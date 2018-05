"Que tengas mucha suerte. Te lo deseo de corazón ", expresa una voz tímida en el teléfono, es Dafne, la hija de Luz Alicia Gordoa Osuna, ampáyer de la Liga Mexicana de Beisbol.

Luz Alicia debuta como ampáyer en el circuito de verano y estará a cargo de la tercera base en el encuentro entre los Diablos Rojos y los Guerreros de Oaxaca. Menciona que su única preocupación es que no llueva, “quiero trabajar”. En las gradas del Estadio Fray Nano contará con el apoyo de sus papás y su hija.

“No tengo presión de nada, se los aclaro. Siempre he trabajado así firme, nunca he titubeado en hacer una marcación. Los que están arriba (aficionados) son ampáyeres, entrenadores, jugadores, son de todo y van a decir e incluso van a ofender, pero eso me tiene sin cuidado, porque yo vengo a sancionar un juego entre dos equipos, nada más”, aclara Luz Alicia.

Fueron siete años como ampáyer en el softbol y en relación con la preparación, Luz indica que le costó trabajo un poco de todo, pero destaca su inteligencia y madurez para manejar ciertas situaciones. Otras de las labores que desempeñó fue despachando gasolina y de seguridad.

La LMB tiene como proyecto integrar a más mujeres, por el momento, trabajan con Kenya Yarleth Chavira de la Rosa, de 21 años, también originaria de Sinaloa, quien pidió permiso para concluir su licenciatura en Educación Física y regresó a Culiacán.

Luis Alberto Ramírez, director de ampáyers de la LMB, indica que paulatinamente buscan integrar a más mujeres, pero es un proceso que les llevará tiempo. “Es como si quisiéramos meter puros jóvenes y no, también se debe tener experiencia, es paso a paso”.

Luz Alicia irá a diferentes plazas y para el segundo campeonato de la liga realizarán ajustes en las cuartetas y la integrarán de manera permanente. Hoy, estará en la diamante en compañía de sus compañeros Alan Izaguirre, Erwin Zambrano y Carlos León

En relación con las adaptaciones que se tienen que hacer en los parques se destacó que el Estadio de Beisbol Monterrey es el único que cuenta con vestidor para mujeres, asimismo, será uno de los requisitos a cumplir en el resto de los recintos donde tiene presencia la liga.

La ampáyer aconseja que las mujeres que quieran dedicarse a lo mismo traten de aprovechar la oportunidad que está dando la liga, “tienen que valorar todo lo que es su vida, porque uno como mujer se cae y se levanta, esta es una oportunidad grande y hay que aprovecharla”.

El sueño para Gordoa Osuna en su debut es terminar su trabajo bien e indica que hasta el momento ha logrado todo.

