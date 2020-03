El tenismesista Marcos Madrid representó a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016, lleva ocho años viviendo en Francia, donde se desarrolla en la liga profesional debido a la falta de estructura en México para el deporte que practica.

Marcos cuenta con un aporte financiero del Centro de Investigación en Docencias Económicas (CIDE), porque la Conade no da becas a deportistas que se desempeñan en otras federaciones. A pesar de este apoyo y el de algunos patrocinadores, vive principalmente de sus ingresos por competir.

“Para este mes no tengo problemas económicos porque tuvimos partidos. Pero si el próximo no tengo actividad, no sé qué va a pasar. Se habla de que no me paguen, que me den sólo la mitad del sueldo, pero no sé qué suceda. Sí tengo algo de incertidumbre en ese aspecto”, comenta a El Economista el tenismesista.

El nacido en Puebla se encuentra confinado en su departamento porque el gobierno francés instauró estado de emergencia sanitaria. Para salir de su hogar tiene que ser por una urgencia y necesita llenar un formulario en el que explique la actividad que llevará a cabo acompañada de sus datos personales, de modo que se limita a salir cuando necesita comprar alimentos o sacar la basura.

“El gobierno francés me podría apoyar con un porcentaje de 60 o 70% de mi sueldo, pero hasta el momento no tengo certidumbre de qué pasará después del final de mes”, expresa el mexicano.

El confinamiento implica quedarse sin ingresos y está también la interrogante sobre cómo desarrollará el calendario rumbo a los Juegos Olímpicos, aplazados para el 2021 por el brote del Covid-19.

“Mi objetivo sigue siendo el mismo: buscar estar lo mejor preparado hasta que haya alguna confirmación oficial. Aunque es difícil adaptar una vida deportiva en un departamento de 37 metros cuadrados, cuento con lo básico para desarrollar un entrenamiento”, menciona Madrid.

Una de las formas de clasificación sería seleccionar a los atletas según su ranking mundial y elegir a dos por país dentro de los 65 primeros. Marcos está en la posición 76, lo que le brindaría acceso porque hay varios jugadores de una misma nacionalidad entre los mejores del ranking. Por ejemplo, de los 10 primeros, cuatro lugares son tenismesistas chinos, de los que asistirían los dos mejores; Marcos considera que sería injusto optar por esa clasificación.

A pesar de poner en pausa su preparación de cara a lo que serían los segundos Juegos Olímpicos de su carrera, los días que lleva en su departamento han servido para descansar del ajetreado calendario deportivo.

“Estaba muerto de tanto viaje. Los primeros días sólo descansé, además de que tenía una pequeña lesión en la ingle. Estar encerrado me sirvió para que mi cuerpo se repusiera, porque me estaba volviendo más lento, la alimentación es complicada porque comes mucho en aeropuertos. Entonces, me centré en este tema, porque si tu cuerpo está bien, también tu confianza”, menciona Marcos.

Desde que comenzó la temporada, Madrid viajó por distintos países de los continentes americano, europeo y asiático, que implicaron recorrer cerca de 43,510 kilómetros en seis meses.

Marcos Madrid

• Edad: 33 años

• Ranking: 76

• Logros: Campeonato dobles mixto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018

• Dos medallas de oro individual en Campeonatos Centroamericanos

• Dos semifinales en el Circuito Mundial Bélgica 2018

• Tercer lugar en Panamericanos 2017

• Tercer lugar en el Campeonato Panamericano Cartagena 2017

• Participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016

