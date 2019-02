Con una inversión de 3 mil millones de dólares, Grupo Kosmos liderado por Gerard Piqué llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF) para cambiar el formato con el que se practicaba desde hace 118 años la Copa Davis.

El nuevo torneo que arrancó este primero de febrero quitó el formato de eliminatoria local-visitante en la fase final del torneo, para dar paso a una sede única, la cual durante este y el próximo año será la ciudad de Madrid. Gran Bretaña y Francia que fueron los equipos campeones de las ediciones 2015 y 2016 ya están clasificados directamente a la fase final junto a Francia, Croacia, Estados Unidos y España que fueron los semifinalistas del año pasado.

A los conjuntos clasificados directamente se le unieron Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Croacia, Colombia, Holanda, Italia, Japón, Kazajistán, Rusia, Serbia. Equipos que durante el pasado fin de semana disputaron la fase de clasificación para formar parte del cuadro final en Madrid el próximo 18 y 24 de noviembre del año actual, cuyo sorteo será el próximo 14 de febrero.

Uno de los principales cambios de la nueva edición fue la reducción en el tiempo de juego, ahora se jugarán tres partidos por eliminatoria con dos partidos individuales y dos de dobles los cuales se decidieran en el ganador de tres sets, con un tie-brak si se llega en empate a seis al final del set, dejando de lado los partidos que se jugaban a cinco sets.

Además de reducir su tiempo en cancha, los tenistas también obtendrán grandes premios económicos, pues se repartirán 26.3 millones de euros en cada edición de la Copa Davis, en el que los jugadores obtendrán 17.5 millones y para los campeones se les dará una bolsa de 2.4 millones de dólares. A los finalistas les darán 1.7 millones, a los semifinalistas 1.4 millones, 1.2 millones para los participantes en cuartos de final y para los que disputaron fases clasificatorias fueron otorgados 589 dólares.

División de opiniones

La nueva era de la Copa Davis ha provocado una división en el mundo del tenis, el tenista número tres del mundo, Alexander Zverev expresó su descontento con el nuevo formato "No me gusta nada el nuevo sistema. Me gustaría que después de uno o dos años la organización dijera 'Muy bien, esto no funciona tan bien como se había pensado, y que realmente se pueda recuperar el antiguo sistema partidos en casa", comentó el alemán.

Al igual que Zverev, el ex tenista australiano Lewton Hewitt, fue muy crítico con las decisiones que se tomaron desde que Pique se hizo cargo de la organización "Jugar todo el torneo en una misma sede es ridículo, no creo que muchos de los mejores jugadores jueguen. Básicamente están dirigiendo la Federación Internacional de Tenis y no me parece normal que una empresa de fútbol sea el principal patrocinador de la Copa Davis. Piqué no sabe nada de tenis"

Aunque no todos están en desacuerdo, como es el caso de Rafael Nadal, quien comentó que en ocasiones son necesarios los cambios para favorecer al torneo, "Yo creo que la competición era buena, pero evidentemente llevaba años con problemas. Esta es una realidad, y cuando algo tiene problemas tienes que buscar una solución".