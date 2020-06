La mudanza, un tema doloroso para la afición que se quedó en Morelia, el cambio visual de tajo de nombre, símbolos, colores, slogans, plantando la bandera de Mazatlán F.C. en un social media o ‘tierra’ ya habitada, como llegaban los piratas. Sí, se impuso el faro, el océano, el ancla, la calavera y sin presentar aún un solo fichaje, entrenador o imagen corporativa o ejecutiva, la estrategia dio al nuevo club de la Liga MX, por el momento, el alcance y las menciones para exponer la cara de su identidad. Fuera de lo acostumbrado, sin conferencia de prensa, con respuestas a los inconformes al estilo y costumbre mazatleco.

Puede gustar o no cómo Mazatlán desembarcó los primeros pasos de la estrategia de marketing, debatir si fue políticamente correcto o no, lo que sí, es que el tuit de apertura con la leyenda “Somos @MazatlanFC, somos los nuevos y a más de uno vamos a incomodar. De la Perla del Pacífico para el mundo. Plebes, ¿Listos? #ARREbatando”, generó más interacción en Twitter que cualquier otro tuit que haya sacado alguno de los equipos de primera división en lo que va del mes de junio.

“La redes sociales es un asset , un activo del negocio. Aquí está implícita una frase del marketing ‘no importa si hablan bien o mal de ti, lo importante es que hablen’. No han dicho en palabras que quieren ser la idea de piratas, pero sus frases son de “arrebato” se quedan con el lugar de un equipo muy querido y sin maldad. No será el perfil amigable, pero esto genera negocio. Presentaron un storytelling de perfil rudo, que no es violento, no insultan, pero es desafiante”, dijo a El Economista, Felipe Garcia Torighelli, MBA especialista en negocios deportivos.

En la cuenta de Twitter, Mazatlán F.C. se apropió de una base de más de 640,000 seguidores para presentar el nuevo producto con el mensaje “Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo, quien no, favor de tirarse por la borda” y recibieron apoyo desde la cuenta de Twitter del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

—¿Es a la larga una estrategia de marketing sostenible que garantiza el mismo efecto?

“Es muy agresivo y pésima idea, porque ya es bastante complicado y dolorosa la mudanza de un club y si encima incitas a la gente a abandonar, restarás en lugar de sumar. Es perder un cliente, un potencial consumidor. Debe tratarse como un nuevo producto, no olvidar su historia, pero no hablar del pasado. Hay que hacer una fuerte inversión para que el ruido mediático haga su trabajo y haga olvidar lo más rápido posible este momento”, explica a este diario Ricardo Montero, Director General Creativo de Made México, responsable del lanzamiento Huawei en el club América.

[email protected]