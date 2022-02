El torneo Clausura 2022 apenas llegó a la jornada 5 y algunos equipos empiezan a tomar los matices que los definen. Durante este fin de semana, algunos fueron acechados por crisis deportivas e incluso organizacionales, pero, por el contrario, otros despertaron de sus malas rachas buscando que esto sea un punto de inflexión.

El caso que más sonó fue el de Cruz Azul y su intempestivo cambio de directivos. Apenas dos días antes de su partido contra Necaxa, La Máquina reveló el despido de Álvaro Dávila como presidente ejecutivo y en su lugar regresó Jaime Ordiales, quien fue parte del equipo entre 2019 y 2021. Sin embargo, la crisis tuvo mayor eco cuando se difundió que Ordiales no tiene una buena relación con el entrenador, Juan Reynoso, y que por ello este último había decidido renunciar.

“Mi relación con Jaime (Ordiales) es la de un entrenador con un director deportivo: cordial, profesional y no sé qué más pueda agregar; no pasamos Navidad ni Año Nuevo juntos, pero somos empleados del club y queremos que este pelee arriba”, señaló Reynoso en la conferencia posterior al duelo ante Necaxa.

La tensión se reflejó en el campo, donde Cruz Azul perdió el partido en solo 10 minutos. Después de ir ganando desde el primer tiempo con un penal de Juan Escobar 1-0, los cementeros fueron remontados por los necaxistas con goles de Milton Giménez (84’) y de Rodrigo Aguirre (95’). La Máquina perdió así la oportunidad de tomar el liderato general y sumó su primer descalabro del torneo.

“Hace dos años llegué en un momento igualmente turbulento y las cosas salieron muy bien, así que eso no me preocupa, sí probablemente y no sé las razones, sé que se tomó una decisión y por eso me hablaron, esto genera inquietud e incertidumbre y se genera un entorno complejo, genera muchas dudas y se especula mucho pero siempre es tratar de ser claros y concisos”, aclaró Jaime Ordiales un día después de su regreso con Cruz Azul en entrevista con la cadena ESPN.

Al menos en el discurso tanto de Reynoso como de Ordiales, Cruz Azul acusa tener equilibrio para trabajar en pro de lo deportivo, aunque el marcador adverso en casa no dejó buenas sensaciones en la afición y menos ante un Necaxa que solo había ganado un partido antes de este.

Otro de los clubes que sufrió una caída este fin de semana fue Chivas, al ser goleado en su casa por Tigres por 1-3. Aunque Guadalajara había ganado por ese mismo marcador a mitad de semana en su partido de visita pendiente a Bravos de Juárez, contra los regiomontanos mostraron un nivel que los tenía abajo 0-3 en 70 minutos.

Las Chivas solo han ganado dos partidos en sus primeras cinco jornadas y no han podido superar a Pachuca, Querétaro y ahora a Tigres, aunque se mantienen en puestos de repechaje en la posición ocho de la tabla general. Aún así, la afición les reprochó el nivel ante los de la UANL, donde se vieron superados en cuestión de remates con 17 contra 12.

“La realidad debemos manifestarla en los próximos partidos. Tampoco vamos a volvernos todos locos porque perdimos un partido. Claro que es doloroso y debemos mejorar, pero estamos para seguir compitiendo. No queda más que hablar en la cancha, ser humildes, mejorar, aprender. Hoy llegamos quintos a este partido, pero nos toca perder”, reflexionó Michel Leaño, entrenador de Guadalajara.

En contraste, América encontró en Torreón su primera victoria del torneo y por ahora, controló la crisis que había exigido las renuncias de Santiago Solari, su director técnico, y de Santiago Baños, su presidente deportivo. Las Águilas supieron darle la vuelta a un marcador adverso en un par de ocasiones ante Santos Laguna para terminar con victoria de 3-2.

Dicho marcador sumió a Santos al fondo de la tabla general y es uno de los dos equipos que todavía no ha logrado ganar, junto a los Gallos Blancos de Querétaro. La afición lagunera también reclamó a sus jugadores y al entrenador santista, Pedro Caixinha, por la falta de resultados, en una semana que podría ser crucial para el reaccionar del club porque viene su participación en Concachampions el martes recibiendo a Montreal FC.

“Viene un momento que puede ser muy importante de cambiar el chip, de cambiar de una competencia a otra, viene también un periodo de una gran densidad competitiva (Concachampions y Liga), donde vamos a estar jugando cada cuatro días y eso es importante porque queremos tener esa oportunidad para cambiar todo esto”, dijo Caixinha en la conferencia de prensa.

Cambios en los banquillos

Querétaro, Necaxa y Atlético de San Luis son los tres equipos que han realizado cambio de entrenador en el torneo y lo hicieron entre la semana 3 y 5. Hernán Cristante llegó a los Gallos y hará su debut en esta jornada contra Pachuca, mientras que Jaime Lozano arribó a Necaxa pero no pudo estar presente en la victoria como visitante contra Cruz Azul por dar positivo a Covid-19. En San Luis, el brasileño André Jardine perdió su primer partido en casa 0-1 ante Toluca.

Por el contrario, la parte alta de la tabla vio un duelo de líderes entre Puebla y Atlas, que terminó con empate a uno. Son los únicos equipos que no han perdido y se mantienen en el uno-dos de la tabla general con 11 unidades, lo que sería la tercera jornada consecutiva para los camoteros en el liderato.

Hasta el domingo, el Top 4 de la tabla lo complementan Cruz Azul y Tigres con 10 puntos, aunque todos podrían ser desplazados por Pachuca si logra vencer a Querétaro en el cierre de la jornada 5 el lunes por la noche, pues llegaría a 12 unidades.