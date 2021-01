En noviembre de 2014, cuando México enfrentaba a Bielorrusia en un amistoso en dicho país, un aficionado local le dijo a la prensa mexicana: “de México solo conozco al ‘Chicharito’”. Seis años más tarde, Clifford Aboagye, mediocampista africano del Club Puebla, manda un mensaje similar: “Antes de venir al Atlas, no sabía mucho del futbol mexicano. En África, no es una liga que se vea, no ponen los partidos”.

De acuerdo con la ‘Plataforma del futbol profesional’, lanzada por FIFA este 25 de enero, México forma parte del reducido grupo de federaciones (12%) que no tiene un modelo colectivo de negociación de derechos televisivos, al contrario de su vecina la MLS, que gracias a ese contrato grupal, permite que sus partidos sean vistos en los cinco continentes.

Los partidos de la Liga MX, Femenil y Expansión solo tienen alcance televisivo en el continente americano. De acuerdo con reportes de Mediotiempo, Futbol Total y AS, en 2020 se negociaron acuerdos de transmisión en Ecuador, Brasil y Colombia, además de las transmisiones en Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Pero más allá de los océanos, el futbol mexicano no tiene eco.

“En España, la gente recuerda la época en la que México surtió a este país con buenos futbolistas como Hugo Sánchez y Javier ‘Chicharito’ Hernández, pero más allá de ocasiones puntuales, no hay interés de ningún lado por el futbol mexicano”, analiza Daniel Chanona, corresponsal de TUDN en Europa que cubre Champions League, entre otros torneos internacionales.

Este diario consultó a fuentes de cuatro continentes para corroborar la ausencia del futbol mexicano en transmisiones internacionales, además de indagar la percepción que se tiene sobre el nivel futbolístico y los asuntos comerciales de la Liga MX.

Esta falta de transmisiones de México llama la atención cuando por ejemplo, en Concacaf, la Liga de Nicaragua firmó un convenio con la agencia australiana Marron Media para transmitir el futbol de este país alrededor del mundo durante cinco años. Nicaragua ocupa el lugar 149 en el ranking de la FIFA y es la selección número 16 de Concacaf, por debajo de islas como Antigua y Barbuda y Curazao.

Norteamérica: sí hay señal, pero con restricciones

“A veces estoy viendo los goles de la jornada en redes sociales, pero no puedo ver ciertos videos porque hay restricción en mi país”, describe Eugene Rupinski, escritor de deportes radicado en Delaware, a 144 kilómetros de distancia de Washington, la capital de Estados Unidos.

En entrevista con El Economista, Rupinski señala que la Liga MX es la más vista en su país por encima de las grandes ligas europeas y de la propia MLS; cada semana, además de ver todos los partidos de Primera División, también mira entre tres y cuatro juegos de Liga MX Femenil y uno o dos de Liga de Expansión, aunque asegura que aún hay trabajo por hacer.

“El futbol mexicano necesita conectar con fans y personas en otros países tanto en inglés como en español”, menciona, y luego enumera a las cinco cuentas de redes sociales de clubes mexicanos que son sus favoritas porque “tienen el mejor contenido” en inglés: Xolos, Santos, América, Chivas y León.

“El soccer es un juego global y creo que la Liga MX, para ser una liga global, necesita ponerse (transmitirse) en otros países. En el mundo, los equipos trabajan en unión. En la Liga MX se dividen los derechos de transmisión por cada equipo”.

En enero de 2018, Rupinski escribió un artículo titulado “La Liga MX está en la edad oscura de los derechos televisivos y eso necesita cambiar”, argumentando que la descentralización en la venta de transmisiones no permite maximizar ingresos para todos los equipos como ocurre con la Premier League de Inglaterra.

“La Liga MX se encuentra en una encrucijada en la que tendrá que mirar hacia adentro y decidir qué tipo de liga quiere ser. Si se contenta con ser una potencia regional, probablemente pueda mantener el rumbo con su modelo actual. Si tiene ambiciones globales, puede tomar medidas ahora que ayudarán a la liga a alcanzar ese objetivo”, escribió Rupinski en dicho texto, disponible en su portal fmfstateofmind.com.

Europa: buena reputación, aunque no hay interés

“Se sabe muy poco de la Liga MX en Europa. Lo que llama la atención es que la gente tiene la percepción de que es una de las mejores del continente, la ponen a la altura del futbol brasileño y argentino. Saben del poder económico de la liga y también saben de la calidad del futbolista mexicano, pero, en general, periodistas y afición voltean muy poco a América porque para ellos el mejor futbol del mundo está en Europa y cuando tienes lo mejor a tu alcance no buscas en otro lado”, apunta Chanona, corresponsal de TUDN en Europa.

Ni siquiera la presencia de futbolistas europeos en México ha realzado el interés de ese continente por la Liga MX: “La presencia de jugadores como Gignac no ha elevado el interés de los clubes, de los aficionados ni de la prensa por voltear a México. Es cierto que saben de Gignac, sobre todo en Marsella, por sus orígenes, pero esto no quiere decir que importe la liga mexicana, sino que importa su personaje”.

El periodista recalca que antes sí era posible ver al futbol mexicano en España gracias al acuerdo de Canal+ con Televisa, lo que generó que muchos españoles identifiquen a México en el plano futbolístico mediante clubes como el América, Cruz Azul o Chivas.

No obstante, en la actualidad, ninguna cadena de televisión transmite los partidos de la Liga MX en el país ibérico salvo páginas de internet ‘piratas’. Otros argumentos en contra, describe Chanona, son las diferencias horarias y culturales: “Europa no es el mercado de la Liga MX y no sé si esté interesada en abrirlo, porque no creo que quieran competir por ejemplo en Inglaterra con partidos de mayor alcance y calidad futbolístico, como ver un Chelsea contra Arsenal o un Querétaro contra Atlético de San Luis. No veo que, culturalmente, la gente se despierte de madrugada para ver eso, aunque haya raras excepciones”.

La percepción del futbol mexicano en Europa se define a cuatro conceptos, según el análisis de Chanona: “es bueno, rápido, técnico y pagan bien”. Agrega que la falta de transmisiones en este continente no afecta a la Liga MX, pues no es su target: “La virtud de México es que es una liga latinoamericana que se vende muy bien en dos países (también en EU) y con eso están cubiertos”, aunque destaca que sí podría haber un aumento de explotación comercial si la liga mejorara su sitio web y sus aplicaciones, así como unificar las ventas de transmisiones para crear una sola imagen global de producto como LaLiga y la Bundesliga.

África: el verdadero trampolín es EU, no México

Jonathan Mensah jugó el mundial con la selección de Ghana en 2014 y dos años después llegó a la MLS para militar con el Columbus Crew, equipo con el que fue campeón en la temporada 2020. Más de 200 jugadores han llegado a la liga de futbol de Estados Unidos desde su creación en 1996, mientras que solo 20 han pasado por equipos de Primera División de México.

“(Los futbolistas africanos) están más interesados en jugar en la MLS por su exposición”, señala el periodista deportivo Micky Junior, oriundo de Ghana, a El Economista. En la temporada actual, solo hay dos africanos en la Liga MX: el ghanés Clifford Aboagye (Puebla) y el marfileño Ake Loba (Monterrey).

“La liga mexicana está ganando mucho interés en Ghana debido a Clifford, un buen jugador”, señala el periodista que ha colaborado con medios internacionales como Goal y The Guardian, aunque también relata las dificultades para seguir a la Liga MX: “la liga mexicana no es transmitida aquí en África. Es muy difícil ver este tipo de juegos”, una opinión que emite De-Graft Ayala, otro periodista deportivo ghanés: “no sé nada sobre la liga mexicana aquí (en Ghana, África)”.

En la conferencia de prensa previa a la jornada 2 del torneo Guardianes 2021, Clifford Aboagye respondió a este diario que “a lo mejor sí hay gente de mi país que me sigue, pero no es una liga muy vista”. Otra barrera es que más del 70% de los países africanos hablan inglés o francés, más no español. Aboagye sí lo habla porque lleva cuatro años en México y jugó cuatro más en España.

En perspectiva del periodista ghanés Micky Junior, las transmisiones del futbol mexicano en África también tienen en contra seis horas de diferencia. Sin embargo, sugiere que la Liga MX podría subir videos con los mejores momentos (highlights) de sus partidos a YouTube para que toda la gente pueda verlos: “Eso ayudaría”.

Asia: un vínculo efímero al otro lado del mundo

Cuando Keisuke Honda firmó con el Pachuca en el verano de 2017, provocó que la prensa japonesa viajara más de 11,000 kilómetros para verlo. No se trataba del primer japonés en la historia del futbol mexicano (ya habían pasado otros seis), pero sí el de mayor impacto por haber jugado en el Milán, el CSKA de Moscú y por haber sido figura de la selección nipona en Copas del Mundo.

Más de 20 medios de comunicación estuvieron el día de su presentación en Hidalgo. Durante su estancia en el club, contó con su propio traductor, preparador físico y equipo de seguridad. La llegada de Honda a México no solo tuvo impacto con los Tuzos, sino que provocó que la televisora nipona Fuji TV comprara los derechos de transmisión de la Liga MX por primera vez en aquel país, aunque ese convenio se terminó el día que Keisuke se fue.

“En Japón, todos los principales medios cubrieron Pachuca mientras Keisuke Honda estuvo allí, pero desde que se fue nadie le presta atención (al futbol mexicano). La mayoría de los principales sitios web de futbol escribieron quizás una o tres historias sobre la Liga MX en 2020, pero todas relacionadas con la pandemia”, señala Dan Orlowitz, periodista deportivo de Japan Times, en entrevista con El Economista.

“Si quisiera ver la Liga MX aquí, tendría que ‘piratearla’ (en sitios no oficiales en internet) y estoy bastante seguro de que eso también pasa en muchos países asiáticos”, indica el comunicador. También cuenta que América y Monterrey son los únicos clubes mexicanos que han ganado reconocimiento en Asia por sus participaciones en Mundiales de Clubes, pero hasta ahí.

Orlowitz también analiza la dificultad para tener acceso a información de la Liga MX: “Mi exposición a la liga mexicana generalmente se filtra a través de Twitter”, y agrega que, aunque el futbol mexicano tiene buena reputación en Asia debido al desarrollo de sus jugadores, “parece un poco ‘salvaje’ en términos de marketing, en cómo funcionan los clubes y ese tipo de cosas”.

Después del japonés Honda con el Pachuca, solo ha habido dos asiáticos en el futbol mexicano: los hermanos Yohan y Yousuf Zetuna, oriundos de Irak y actualmente registrados en el plantel de Alebrijes de Oaxaca en la Liga de Expansión MX.