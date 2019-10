El juego entre Atlético de San Luis y Querétaro se tuvo que suspender al minuto 83 a causa de que en una de las tribunas las aficiones de ambos equipos comenzaron a enfrentarse a golpes y a lanzarse objetos.

La pelea provocó que aficionados corrieran a la cancha en busca de auxilio, brindando varias imágenes de niños abrazados de sus padres, que evidenciaban el miedo ante la situación. Inclusive hubo espectadores que salían del estadio por la parte superior de las gradas ante el caos que se vivía.

Respecto a la situación, la cuenta oficial de Twitter de la Liga MX informó que el partido se suspendía, “debido a la falta de garantías para continuar con dicho compromiso”.

Después de casi una hora de violencia, la cuenta de Twitter del conjunto de San Luis informó que se logró controlar la situación y que los aficionados comenzaron a desalojar el estadio con normalidad.

La Liga MX publicó un comunicado por la noche en el que solicita “a las autoridades del estado de San Luis Potosí actuar enérgicamente, conforme a la ley, para detener a los culpables de estos lamentables hechos e investigar a fondo todo lo sucedido (...) al Club Atlético de San Luis realizar todas las denuncias pertinentes para que estos actos no queden impunes” y “a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol que investigue a fondo lo acontecido para que se apliquen todas las sanciones correspondientes conforme a los reglamentos”.

Por su parte, el técnico del San Luis, Gustavo Matosas, durante la conferencia de prensa posterior, señaló que la directiva del club hizo lo necesario previo al encuentro para tratar de evitar un problema así.

“De nuestro presidente no tengo nada que decir porque esta semana hubo tres reuniones con todo el tema de seguridad (...) a veces las masas son incontrolables y espero que esto no vuelva a suceder nunca más por el bien del futbol. Nadie quiere esto, a nadie nos gusta”, dijo Matosas.

Sobre el resultado del juego, que Querétaro ganaba 2-0, la liga no manifestó nada, lo mantuvo suspendido y en su sitio web no contabilizó el partido para ninguno de los dos clubes.

León metió en problemas a Pumas

El León regresó a la victoria al doblar 2-1 a Pumas como visitante en Ciudad Universitaria, y a falta de si le asignan los tres puntos a los Gallos Blancos, se situó en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2019.

Pumas tomó la ventaja al minuto 32 con anotación del paraguayo Carlos González, pero seis minutos después apareció José Juan Macías para emparejar el marcador.

El gol del triunfo lo marcó William Tesillo al 58 para cortar una racha de tres juegos sin ganar para el conjunto esmeralda, que alcanzó 23 unidades en el torneo.

Rayados empató en el regreso de Mohamed

Monterrey no pudo en casa frente a las Chivas e igualó 1-1 en el cierre de la jornada 14 en la vuelta de Antonio Mohamed al equipo regiomontano.

Rayados tomó la ventaja al minuto 12 con tanto de Jesús Gallardo para el 1-0. El empate final se dio al 41 con la anotación de Miguel Ponce.

Monterrey, la plantilla más cara de la Liga MX, se quedó en el lugar 13 de la tabla con 17 puntos, con cuatro fechas por disputar, y el Guadalajara ocupa la plaza 16 con 13 unidades conseguidas de 39 disputadas. Rayados descansará la siguiente fecha.

Escándalo internacional

El Veracruz vs Tigres trascendió la Liga MX

En un país con polarización política, división social y violencia, el deporte puede ser una herramienta para mandar mensajes positivos en contra de los problemas a los que se enfrenta la sociedad mexicana.

Sin embargo, aunque no fue igual con todos, los futbolistas de Tigres, Necaxa y América rechazaron el comunicado de solidaridad y no mostraron apoyo a los compañeros de Veracruz, quienes enfrentan la falta de pagos por parte del dueño, Fidel Kuri.

La situación comenzó en la visita de Tigres ante los Tiburones Rojos, quienes a manera de protesta decidieron no moverse en los primeros tres minutos del partido. Tras un minuto, los futbolistas del equipo regio anotaron dos goles, el primero de Eduardo Vargas y el segundo de André-Pierre Gignac. No les importó que previamente los jugadores de ambos equipos tuvieron un acuerdo de no jugar los primeros minutos.

El hecho dio la vuelta al mundo, en medios de comunicación como el Diario Olé en Argentina, El País, Marca y Mundo deportivo en España, NBC de Estados Unidos y Sports Bible de Inglaterra.

En los que se pudieron leer encabezados como: “La solidaridad te la debo”, “Veracruz permitió que Tigres anotara de manera cómica, mientras protestaba por los salarios no pagados”, “Tigres había aceptado la protesta, pero luego comenzó a marcar goles”, entre otros.

Necaxa y América fueron los únicos equipos que jugaron su partido de la jornada 14 después del encuentro de Veracruz que decidieron no parar los primeros minutos.

Jugadores de otros equipos expresaron su descontento por la falta de apoyo a Veracruz. Oribe Peralta utilizó la frase del activista sudafricano Desmond Tutu:“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

Luego del complicado suceso, Fidel Kuri culpó principalmente a los jugadores, expresando que “no debieron salir a hacer el ridículo”. (Salvador Almeida)