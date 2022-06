Si hay un campo de golf en el mundo que se caracteriza por contar historias peculiares y convierte a sus ganadores en leyendas es The Country Golf, ubicado en Brookline, Massachusetts, donde en 1913 un joven de 20 años de nombre Francis Ouimet escribió la primera hazaña al vencer al número 1 del mundo de ese momento, Harry Vardon, para quedarse con el título del US Open y abrir el camino a más relatos de ese tipo.

A más de 100 años de distancia, el perímetro de The Country Golf volvió a vivir una hazaña, esta vez bajo el nombre del británico Matt Fitzpatrick (Sheffield, Inglaterra; 1 de septiembre de 1994), quien se convirtió en el primer golfista no nacido en Estados Unidos en ganar el US Open tanto a nivel major como en categoría amateur.

Fitzpatrick llegó a la jornada del domingo empatado en el primer lugar del leaderboard con el estadounidense Will Zalatoris, otra de las nuevas caras del golf que está empujando por llegar a la cima. Ambos se habían encargado de robarle protagonismo a las estrellas como Jon Rahm y Rory McIlroy desde los primeros tres días del US Open 2022 y así encarnizaron una batalla final en la que también se coló Scottie Scheffler.

Un comienzo tambaleante de Zalatoris lo vio jugar los primeros tres hoyos en dos. Fitzpatrick y Scheffler, por el contrario, lucían inspirados. El británico hizo birdie en el tercero para tomar la delantera con cinco bajo par, mientras que Scheffler se unió a él con un birdie en el quinto. Después de que Fitzpatrick condujera el green en ese mismo par subió a menos seis, en tanto que Zalatoris en este punto estaba cuatro a la deriva.

No era de extrañar un cierre frenético por el tridente Fitzpatrick, Zalatoris y Scheffler en el US Open 2022, ya que las estadísticas mostraban que las anteriores tres ediciones celebradas en el campo de Brookline habían terminado en formato de playoffs en 1913, 1963 y 1988.

Fitzpatrick, a sus 27 años, concluyó con una tarjeta de 68 golpes (-2) y un acumulado de 274 (-6), uno por delante de Zalatoris y de Scheffler, número uno del ranking mundial. De esta forma, el británico alzó su primer triunfo dentro del PGA Tour y consolidó la figura que había erigido hace nueve años en este mismo campo, cuando ganó el US Open de nivel amateur.

“Es lo que uno crece soñando con ganar y he trabajado muy duro durante mucho tiempo. Tenía el gran peso en la espalda de no haber ganado en Estados Unidos, era de lo único que hablaba todo el mundo y qué mejor que hacerlo en un major, no hay nada mejor”, mencionó Fitzpatrick tras adjudicarse la corona la tarde del domingo.

Fitzpatrick, 18 del ranking mundial, es el primer golfista que inaugura su palmarés con un título de Grand Slam desde que Danny Willett lo hiciera ganando el Masters de Augusta en 2016. Era la cereza en el pastel para una trayectoria a nivel profesional que inició en 2014 y donde ha ganado ocho campeonatos en el Tour Europeo y uno más en el asiático.

Pero la narrativa de éxito persiguió a Fitzpatrick desde que era un adolescente y la revalidó en su adultez, con un campo que sin duda estará presente por siempre en su memoria y en su corazón.

La primera vez era un joven de 18 años que esperaba dejar su huella en uno de los eventos de golf amateur más importantes de Estados Unidos: el US Open Amateur Championship del Country Club en 2013. En aquella ocasión, Fitzpatrick derrotó al australiano Oliver Goss para adjudicarse el título, convirtiéndose en el primer inglés en ganar dicho certamen en 102 años.

Ahora, con más de una década de experiencia recargada, obtuvo su primera victoria en un campeonato importante de golf y en el PGA Tour con un 68 en la cuarta ronda que lo convirtió en seis bajo par para el torneo, además de embolsarse 3.15 millones de dólares.

Además, la victoria de Matt Fitzpatrick significa el primer título de un inglés en el US Open desde que Justin Rose lo lograra en 2013, cuando Fitzpatrick estaba ganando ese mismo certamen a nivel amateur. En total, los ingleses son la segunda nacionalidad con la mayor cantidad de trofeos en este torneo con ocho, solo detrás de los escoceses con 13 y de los locales, los estadounidenses, con un total de 86.

El US Open Amateur de 2013 en Brookline fue la primera incursión real de Fitzpatrick en el golf estadounidense y desde entonces llevaba tiempo deseando volver al campo en un escenario importante, asumiendo que aquella participación, aunque aún estaba en su adolescencia, le dio el empuje para consagrar la figura que levantó el título este 19 de junio.

“Esa victoria me abrió muchas puertas en mi carrera profesional, fue algo especial, de verdad (…) Definitivamente siento que tengo un poco más de confianza al entrar en la semana que algunos de los jugadores habiendo jugado allí y con éxito antes. Te da ese impulso de confianza al entrar en la semana. Aunque todavía tienes que pegar los golpes, saber lo que has conseguido allí en el pasado es una gran ayuda”, dijo Fitzpatrick antes de empezar el US Open 2022, donde se adjudicó su primera victoria de un Grand Slam.

kg