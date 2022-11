Liga MX 2023: fan ID, talleres de certificación y destino de Gallos Blancos

La Asamblea de Dueños cerró la última reunión del año con tres temas coyunturales que aún están por verse en el 2023. Estos son: ¿cómo funcionará en la práctica la implementación del Fan ID?, ¿Qué pasará con la propiedad de Gallos Blancos y su salud financiera?, y los nuevos talleres informativos que dará la Liga MX a los equipos de Expansión para que se alineen a los requisitos para su certificación.

Mikel Arriola, presidente de la liga aclaró que el club Querétaro no fue parte de la agenda en la reunión con los propietarios de la franquicia, no se habló ni de la venta ni sobre la reducción del castigo de un año sin afición en el Estadio La Corregidora, tras los hechos de violencia.

_De acuerdo al principio de control financiero de la Liga MX, Gallos Blancos presenta viabilidad financiera, después del impacto económico que representa no tener taquilla?

“¿Está el club Querétaro al corriente? En el momento de esta Asamblea no hay en la Comisión de Controversias ningún planteamiento en sentido contrario”, responde Arriola a El Economista.

Lo que empezó como una medida para identificar a los integrantes de las barras, se convertirá en un requisito para todos los fans. La certificación a través del Fan ID comienza en el Clausura 2023. El Instituto Nacional de Transparencia y Accesos a la Información (INAI) autorizó a la liga para que pida datos personales a los asistentes a un estadio. Las barras visitantes continuarán sin poder viajar a los inmuebles del equipo rival.

El INAI aclaró que la dirigencia de la liga atendió las recomendaciones derivadas del análisis de la Evolución de Impacto en la privacidad, entre ellas: “el control en cada una de las fases del tratamiento y del ciclo de vida de los datos personales; corroborar que se cuenta con mecanismos menos invasivos para lograr la seguridad en los estadios, los cuales recaben un número de menor información personal y fortalecer la implementación del FAN ID, a través de un instrumento de planeación que permita definir claramente las etapas del tratamiento de datos personales”.

_”¿Se resguarda algún derecho del aficionado en caso de que no quiera dar sus datos personales, pero que a la vez, desee continuar comprando un boleto?

“Este proceso de seis meses que tuvimos con el INAI, al que agradezco mucho, es para blindar cualquier riesgo que existiera respecto de la información de los aficionados”, dijo Mikel Arriola a este medio.

En cuanto al tema del ascenso, sigue siendo Leones Negros el único equipo que cuenta con la certificación para operar en primera división, mientras que, se espera tener a cuatro equipos candidatos para activar el ascenso. Para tener la afiliación para ser un equipo de Liga MX, se debe contar con un plan de negocios (a tres años), tener estados financieros auditados, tener un diagnóstico por contador independiente, control financiero (con los mecanismos que la liga implementa desde hace dos años), infraestructura y capacidad de generar categorías subs, con sus equipos femeniles.

_¿Cuánto tiempo puede esperar la Liga MX en caso de que los equipos de Expansión no cumplieran con los requisitos de certificación?

“Si no hay certificación, no hay ascenso. Más bien lo pondría en términos inversos, los equipos que llegan a la certificación son los que ellos mismos se convierten en candidatos al ascenso, pero no subiría ningún equipo que no esté certificado y por eso tendremos un taller en la primera o segunda semana de enero para que los equipos no tengan ninguna duda de cuales son los requisitos para obtener la certificación”, explicó el presidente a este diario.

marisol.rojas@eleconomista.mx