futbol español (le sigue Telmo Zarra, con seis), una señal de su vigencia pese a que este verano cumplirá 34 años de edad.

“Para él, fue como una especie de trabajo psicológico, de sacar todo lo que tenía en la cabeza y ahora, desde el principio de 2021, está muy enfocado en el Barca, quiere triunfar, tratar de ganar una nueva liga y la Copa del Rey. Se le ve mucho más abierto y alegre con sus compañeros, hubo un cambio grande después del fin de año. Le costó digerir el no poder irse, pero al final se le ve más sereno y por eso sus estadísticas son extraordinarias al nivel de otros años”, destaca Torchut.

La conexión con Laporta y la paz familiar

Joan Laporta vuelve a ser presidente del Barcelona después de una primera gestión en la que ganó 12 títulos entre 2003 y 2010, incluyendo el sextete de la mano de Pep Guardiola. En ese lapso, el directivo fue testigo del debut y consagración de Messi, y a su regreso, lo ha considerado un pilar al que quiere convencer de quedarse.

“Después de lo del verano y con lo que está viviendo de cambio este Barca, sí vuelvo a ver la opción de que Messi se retire allí (…) El papel más importante ya lo ha hecho Koeman, que es darle las riendas otra vez, futbolísticamente hablando, rodearlo de futbolistas que hablan su mismo idioma, hacerlo disfrutar otra vez. Laporta ahora debe darle continuidad a ese buen trabajo de Koeman, presentarle un buen proyecto deportivo, eso es lo que lo va a convencer más allá del dinero que le puedan ofrecer”, opina Crosas.

El corresponsal de L’Equipe coincide en esa perspectiva: “Laporta va a ser clave en el asunto del futuro de Messi porque tienen una relación fuerte. No son amigos, pero Laporta es muy respetado por Messi, le tiene también mucho cariño y afecto. Laporta sabe a dónde quiere ir, tiene mucho carisma y sabe rodearse muy bien de especialistas al nivel deportivo y económico, se va a rodear de los mejores y le va a presentar un proyecto muy interesante a Messi”.

En ese sentido, el francés agrega que Laporta le ofrecerá al argentino un plan de retiro en el que sería embajador o directivo; además, vislumbra que el club “seguramente, cuando se retire o mucho antes de su muerte, le dará el nombre de Messi al estadio, al Camp Nou o a la ciudad deportiva”.

Otro factor determinante en la tranquilidad actual de Messi, señala Marc Crosas, es su entorno familiar: “siempre ha sido muy cercano, desde su papá, su mamá, sus hermanos y ahora que él es papá junto con su esposa”.

Florent Torchut, que ha cubierto al Barcelona y también ha vivido en Argentina, destaca que la familia y el hogar de Messi son esenciales para su tranquilidad, a través de su casa en el pueblo catalán de Castelldefels, ubicado a menos de dos kilómetros de la playa. “Messi está muy pegado a Barcelona. Le encanta la vida en Castelldefels, donde vive con su esposa y sus hijos, ahí es muy tranquilo, tiene toda la seguridad en comparación con Rosario (Argentina), nada que ver. Tiene dos hijos en la escuela, los padres de los otros chicos no lo molestan tanto. Pasa mucho tiempo en casa con sus hijos, tienen un perro, tienen todo a disposición y una vida muy tranquila. Cuando le dijo a su esposa y a sus hijos que se quería ir, lloraron todos, no se querían ir porque se sienten súper bien en Barcelona”.

